«Барселона» может потребовать переигровки матча с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил, что клуб может потребовать переиграть матч 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3).
В первом тайме главный арбитр Сесар Сото после общения с ВАР не засчитал гол вингера каталонской команды Ламина Ямаля, посчитав, что мяч не пересёк полностью линию ворот. В Испании нет системы автоматического определения голов.
Было несколько спорных моментов, но среди них есть один, который является существенным и может привести к изменению окончательного результата матча. Я имею в виду так называемый гол-фантом Ламина. Если будет подтверждено, что это был чистый гол, мы пойдём дальше и не исключаем, что можем потребовать переигровки матча, как это произошло в одной из европейских лиг из-за ошибки ВАР.
По информации источника, поединок, о котором упомянул глава каталонского клуба, это встреча 19-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» — «Генк», прошедшая 23 декабря. Дисциплинарный совет принял решение о переигровке матча из-за неправильно применённых правил ВАР.
В том-то матче с переигровкой судья просто ошибся в трактовке эпизода, который не вызывал сомнений - должен был дать перебить пенальти, а дал свободный удар.
Здесь судья должен был засчитать мяч, если у него есть уверенность, что мяч забит, и не засчитывать, если таковой нет, у него не было, он не засчитал, но никаких правил ВАР и не нарушал при этом.
Хотя понятно недовольство болельщиков "Барселоны" и непонятно нежелание Тебаса ставить систему фиксации.
В том-то матче с переигровкой судья просто ошибся в трактовке эпизода, который не вызывал сомнений - должен был дать перебить пенальти, а дал свободный удар.
Здесь судья должен был засчитать мяч, если у него есть уверенность, что мяч забит, и не засчитывать, если таковой нет, у него не было, он не засчитал, но никаких правил ВАР и не нарушал при этом.
Хотя понятно недовольство болельщиков "Барселоны" и непонятно нежелание Тебаса ставить систему фиксации.
Как Лапорта собрался это подтверждать, если нет системы автоматической фиксации гола, не одна камера как минимум не показала, что мяч пересёк линию ворот полностью. К гадалке пойдёт, чтобы та картах раскинула, или услугами экстрасенсов воспользуется (благо их сейчас как собак не резаных)?
Что вообще твориться с Барселоной? С приходом Хави уже до такого плинтуса опустились. Постоянное нытьё, недовольство, истерики... У всех бывают плохие периоды, но нужно хоть какое-то уважение иметь, как минимум к себе, да и к сопернику не мешало бы. Тем более такому величайшему клубу, как Барселона.
У Реала тоже бывают несправедливые моменты, но почему-то Перес не истерит на всю Ивановскую о всемирном заговоре против него. Вспомните игру Валенсия-Реал в начале марта, где судья свистнул об окончании матча, когда мяч был в атаке в воздухе, и через секунду после свистка Реал забил гол. Тогда и судейская коллегия, и руководство Ла Лиги, и сам судья признали ошибку, за что Хиль Мансано и был отстранён на несколько матчей. У Реала было намного больше поводов требовать переигровки, но почему-то всё обошлось лишь высказываниями о плохом судействе. И даже Валенсию никто, не в чём не обвинял, не в подкупных судьях, ни в других теориях заговоров. И почему-то болельщики Барсы тогда как-то "случайно" не заметили той ситуации, и это не вызвало у них абсолютно никакого недовольства. Наверное это просто была неудобная правда для них, ещё и выгодная с точки зрения турнирной таблицы. А тут прям скандал века. Не подобает как-то такому именитому клубу как Барселона втягивать себя в такие дешёвые скандалы.
Как Лапорта собрался это подтверждать, если нет системы автоматической фиксации гола, не одна камера как минимум не показала, что мяч пересёк линию ворот полностью. К гадалке пойдёт, чтобы та картах раскинула, или услугами экстрасенсов воспользуется (благо их сейчас как собак не резаных)?
Что вообще твориться с Барселоной? С приходом Хави уже до такого плинтуса опустились. Постоянное нытьё, недовольство, истерики... У всех бывают плохие периоды, но нужно хоть какое-то уважение иметь, как минимум к себе, да и к сопернику не мешало бы. Тем более такому величайшему клубу, как Барселона.
У Реала тоже бывают несправедливые моменты, но почему-то Перес не истерит на всю Ивановскую о всемирном заговоре против него. Вспомните игру Валенсия-Реал в начале марта, где судья свистнул об окончании матча, когда мяч был в атаке в воздухе, и через секунду после свистка Реал забил гол. Тогда и судейская коллегия, и руководство Ла Лиги, и сам судья признали ошибку, за что Хиль Мансано и был отстранён на несколько матчей. У Реала было намного больше поводов требовать переигровки, но почему-то всё обошлось лишь высказываниями о плохом судействе. И даже Валенсию никто, не в чём не обвинял, не в подкупных судьях, ни в других теориях заговоров. И почему-то болельщики Барсы тогда как-то "случайно" не заметили той ситуации, и это не вызвало у них абсолютно никакого недовольства. Наверное это просто была неудобная правда для них, ещё и выгодная с точки зрения турнирной таблицы. А тут прям скандал века. Не подобает как-то такому именитому клубу как Барселона втягивать себя в такие дешёвые скандалы.