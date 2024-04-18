Владельцы «Ромы» сообщили о своих планах по будущему Де Росси

Вчера владельцы «Ромы» Дэн Фридкин и Райан Фридкин провели встречу с главным тренером римского клуба , после которой выступили с официальным заявлением.

После состоявшейся вчера днём ​​встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он продолжит занимать должность тренера «Ромы» в конце этого сезона и в обозримом будущем.

За время его короткого пребывания на посту главного тренера положительное влияние, которое его руководство оказало на весь клуб, продолжило рассказ о его необыкновенной истории с «Ромой». Лидерство Даниэле отмечено уважением и смелостью, а его сила и доверие, глубоко укоренившиеся в клубе, соответствуют ценностям «Ромы», города и наших болельщиков, которые не имеют себе равных.

Мы продолжим работать вместе с ещё большей приверженностью, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики «Ромы». Мы очень рады возможности построить долгосрочный проект с Даниэле.