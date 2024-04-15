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«Бавария» поздравила «Байер» с чемпионством

сегодня, 09:36

Руководители «Баварии» поздравили «Байер» с победой в Бундеслиге.

Леверкузенский клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии.

Президент мюнхенцев Герберт Хайнер:

Поздравляю «Байер» из Леверкузена с первым титулом Бундеслиги в истории клуба. Титул достаётся Леверкузену абсолютно заслуженно – это награда за выдающийся сезон и отличный футбол. Цель «Баварии» теперь следующая: трофей должен вернуться в Мюнхен! Увидимся в новом сезоне.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен:

Нужно поздравить всех в леверкузенском «Байере». У них пока безупречный сезон, команда продемонстрировала смелость, класс и, прежде всего, последовательность, и именно поэтому они заслуживают того, чтобы стать чемпионами Германии в 2024 году. Ещё я хотел бы лично поздравить своего коллегу Фернандо Карро, а также нашего бывшего игрока Хаби Алонсо. Однако одно можно сказать наверняка: мы воспринимаем это как прямой стимул работать ещё усерднее и не останавливаться, пока трофей не вернётся на Зебенерштрассе в Мюнхене.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль:

Леверкузенский «Байер» провёл выдающийся сезон, поэтому понятно, что мы в мюнхенской «Баварии» хотели бы поздравить его одними из первых. Особые поздравления Хаби Алонсо, его тренерскому штабу и всей команде. Ваш футбол поразил всю Бундеслигу. Серия «Баварии» закончилась, но теперь мы снова будем делать всё возможное для победы.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:43
После этих слов поздравления остается только ждать следующий сезон. Думаю, что борьба будет очень интересной.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 11:12
Вряд-ли в следующем сезоне Байер будет претендовать на чемпионство , займет место в четверке и Бавария как обычно возьмёт салатницу.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:12
Респект руководителям Баварии! Спокойно признали свои ошибки и поздравили победителя, который действительно заслужил!
В следующем сезоне начнется новая история, тем интересней будет неблюдать и за Бундеслигой! Байер еще раз с победой, а Баварии быстрее навести порядок в команде, решить проблемы и готовиться дать бой!
112910415
112910415
сегодня в 09:52
поздравить с полным уважением - это обязательно !
а в новом сезоне будет ещё интереснее !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:44
новый сезон обещает быть ярким конкурентным)))
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