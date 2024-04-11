Агент Тюкавина: «В этом туре Костю прорвёт и он продолжит забивать»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавин, считает, что безголевая серия его клиента прервётся в ближайшем туре.
Думаю, уже в этом туре Костю прорвёт и он продолжит забивать. Был момент, когда он в 10 играх не забивал и говорили, что сдулся. Но он зарабатывал пенальти, отдавал голевые передачи. По объёму, движению, моментам к нему нет претензий. А если бы попал с центра поля, был бы шедевр. Не может же форвард все голы забивать. Главное, что у него в каждой игре глаза горят.
Напомним, Тюкавин не отметился результативными действиями в последних трёх матчах (с учётом Кубка России). В текущем сезоне 21-летний форвард провёл 28 игр, в которых забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач.
В рамках 24-го тура РПЛ «Динамо» сыграет на выезде против «Урала». Матч состоится 14 апреля, начало в 14:15 по московскому времени.
А если агент, хочет иметь представление об ударе с центра поля, пусть посмотрит матч Бразилия-Чехословакия, в котором, после удара Пеле, вратарь соперника Виктор бежал к своим воротам и оглядывался, не догоняет ли его мяч... Ну понятно- агент свое дело знает.
А если агент, хочет иметь представление об ударе с центра поля, пусть посмотрит матч Бразилия-Чехословакия, в котором, после удара Пеле, вратарь соперника Виктор бежал к своим воротам и оглядывался, не догоняет ли его мяч... Ну понятно- агент свое дело знает.