Судья правильно не назначил пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения ряда клубов и контрольно-дисциплинарного комитета по итогам матчей.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Спартака» на 78-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №14 Георгия Джикии в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №15 Вячеславом Караваевым не являлись очевидно наказуемыми, так как манера вступления в единоборство игрока команды «Спартак-Москва» не была безрассудной, контакт со стороны защитника с ногой атакующего игрока произошёл уже после того, как нападающий завершил своё действие, пробив мяч в направлении ворот соперника, а степень его воздействия была минимальной и никак не повлияла на действие атакующего игрока, совершившего этот удар по воротам.

В связи с указанными обстоятельствами и по причине того, что мяч после удара покинул пределы поля и не остался в той зоне, в которую двигался игрок атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и назначить удар от ворот в данном пограничном эпизоде.

Также комиссия поддерживает действия ВАР, который в соответствии с протоколом, оценил решение арбитра как неочевидно ошибочное и правильно не вмешался в игровой эпизод по следующим причинам:

– нападающий завершил своё действие (нанёс удар по воротам);

– контакт между игроками не является безрассудным поведением;

– игрок не имел возможности контролировать мяч в связи с тем, что мяч покинул пределы поля.

РПЛ , 24-й тур

«Краснодар» – «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 97-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Зенит» на 97-й минуте матча.

Вратарь Михаил Кержаков («Зенит») вступает в единоборство за верховой мяч с Хуниором Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади в нормальной манере.

По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарём и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным.

«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань)

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Крыльев Советов» на 68-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Крылья Советов» на 68-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Романа Евгеньева («Крылья Советов») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не наказуем. Рука защитника находится внизу в естественном положении близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь. Соперник наносит удар с очень короткой дистанции, в связи с чем у игрока обороны нет физической возможности убрать руку за тело, чтобы избежать контакта с мячом.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.