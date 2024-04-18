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Владельцы «Ромы» сообщили о своих планах по будущему Де Росси

сегодня, 10:57

Вчера владельцы «Ромы» Дэн Фридкин и Райан Фридкин провели встречу с главным тренером римского клуба Даниэле Де Росси, после которой выступили с официальным заявлением.

После состоявшейся вчера днём ​​встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит занимать должность тренера «Ромы» в конце этого сезона и в обозримом будущем.

За время его короткого пребывания на посту главного тренера положительное влияние, которое его руководство оказало на весь клуб, продолжило рассказ о его необыкновенной истории с «Ромой». Лидерство Даниэле отмечено уважением и смелостью, а его сила и доверие, глубоко укоренившиеся в клубе, соответствуют ценностям «Ромы», города и наших болельщиков, которые не имеют себе равных.

Мы продолжим работать вместе с ещё большей приверженностью, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Мы очень рады возможности построить долгосрочный проект с Даниэле.

Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года. Под его руководством «жёлто-красные» провели 16 игр (11 побед, 3 ничьи и 2 поражения). «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:43
Будем надеяться что у него все получится и Рома опять будет грозный соперник для любого клуба.
Attaccante_22
Attaccante_22 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:27
Это ни о чём не говорит. Возьмём последние матчи, Рома кое-как один гол забивает.
Пока это всё результат встряски. Что из себя представляет де Росси как тренер покажет только сезон, когда он с командой пройдёт полностью предсезонку и что он в неё заложит.

Уже было куча случаев, как например Маркус Бабель в Штутгарте, который приходил по ходу сезона и швабы выглядели великолепно до конца сезона, а потом был следующий сезон, где комонда была ужасна.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Attaccante_22 (раскрыть)
сегодня в 11:22
Используя более атакующую тактику, чем Жозе Моуринью, новый тренер Римских волков Де Росси поднял Рому с девятого на пятое место, вернув Джаллоросси в борьбу за место в Лиге чемпионов. Значит. отказ от португальского автобуса было правильное решение начинающего волчьего тренера!
На выходные сверхважная домашняя игра с Болоньей за 4 место.
Дальше ключевой отрезок наступит, когда по очереди придется сыграть с Наполи в гостях, дома с Ювентусом и гостевая волчья схватка с Аталантой. От результатов этих встреч будет зависеть попадание Ромы в ЛЧ, а также дальнейшая судьба Де Росси. Каждая победа на вес золото. Осталось всего 6 туров до окончания чемпионата. При Де Росси очень радует игра римлян. Контроль мяча и вертикальный футбол дает результат. Хорошо, что Дэн Фридкин и Ко видят это и готовы предложит долгосрочный проект в руки Даниэле Де Росси.
Лучше им никого не найти,Де Росси для Ромы как Симеоне для Атлетико.
В летом обязательно надо усилить и укрепить проблемные защитные позиции.
Тогда посмотрим на что способен Де Росси и его Рома.
Attaccante_22
Attaccante_22
сегодня в 11:03
Какой из де Росси тренер, мы увидим в следующем сезоне. Пока команда едет на встряске после увольнения сбитого португала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:02
Римский клуб и Росси должны строит новую Рому
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