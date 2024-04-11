Агент Тюкавина: «В этом туре Костю прорвёт и он продолжит забивать»

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вчера, 13:03

Футбольный агент , представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России , считает, что безголевая серия его клиента прервётся в ближайшем туре.

Думаю, уже в этом туре Костю прорвёт и он продолжит забивать. Был момент, когда он в 10 играх не забивал и говорили, что сдулся. Но он зарабатывал пенальти, отдавал голевые передачи. По объёму, движению, моментам к нему нет претензий. А если бы попал с центра поля, был бы шедевр. Не может же форвард все голы забивать. Главное, что у него в каждой игре глаза горят.

Напомним, Тюкавин не отметился результативными действиями в последних трёх матчах (с учётом Кубка России). В текущем сезоне 21-летний форвард провёл 28 игр, в которых забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач.