«Пари НН» обратится в ЭСК РФС после матча с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что клуб обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по моменту с неназначенным в ворота «Локомотива» пенальти в добавленное время матча перенесённого 21‑го тура РПЛ (2:3).
Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком.
Про исход встречи
Итог матча тот, который есть. Закономерный или нет — уже неважно, очки за это не добавятся.
О том, есть ли вопросы по работе арбитра
Есть. Мы обратимся в ЭСК РФС, пусть коллеги разбираются. Нас интересует эпизод, где не назначили пенальти в ворота «Локомотива» за падение Шнапцева. Хотим, чтобы нам объяснили, в каком случае пенальти назначаются, а в каком нет. Повторюсь, очков это не добавит. Сейчас у нас чёрная полоса, и нам важно её преодолеть.