Владельцы «Ромы» сообщили о своих планах по будущему Де Росси

Вчера владельцы «Ромы» Дэн Фридкин и Райан Фридкин провели встречу с главным тренером римского клуба Даниэле Де Росси, после которой выступили с официальным заявлением.
После состоявшейся вчера днём встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит занимать должность тренера «Ромы» в конце этого сезона и в обозримом будущем.
За время его короткого пребывания на посту главного тренера положительное влияние, которое его руководство оказало на весь клуб, продолжило рассказ о его необыкновенной истории с «Ромой». Лидерство Даниэле отмечено уважением и смелостью, а его сила и доверие, глубоко укоренившиеся в клубе, соответствуют ценностям «Ромы», города и наших болельщиков, которые не имеют себе равных.
Мы продолжим работать вместе с ещё большей приверженностью, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Мы очень рады возможности построить долгосрочный проект с Даниэле.
Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года. Под его руководством «жёлто-красные» провели 16 игр (11 побед, 3 ничьи и 2 поражения). «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А.
На выходные сверхважная домашняя игра с Болоньей за 4 место.
Дальше ключевой отрезок наступит, когда по очереди придется сыграть с Наполи в гостях, дома с Ювентусом и гостевая волчья схватка с Аталантой. От результатов этих встреч будет зависеть попадание Ромы в ЛЧ, а также дальнейшая судьба Де Росси. Каждая победа на вес золото. Осталось всего 6 туров до окончания чемпионата. При Де Росси очень радует игра римлян. Контроль мяча и вертикальный футбол дает результат. Хорошо, что Дэн Фридкин и Ко видят это и готовы предложит долгосрочный проект в руки Даниэле Де Росси.
Лучше им никого не найти,Де Росси для Ромы как Симеоне для Атлетико.
В летом обязательно надо усилить и укрепить проблемные защитные позиции.
Тогда посмотрим на что способен Де Росси и его Рома.
На выходные сверхважная домашняя игра с Болоньей за 4 место.
Дальше ключевой отрезок наступит, когда по очереди придется сыграть с Наполи в гостях, дома с Ювентусом и гостевая волчья схватка с Аталантой. От результатов этих встреч будет зависеть попадание Ромы в ЛЧ, а также дальнейшая судьба Де Росси. Каждая победа на вес золото. Осталось всего 6 туров до окончания чемпионата. При Де Росси очень радует игра римлян. Контроль мяча и вертикальный футбол дает результат. Хорошо, что Дэн Фридкин и Ко видят это и готовы предложит долгосрочный проект в руки Даниэле Де Росси.
Лучше им никого не найти,Де Росси для Ромы как Симеоне для Атлетико.
В летом обязательно надо усилить и укрепить проблемные защитные позиции.
Тогда посмотрим на что способен Де Росси и его Рома.