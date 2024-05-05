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«Рома» и «Ювентус» сыграли вничью в Риме

вчера, 23:40
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Рома» и «Ювентус» отыграли ничейный матч 35-го тура Серии А со счётом 1:1.

За римлян забил Ромелу Лукаку (15').

В составе туринцев гол на свой счёт записал Бремер (31').

По итогу матча «Ювентус» остался на 3-м месте, а «Рома» — на 5-м.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 06:03
Ничья в пользу Юве. Старая сеньора ничего не потеряла и осталась на третьем месте в зоне ЛЧ, а вот Рома не смогла приблизиться к Болонье и ЛЧ, а при удачной игре Аталанты римляне могут и на пятую строчку опуститься.
112910415
112910415
сегодня в 05:56
Ювентусу уже всё равно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:57
такие голы пропускают только две команды.
Юнайтед лысого шарлатана Тен 100 миллионов за Антони Хаага,
и Ювентус Аллегри.
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:57
Ювентус потерял мотивацию после победы Интера и просто доигрывает сезон. Уже неважно, закончишь ли ты на третьем месте или четвертом, в ЛЧ все равно попадают. Остался единственный важный матч на который команда будет настраиваться - финал кубка и думаю Ювентус без труда раскатает команду в которой есть российский запасной
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:49
Шальная императрица своих фанатов, конечно, не балует - из первых девяти команд (!!!) лишь "Лацио" забил меньше старушки-кальчипольчушки, а "Интер" забил почти вдвое больше)

Тяжело, наверное, за зебр сейчас болеть)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:46
И Рома, и Ювентус сейчас не в хорошем состоянии...
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