В «Пари НН» отреагировали на жёсткую критику Корнеева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на жёсткую критику спортивного функционера Игоря Корнеева.

Ничего случайного не существует. Всё кому-то, значит, надо. Я не понимаю, почему это происходит в студии федерального телеканала. Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое. Даже не берусь комментировать слова уважаемого спортсмена. Я его искренне уважаю и считаю, что он много достиг. Не важно, кто в спорте: Юран, те, кто был раньше, кто сейчас. Они имеют право на эмоции. Но федеральный телеканал на это права не имеет. Считаю, что это не совсем правильно. Не прошу извинений ни по отношению к клубу, ни по отношению к себе, ни по отношению к 3,2 миллиона нижегородцев, которые стоят за клубом. Просить извинения — удел слабых людей. А мы не слабые люди.