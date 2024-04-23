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Назначены арбитры на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 15:51

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура РПЛ.

24 апреля (среда)

«Оренбург» – «Динамо»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; VARЕвгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; VARАлексей Амелин; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Сергей Чебан; VARСергей Карасёв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Балтика»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VARАртём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

25 апреля (четверг)

«Урал» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VARАндрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья – Ян Бобровский; VARСергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Анатолий Цветнов.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья – Егор Егоров; VARВиталий Мешков; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Иван Сиденков; VARКирилл Левников; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Алексей Резников.

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Все комментарии
hohol2
hohol2
вчера в 20:44
21 тура.. Ну это как бы чтобы да, так нет...
lotsman
lotsman
вчера в 19:54
Этот тур будет без скандалов.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:35
Хотелось бы, шобы без скандалов обошлось. Очки всем важны...
lotsman
lotsman ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 17:27
А Казанцева никуда и не поставили.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 17:01
А Казанцева зачем ставить на такую игру? Нашли тоже кого ставить на дерби.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 16:56
Лапочкина убрали - и проклинать некого. Он на два ада уже заработал.
suiw
suiw
вчера в 16:34
На кони- мясо интересный судья
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:26
надеюсь, судейских скангдалов не будут
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:13
Вот это знаменитые арбитры РФС !
Ждём подвоха ☝️😉
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