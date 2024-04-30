Квеквескири: «У Черевченко пока мало времени, чтобы что‑то новое придумать»

Полузащитник «Факела» поделился впечатления от работы под руководством нового главного тренера воронежцев .

Это была первая игра нового тренера. Человеку нужно немного времени, нужно понять, что он хочет. Мы будем выполнять максимум того, что он требует. У нас одна цель — сохранить прописку в РПЛ любым путём. У Игоря Геннадьевича пока мало времени, чтобы что‑то новое придумать. Потихоньку со временем всё наладится.