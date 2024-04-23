Утверждён список арбитров на матчи Евро-2024

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вчера, 12:58

УЕФА утвердил список судей, которые будут работать на матчах чемпионата Европы 2024. Судейский комитет отобрал 18 арбитров.

Артур Соареш Диаш (Португалия);

(Испания);

Марко Гуида (Италия);

Иштван Ковач (Румыния);

Иван Кружляк (Словакия);

Франсуа Летексье (Франция);

Данни Маккели (Нидерланды);

(Польша);

Халил Мелер (Турция);

Гленн Нюберг (Швеция);

(Англия);

(Италия);

Сандро Шерер (Швейцария);

Даниэль Зиберт (Германия);

Энтони Тэйлор (Англия);

Клеман Тюрпен (Франция);

Славко Винчич (Словения);

(Германия).

Помимо этого, в рамках соглашения между УЕФА и КОНМЕБОЛ к работе на Евро-2024 будет привлечен рефери из Аргентины Факундо Тельо вместе с двумя помощниками.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.