«Рома» и «Ювентус» сыграли вничью в Риме

«Рома» и «Ювентус» отыграли ничейный матч 35-го тура Серии А со счётом 1:1.
За римлян забил Ромелу Лукаку (15').
В составе туринцев гол на свой счёт записал Бремер (31').
По итогу матча «Ювентус» остался на 3-м месте, а «Рома» — на 5-м.
«Рома» и «Ювентус» отыграли ничейный матч 35-го тура Серии А со счётом 1:1.
За римлян забил Ромелу Лукаку (15').
В составе туринцев гол на свой счёт записал Бремер (31').
По итогу матча «Ювентус» остался на 3-м месте, а «Рома» — на 5-м.
Юнайтед лысого шарлатана Тен 100 миллионов за Антони Хаага,
и Ювентус Аллегри.
Юнайтед лысого шарлатана Тен 100 миллионов за Антони Хаага,
и Ювентус Аллегри.
Тяжело, наверное, за зебр сейчас болеть)
Тяжело, наверное, за зебр сейчас болеть)