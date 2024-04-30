Квеквескири: «У Черевченко пока мало времени, чтобы что‑то новое придумать»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился впечатления от работы под руководством нового главного тренера воронежцев Игоря Черевченко.
Это была первая игра нового тренера. Человеку нужно немного времени, нужно понять, что он хочет. Мы будем выполнять максимум того, что он требует. У нас одна цель — сохранить прописку в РПЛ любым путём. У Игоря Геннадьевича пока мало времени, чтобы что‑то новое придумать. Потихоньку со временем всё наладится.
Но обратите внимание, что в группе конкурса затишье и если кто то и пишет, то только согласно темы.
На носу два праздника 1 мая и священный 9 мая!!!
Всех с праздником!!!
Здоровья и процветания!!!
Ну и конечно интересных и захватывающих баталии в конкурсе.
Но помните это всего лишь игра.
Но обратите внимание, что в группе конкурса затишье и если кто то и пишет, то только согласно темы.
На носу два праздника 1 мая и священный 9 мая!!!
Всех с праздником!!!
Здоровья и процветания!!!
Ну и конечно интересных и захватывающих баталии в конкурсе.
Но помните это всего лишь игра.