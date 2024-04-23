Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЕвро-2024

Утверждён список арбитров на матчи Евро-2024

вчера, 12:58

УЕФА утвердил список судей, которые будут работать на матчах чемпионата Европы 2024. Судейский комитет отобрал 18 арбитров.

Артур Соареш Диаш (Португалия);

Хесус Хиль Мансано (Испания);

Марко Гуида (Италия);

Иштван Ковач (Румыния);

Иван Кружляк (Словакия);

Франсуа Летексье (Франция);

Данни Маккели (Нидерланды);

Шимон Марциняк (Польша);

Халил Мелер (Турция);

Гленн Нюберг (Швеция);

Майкл Оливер (Англия);

Даниэле Орсато (Италия);

Сандро Шерер (Швейцария);

Даниэль Зиберт (Германия);

Энтони Тэйлор (Англия);

Клеман Тюрпен (Франция);

Славко Винчич (Словения);

Феликс Цвайер (Германия).

Помимо этого, в рамках соглашения между УЕФА и КОНМЕБОЛ к работе на Евро-2024 будет привлечен рефери из Аргентины Факундо Тельо вместе с двумя помощниками.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНазначены арбитры на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги
Вчера, 15:51
«Ноттингем Форест» призвал пересмотреть правила назначения судей
22 апреля
«Барселона» может потребовать переигровки матча с «Реалом»
22 апреля
ОфициальноСудья правильно не назначил пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»
21 апреля
Назначены судьи и инспекторы на игры 25-го тура РПЛ
18 апреля
Арбитр Николаев оценил инициативу IFAB назначать угловые за затяжку времени
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
SonicStar
SonicStar
вчера в 19:24
Что здесь делает Тейлор? Это ведь пародия на арбитра
112910415
112910415
вчера в 17:46
а наш-то где ?!
112910415
112910415
вчера в 17:44
и косячники тоже тут, как без них !
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:01
Карась где
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:40
А остальные - африканцы. )))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:24
Оливер и поляк лишние!
vnk45aafauhn
vnk45aafauhn
вчера в 15:22
Наших даже судить не приглашают. уда там ждать еще возвращения в Европу сборной. Забыть на десятки лет и отправляться в Азию.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:00
Абу Али ибн Дауд Аль-Махмуд Абдурсадам Оливер тут зачем?) Судья, у которого были скандалы во всех топ-матчах, которые он судил, реально?))

А от Испании единственным арбитром выбрали именно того, который свистнул конец матча во время того, как Беллингем забивал гол "Валенсии" (и при этом ещё за пару минут до реального окончания времени, потому что он добавил 7 минут и смотрел VAR две минуты из этих 7-ми) и которого после этого на три матча отстранили, это что за прикол?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:35
Почти половина россияне, здорово!...
Вещий
Вещий
вчера в 13:27
Что то я не увидеть Карася в этом списке... Непорядок.
Futurista
Futurista
вчера в 13:26
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 