«Бавария» поздравила «Байер» с чемпионством

Руководители «Баварии» поздравили «Байер» с победой в Бундеслиге.

Леверкузенский клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии.

Президент мюнхенцев :

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен:

Нужно поздравить всех в леверкузенском «Байере». У них пока безупречный сезон, команда продемонстрировала смелость, класс и, прежде всего, последовательность, и именно поэтому они заслуживают того, чтобы стать чемпионами Германии в 2024 году. Ещё я хотел бы лично поздравить своего коллегу Фернандо Карро, а также нашего бывшего игрока Хаби Алонсо. Однако одно можно сказать наверняка: мы воспринимаем это как прямой стимул работать ещё усерднее и не останавливаться, пока трофей не вернётся на Зебенерштрассе в Мюнхене.