«Барселона» может потребовать переигровки матча с «Реалом»

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вчера, 16:46

Президент «Барселоны» не исключил, что клуб может потребовать переиграть матч 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3).

В первом тайме главный арбитр после общения с ВАР не засчитал гол вингера каталонской команды , посчитав, что мяч не пересёк полностью линию ворот. В Испании нет системы автоматического определения голов.

Было несколько спорных моментов, но среди них есть один, который является существенным и может привести к изменению окончательного результата матча. Я имею в виду так называемый гол-фантом Ламина. Если будет подтверждено, что это был чистый гол, мы пойдём дальше и не исключаем, что можем потребовать переигровки матча, как это произошло в одной из европейских лиг из-за ошибки ВАР.

По информации источника, поединок, о котором упомянул глава каталонского клуба, это встреча 19-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» — «Генк», прошедшая 23 декабря. Дисциплинарный совет принял решение о переигровке матча из-за неправильно применённых правил ВАР.