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Судья правильно не назначил пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»

сегодня, 11:44

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения ряда клубов и контрольно-дисциплинарного комитета по итогам матчей.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на 78-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №14 Георгия Джикии в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №15 Вячеславом Караваевым не являлись очевидно наказуемыми, так как манера вступления в единоборство игрока команды «Спартак-Москва» не была безрассудной, контакт со стороны защитника с ногой атакующего игрока произошёл уже после того, как нападающий завершил своё действие, пробив мяч в направлении ворот соперника, а степень его воздействия была минимальной и никак не повлияла на действие атакующего игрока, совершившего этот удар по воротам.

В связи с указанными обстоятельствами и по причине того, что мяч после удара покинул пределы поля и не остался в той зоне, в которую двигался игрок атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и назначить удар от ворот в данном пограничном эпизоде.

Также комиссия поддерживает действия ВАР, который в соответствии с протоколом, оценил решение арбитра как неочевидно ошибочное и правильно не вмешался в игровой эпизод по следующим причинам:

– нападающий завершил своё действие (нанёс удар по воротам);

– контакт между игроками не является безрассудным поведением;

– игрок не имел возможности контролировать мяч в связи с тем, что мяч покинул пределы поля.

РПЛ, 24-й тур

«Краснодар» – «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 97-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Зенит» на 97-й минуте матча.

Вратарь Михаил Кержаков («Зенит») вступает в единоборство за верховой мяч с Хуниором Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади в нормальной манере.

По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарём и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным.

«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань)

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Крыльев Советов» на 68-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Крылья Советов» на 68-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Романа Евгеньева («Крылья Советов») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не наказуем. Рука защитника находится внизу в естественном положении близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь. Соперник наносит удар с очень короткой дистанции, в связи с чем у игрока обороны нет физической возможности убрать руку за тело, чтобы избежать контакта с мячом.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 14:13
А некоторые эксперты - арбитры (не будем называть фамилии) уже поспешили лизнуть сами знаете, что и однозначно высказались за пенальти в ворота Спартака.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 14:02
Потому, что у них свои правила. Правила они утверждают голосованием.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:39
Да там и без комиссии было видно, более чем очевидно, что дйствия геноцвале были после расставания Караваева с мячом.
Зенит привык к "поблажкам", мну за них стыдно, не могут выучить правила.)
he56m4gxcdfe
he56m4gxcdfe
сегодня в 13:31
Решение судей всегда коммерческая тайна. Кпк решили так и будет!
Attaccante_33
Attaccante_33 ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 13:29
Хорошо, тогда любой толчок защитником в своей площади игрока атакующей команды это нарушение правил, а следовательно пенальти. Тогда и столкновения головами надо считать как нарушение правил и ставить пенальти, если защитник попал своим лбом в лоб атакующего игрока после того как тот уже ударил по мячу.
nubom
nubom
сегодня в 13:17
По поводу Джикии и Караваева:
Правило 12.
Штрафной удар назначается, если игрок, по мнению судьи, совершает
любое из следующих нарушений против соперника в неосторожной или
безрассудной манере или с использованием чрезмерной физической
силы.
Почему не отмечено игнорирования судьей пункта правил "нарушений против соперника в неосторожной манере"?
А самое главное, где написано, что нарушение правил против игрока, не владеющим мячом, в штрафной площадке не является наказуемым?
НарваФанат
НарваФанат
сегодня в 12:19
Ворон ворону, глаз не выклюет...
lotsman
lotsman
сегодня в 12:09
Всё правильно. Караваев уже пробил по мячу, когда Джикия задел его ногу. А в эпизоде с Краснодаром даже рассматривать нечего.
rk4gtk35a9hs
rk4gtk35a9hs
сегодня в 12:02
Все члены ЭСК ранее работали в спартаке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:52, ред.
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС в 99,999% случаях говорит что судьи правы....
Независимые судьи говорят что судьи неправы....

Истина где то посередине....

P.S. Зенит не устал впустую обращаться в мифический ЭСК ???.......Понятно что 4 обращения гарантируют судейские поблажки в 5-м случае.......но как то несолидно..))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:51
Рубрика "послефутбольное нытье"
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