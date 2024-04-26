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В «Пари НН» отреагировали на жёсткую критику Корнеева

вчера, 11:20

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на жёсткую критику спортивного функционера Игоря Корнеева.

Ничего случайного не существует. Всё кому-то, значит, надо. Я не понимаю, почему это происходит в студии федерального телеканала. Юрана за его опоссумов дисквалифицировали, а федеральный канал позволяет себе такое. Даже не берусь комментировать слова уважаемого спортсмена. Я его искренне уважаю и считаю, что он много достиг. Не важно, кто в спорте: Юран, те, кто был раньше, кто сейчас. Они имеют право на эмоции. Но федеральный телеканал на это права не имеет. Считаю, что это не совсем правильно. Не прошу извинений ни по отношению к клубу, ни по отношению к себе, ни по отношению к 3,2 миллиона нижегородцев, которые стоят за клубом. Просить извинения — удел слабых людей. А мы не слабые люди.

Ранее Корнеев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ» эмоционально подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Локомотивом».

Кутателадзе ты не видел? На 11-й минуте добежал, (использовано нецензурное слово), ковырнул с левой ноги. Он уже был, (использовано нецензурное слово), мёртвый! Посмотреть на него — я не понимаю, что этот парень делает. «Нижний» усилился Марадишвили, (использовано нецензурное слово)! Ну это со смехом, (использовано нецензурное слово)! Этот Кучаев, (использовано нецензурное слово). Это что, (использовано нецензурное слово), вообще за усиление? И у них самая большая потеря... Этот, в центре поля... Чёрный! Майга!

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НН
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Мухаммет Акмамедов
Мухаммет Акмамедов
сегодня в 11:12, ред.
А пусть разрешат, в виде исключения!? Посмотрим как выглядит российский футбол, РПЛ, РФС и т.д., и т.п., через призму истинного русского языка. Уверен, все ох....еют.....
459dr8yk5ad5
459dr8yk5ad5 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 13:58
В бан его!)
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:34
На соккере за подобное модераторы И.Корнееву выдали бы веник и отправили попарится в баню на определенное время. На Матч ТВ не знаю. А ежели серьезнее, то вчерашнюю передачу смотрел. Когда ИВК начал свой спич я после первого б...., подумал, что ослышался, потом гляжу нет, прет и дальше для связки слов, после окончания спича пришла мысль, что может парни до эфира сообразили на троих и просто кто-то оказался слабым звеном. А ежели еще серьезнее ( или не совсем), то: "По факту разложил б...., это РПЛ б..., наш футбол иначе нельзя обсуждать б...., ежели что нарушил у меня веник с собой б..."
112910415
112910415
вчера в 11:52
ну, Корнеев того ...
нельзя же так публично выступать !
q5p8gbffm4ru
q5p8gbffm4ru
вчера в 11:31
Критику в свой адрес не каждый воспринимает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:31
Правда мало кому нравится...
Гость
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