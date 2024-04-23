Утверждён список арбитров на матчи Евро-2024

УЕФА утвердил список судей, которые будут работать на матчах чемпионата Европы 2024. Судейский комитет отобрал 18 арбитров.
Артур Соареш Диаш (Португалия);
Хесус Хиль Мансано (Испания);
Марко Гуида (Италия);
Иштван Ковач (Румыния);
Иван Кружляк (Словакия);
Франсуа Летексье (Франция);
Данни Маккели (Нидерланды);
Шимон Марциняк (Польша);
Халил Мелер (Турция);
Гленн Нюберг (Швеция);
Майкл Оливер (Англия);
Даниэле Орсато (Италия);
Сандро Шерер (Швейцария);
Даниэль Зиберт (Германия);
Энтони Тэйлор (Англия);
Клеман Тюрпен (Франция);
Славко Винчич (Словения);
Феликс Цвайер (Германия).
Помимо этого, в рамках соглашения между УЕФА и КОНМЕБОЛ к работе на Евро-2024 будет привлечен рефери из Аргентины Факундо Тельо вместе с двумя помощниками.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
А от Испании единственным арбитром выбрали именно того, который свистнул конец матча во время того, как Беллингем забивал гол "Валенсии" (и при этом ещё за пару минут до реального окончания времени, потому что он добавил 7 минут и смотрел VAR две минуты из этих 7-ми) и которого после этого на три матча отстранили, это что за прикол?)
А от Испании единственным арбитром выбрали именно того, который свистнул конец матча во время того, как Беллингем забивал гол "Валенсии" (и при этом ещё за пару минут до реального окончания времени, потому что он добавил 7 минут и смотрел VAR две минуты из этих 7-ми) и которого после этого на три матча отстранили, это что за прикол?)