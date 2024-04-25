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«Пари НН» обратится в ЭСК РФС после матча с «Локомотивом»

вчера, 17:44
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что клуб обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по моменту с неназначенным в ворота «Локомотива» пенальти в добавленное время матча перенесённого 21‑го тура РПЛ (2:3).

Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком.

Про исход встречи

Итог матча тот, который есть. Закономерный или нет — уже неважно, очки за это не добавятся.

О том, есть ли вопросы по работе арбитра

Есть. Мы обратимся в ЭСК РФС, пусть коллеги разбираются. Нас интересует эпизод, где не назначили пенальти в ворота «Локомотива» за падение Шнапцева. Хотим, чтобы нам объяснили, в каком случае пенальти назначаются, а в каком нет. Повторюсь, очков это не добавит. Сейчас у нас чёрная полоса, и нам важно её преодолеть.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:58
бесполезны эти обращения !
es6sjrdh6k5j
es6sjrdh6k5j
вчера в 22:32
Кому это надо и зачем, не понятно.
9uxdf6j9vj8v
9uxdf6j9vj8v
вчера в 22:31
Да уж, взяли привычку обращаться в эск...
pomor45
pomor45
вчера в 21:01
Клубы задают вопросы. ЭСК их обсуждает и выносит решения. Казалось бы это должно способствовать росту единого прочтения правил, но этого не происходит. Вижу две главные причины: клубы обращаются с вопросами не для обучения, а с каким-то непонятным стремлением навязать судьям своё понимание ситуации на будущее; ЭСК, в свою очередь, грешит разной трактовкой одинаковых эпизодов в разных заседаниях. Этот вопрос о пенальти замусолен до невозможности, до тошноты, а однозначного ответа на него как не было, так и нет. Наверное, и не будет. Может на него вообще нет ответа?
drug01
drug01
вчера в 18:14
Свисток был игра закончена. Теперь идти против ветра...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:50
Разберут, подтвердят. Как обычно...
Гость
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