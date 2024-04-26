В «Пари НН» отреагировали на жёсткую критику Корнеева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на жёсткую критику спортивного функционера Игоря Корнеева.
Ничего случайного не существует. Всё кому-то, значит, надо. Я не понимаю, почему это происходит в студии федерального телеканала. Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое. Даже не берусь комментировать слова уважаемого спортсмена. Я его искренне уважаю и считаю, что он много достиг. Не важно, кто в спорте: Юран, те, кто был раньше, кто сейчас. Они имеют право на эмоции. Но федеральный телеканал на это права не имеет. Считаю, что это не совсем правильно. Не прошу извинений ни по отношению к клубу, ни по отношению к себе, ни по отношению к 3,2 миллиона нижегородцев, которые стоят за клубом. Просить извинения — удел слабых людей. А мы не слабые люди.
Ранее Корнеев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ» эмоционально подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Локомотивом».
Кутателадзе ты не видел? На 11-й минуте добежал, (использовано нецензурное слово), ковырнул с левой ноги. Он уже был, (использовано нецензурное слово), мёртвый! Посмотреть на него — я не понимаю, что этот парень делает. «Нижний» усилился Марадишвили, (использовано нецензурное слово)! Ну это со смехом, (использовано нецензурное слово)! Этот Кучаев, (использовано нецензурное слово). Это что, (использовано нецензурное слово), вообще за усиление? И у них самая большая потеря... Этот, в центре поля... Чёрный! Майга!