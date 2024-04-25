«Пари НН» обратится в ЭСК РФС после матча с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что клуб обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по моменту с неназначенным в ворота «Локомотива» пенальти в добавленное время матча перенесённого 21‑го тура РПЛ (2:3).

Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с .

Про исход встречи

Итог матча тот, который есть. Закономерный или нет — уже неважно, очки за это не добавятся.

О том, есть ли вопросы по работе арбитра