Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Тюкавина: «В этом туре Костю прорвёт и он продолжит забивать»

вчера, 13:03

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавин, считает, что безголевая серия его клиента прервётся в ближайшем туре.

Думаю, уже в этом туре Костю прорвёт и он продолжит забивать. Был момент, когда он в 10 играх не забивал и говорили, что сдулся. Но он зарабатывал пенальти, отдавал голевые передачи. По объёму, движению, моментам к нему нет претензий. А если бы попал с центра поля, был бы шедевр. Не может же форвард все голы забивать. Главное, что у него в каждой игре глаза горят.

Напомним, Тюкавин не отметился результативными действиями в последних трёх матчах (с учётом Кубка России). В текущем сезоне 21-летний форвард провёл 28 игр, в которых забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач.

В рамках 24-го тура РПЛ «Динамо» сыграет на выезде против «Урала». Матч состоится 14 апреля, начало в 14:15 по московскому времени.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» считают дисквалификацию Юрана необоснованной
Вчера, 16:15
Сперцян: «Нам нужно время, чтобы приспособиться к требованиям Мусаева»
Вчера, 13:49
Агент Вахании: «Валерий Георгиевич нашёл в нём своего футболиста»
Вчера, 13:23
Черчесов: «Институт сборных должен существовать»
Вчера, 11:26
В Госдуме заявили, что Чеферин допустит Россию к международным турнирам
10 апреля
Сафонов считает, что матч с «Зенитом» не станет решающим в борьбе за золото
10 апреля
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:02
Агент Тюкавина: «В этом туре Костю прорвёт и он продолжит забивать»
сегодня, 13:03
- Если агент таким способом пытается поднять цену своего Кости, то он явно не прав. Нельзя запланировать в каком туре и с какой командой игрок начнёт забивать голы "пачками" (я именно так понимаю слова агента - "прорвёт"!)
- Когда в Зените Кассьерра долго не мог забить, его агент ничего не кричал в соцсетях. А игрок просто тренировался, работал над собой, исправлял свои "косяки". И сейчас он лучший бомбардир Лиги... Как говорится: "Хороший игрок - в рекламе не нуждается"!
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:11
Статистика у него неплохая.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:02
Забивать, конечно, форварду необходимо, иначе какой он форвард, но надо отдать должное его самоотдаче и той пользе, которую он приносит команде.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:31, ред.
Агент Тюкавина: «В этом туре Костю прорвёт и он продолжит забивать»

Сразу видно, налил сам себе и пошёл выдавать желаемое за действительное...)
И не посоветовался ни с кем)
А если Костю "не прорвет", тогда что?))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:19
Ну да, с таким соперником чего бы не забивать, с Уралом, который проиграл 8 из последних 10 матчей. А где он был со Спартаком и Ростовом? Вот матчи, где надо было проявлять себя.
lotsman
lotsman
вчера в 14:23
Слабо верится. Суеты много, а результата ноль.
Ев17
Ев17
вчера в 13:53
Со Спартаком он играл, обострял, не забил, но игры не портил, а вот зачем вышел Смолов, непонятно, с Тюкавиным и отыграться шансы хоть были, если не выиграть
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 13:53
Если Костю не прорвёт ,
Агент его…порвёт,,))
Capral
Capral
вчера в 13:53
Ну вот как раз по движению вопросов много. Позиционщик, уровня Тюкавина, в принципе много двигаться не может, а Костя, много игр, просто, тупо простаивает на одном месте без движения. Но тут дело в другом- неумении Тюкавина реализовывать голевые моменты. Он не первый год в основе, и, собственно, уже надо было бы определиться. Голевое чутье есть, безусловно- реализация хромает. Такой Урал, как сейчас- надо обыгрывать, если думать о высоких местах.

А если агент, хочет иметь представление об ударе с центра поля, пусть посмотрит матч Бразилия-Чехословакия, в котором, после удара Пеле, вратарь соперника Виктор бежал к своим воротам и оглядывался, не догоняет ли его мяч... Ну понятно- агент свое дело знает.
Vladimir808
Vladimir808 ответ k9fqxkvu24af (раскрыть)
вчера в 13:51
А что делать?))
drug01
drug01
вчера в 13:17
Будем смотреть как всё это сбудется???
k9fqxkvu24af
k9fqxkvu24af
вчера в 13:12
Бедный Урал, если Тюкавина действительно прорвет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 