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«Барселона» может потребовать переигровки матча с «Реалом»

вчера, 16:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил, что клуб может потребовать переиграть матч 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3).

В первом тайме главный арбитр Сесар Сото после общения с ВАР не засчитал гол вингера каталонской команды Ламина Ямаля, посчитав, что мяч не пересёк полностью линию ворот. В Испании нет системы автоматического определения голов.

Было несколько спорных моментов, но среди них есть один, который является существенным и может привести к изменению окончательного результата матча. Я имею в виду так называемый гол-фантом Ламина. Если будет подтверждено, что это был чистый гол, мы пойдём дальше и не исключаем, что можем потребовать переигровки матча, как это произошло в одной из европейских лиг из-за ошибки ВАР.

По информации источника, поединок, о котором упомянул глава каталонского клуба, это встреча 19-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» — «Генк», прошедшая 23 декабря. Дисциплинарный совет принял решение о переигровке матча из-за неправильно применённых правил ВАР.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Так МанСити сильнейшая команда мира сейчас,тем более играли в Манчестере
То как Реал прошёл Сити,было единственным способом победить их или ты ждал открытого футбола что бы Реал получил 3-4 гола как в прошлом году?!ну как говорил классик " ваши ожидания это ваши проблемы!"
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:48
Пусть так. Но Реал будет ставить на полочку кубки, а Ман Сити скриншоты со статистикой в рамочке. Если вас это вполне устраивает, то думаю остальные болельщики Реала со мной согласятся, нас тоже))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 20:42
Манчестер Сити показал уровень Реала,посмотри статистику игры,как будто играли Зенит с Ураланом Элиста из второй лиги.
cska1948
cska1948 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:33
Неужели вы не понимаете, что если бы подобное случилось в игре Барсы с любым другим соперником, то Лапорта принял бы незасчитанный гол как должное. Но речь идёт о игре с принципиальным соперником, вот в чём вся штука.
eleven LC
eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:27
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 19:38
    Титулы не нужны,тут принцип.Барса не проиграла ни псж ни реалу,судьи решили коварно против Барсы.
    Для меня,если Барса дважды или трижды выиграет у Реала за сезон,пусть тогда Реал будем чемпионом а Барса на 4 м месте.
    Сильнейший решается в очных встречах а не в играх с Альмерией итд.
    Барса слабая была в этом сезоне и до этого после ухода лучшего поколения а в данный момент Реал не сильнее Барсы.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:26
    Факт
    Реал (Мадрид ) 3 : 2 Барселона

    Переигровка
    Реал (Мадрид ) 5 : 0 Барселона

    Хави : "Держите меня семеро...я ухожу..."
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:12
    Счёт на табло и с этим уже ничего не поделать.
    Incredulous
    Incredulous ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 18:07
    Толщина линии футбольного поля не превышает 12 см
    Диаметр футбольного мяча 22.2 см

    То есть мяч почти в два раза толще линии поля
    Вас нисколько не смущает, что на вашем скрине мяч такого же размера как и линия поля)))

    А можно пойти дальше и сфотошопить этот чёртов мяч в дальнем верхнем углу, тогда уже точно никто не придерётся)))
    Hamman
    Hamman ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 17:52
    Я бы не был настолько категоричен. Несомненно что большая часть мяча была за линией ворот, но только полностью находящийся за линией мяч считается забитым. За пол дня так и не нашел в сети ни видео, ни фото показывающее точное положение мяча.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 17:51, ред.
    Как Лапорта собрался это подтверждать, если нет системы автоматической фиксации гола, не одна камера как минимум не показала, что мяч пересёк линию ворот полностью.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Мяч в воротах был, только этот ракурс почему-то не стали показывать, но спину вратаря раз 5 показали

    https://www.reddit.com/r/Barca/comments/1c9z9mz/another_angle_of_yamals_goal_that_was_not_given/
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 17:45
    Чья то бурная фантазия.
    Это из области фантастики
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 17:39
    такая футбольная страна и так лоханулись
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 17:35
    Переигрывать матч конечно не будут, но судейство повлияло на результат. Очень жаль, что судьи окончательно убили интригу в чемпионате.
    4bfwet29t92k
    4bfwet29t92k
    вчера в 17:32
    Результат уже никто не оспорит
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 17:30
    "Если будет подтверждено, что это был чистый гол..."

    Как Лапорта собрался это подтверждать, если нет системы автоматической фиксации гола, не одна камера как минимум не показала, что мяч пересёк линию ворот полностью. К гадалке пойдёт, чтобы та картах раскинула, или услугами экстрасенсов воспользуется (благо их сейчас как собак не резаных)?
    Что вообще твориться с Барселоной? С приходом Хави уже до такого плинтуса опустились. Постоянное нытьё, недовольство, истерики... У всех бывают плохие периоды, но нужно хоть какое-то уважение иметь, как минимум к себе, да и к сопернику не мешало бы. Тем более такому величайшему клубу, как Барселона.
    У Реала тоже бывают несправедливые моменты, но почему-то Перес не истерит на всю Ивановскую о всемирном заговоре против него. Вспомните игру Валенсия-Реал в начале марта, где судья свистнул об окончании матча, когда мяч был в атаке в воздухе, и через секунду после свистка Реал забил гол. Тогда и судейская коллегия, и руководство Ла Лиги, и сам судья признали ошибку, за что Хиль Мансано и был отстранён на несколько матчей. У Реала было намного больше поводов требовать переигровки, но почему-то всё обошлось лишь высказываниями о плохом судействе. И даже Валенсию никто, не в чём не обвинял, не в подкупных судьях, ни в других теориях заговоров. И почему-то болельщики Барсы тогда как-то "случайно" не заметили той ситуации, и это не вызвало у них абсолютно никакого недовольства. Наверное это просто была неудобная правда для них, ещё и выгодная с точки зрения турнирной таблицы. А тут прям скандал века. Не подобает как-то такому именитому клубу как Барселона втягивать себя в такие дешёвые скандалы.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:07
    идея - то, мягко говоря, бредовая !
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 16:57, ред.
    Непонятно только, как Лапорта собирается применять правила ВАР.

    В том-то матче с переигровкой судья просто ошибся в трактовке эпизода, который не вызывал сомнений - должен был дать перебить пенальти, а дал свободный удар.

    Здесь судья должен был засчитать мяч, если у него есть уверенность, что мяч забит, и не засчитывать, если таковой нет, у него не было, он не засчитал, но никаких правил ВАР и не нарушал при этом.

    Хотя понятно недовольство болельщиков "Барселоны" и непонятно нежелание Тебаса ставить систему фиксации.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 16:54
    Переигровки? Да не будет такого
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 16:52, ред.
    Честно говоря мяч линию пересёк и гол был но даже если так то была бы ничья,и что это даёт Барсе,чемпионство?
    Очень врядли
    Барса без титулов в этом сезоне,им просто надо смириться и придумывать новые рычаги!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:50
    Этот матч грозит затянутся на долго - по крайней мере в спорах , дебатах и в обсуждениях...
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