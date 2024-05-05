«Рома» и «Ювентус» сыграли вничью в Риме

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вчера, 23:40

«Рома» и «Ювентус» отыграли ничейный матч 35-го тура Серии А со счётом 1:1.

За римлян забил (15').

В составе туринцев гол на свой счёт записал (31').

По итогу матча «Ювентус» остался на 3-м месте, а «Рома» — на 5-м.