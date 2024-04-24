Гвардиола: «Арбитры ошибаются и чувствуют себя виноватыми. Это нормально»

Главный тренер «Манчестер Сити» не сомневается в качестве арбитров АПЛ .

Ошибки арбитров случаются постоянно, в каждом чемпионате, и будут происходить все чаще и чаще. Но у меня, разумеется, никогда не было сомнений в судьях.

Рефери нацелены делать свою работу как можно лучше. Они ощущают напряжение, и мы оказываем на них давление из-за накала во время игр. Но, находясь здесь (на пресс-конференции — прим. ред.), я думаю, что они стараются сделать все возможное, трудясь под пристальным вниманием камер.

Они ошибаются и чувствуют себя виноватыми. Это нормально. Они выполняют свою работу и хотят сделать ее качественно. Игра очень сложная, быстрая, и решения нужно принимать мгновенно. Это трудно.