Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Гвардиола: «Арбитры ошибаются и чувствуют себя виноватыми. Это нормально»

вчера, 17:37

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не сомневается в качестве арбитров АПЛ.

Ошибки арбитров случаются постоянно, в каждом чемпионате, и будут происходить все чаще и чаще. Но у меня, разумеется, никогда не было сомнений в судьях.

Рефери нацелены делать свою работу как можно лучше. Они ощущают напряжение, и мы оказываем на них давление из-за накала во время игр. Но, находясь здесь (на пресс-конференции — прим. ред.), я думаю, что они стараются сделать все возможное, трудясь под пристальным вниманием камер.

Они ошибаются и чувствуют себя виноватыми. Это нормально. Они выполняют свою работу и хотят сделать ее качественно. Игра очень сложная, быстрая, и решения нужно принимать мгновенно. Это трудно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНазначены арбитры на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги
23 апреля
ОфициальноУтверждён список арбитров на матчи Евро-2024
23 апреля
«Ноттингем Форест» призвал пересмотреть правила назначения судей
22 апреля
«Барселона» может потребовать переигровки матча с «Реалом»
22 апреля
ОфициальноСудья правильно не назначил пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»
21 апреля
Назначены судьи и инспекторы на игры 25-го тура РПЛ
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:46
Не заметил вину у арбитров, которые тащили Ливерпуль к чемпионству.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:26
Постоянно в пользу реала ошибаться это для Гвардиолы нормально наверно.
Много судей конкретно навариваются от президентов клубов таких как Перес,Апсни и им подобным.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:11
Зачем ты так реагируешь на нарушение закона достаточного основания?) Он и так все прекрасно знает, просто температуру сбить надо кое-кому!))
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:08
Приделал имена сотен арабов, в том числе эмира Катара к имени Оливера) Почему Тани, почему не Нахайян как у Мансура? Наш мужчина ведь...
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:57
А как ты себе представляешь признание факта влияния правительства ОАЭ на Манчестер Сити? Документально это не так. Манчестер Сити принадлежит City football group, которая является дочкой Abu-Dhabi united group, которая в свою очередь по документам является частной компанией. Ну типа нельзя просто так заявить, что правительство ОАЭ имеет связь с Манчестер Сити. Потому что это требует серьезных доказательств.
drug01
drug01
вчера в 18:29
От ошибок никто не застрахован! Надо всё это не нагнетать...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:22
Махмуд Азиз ибн-Дауд аль-Тани Оливер уж точно пытается сделать всё возможное, трудясь под пристальным прицелом камер) Учитывая его огромный контракт с Федерациями ОАЭ и Саудовской Аравии) Хорошо, что АПЛ работает по принципу "Я - не я и лошадь не моя" и официально считает МС не аффилированным с правительством ОАЭ, а, значит, Оливер как бы тоже не при делах))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 