«Бавария» поздравила «Байер» с чемпионством

Руководители «Баварии» поздравили «Байер» с победой в Бундеслиге.
Леверкузенский клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии.
Президент мюнхенцев Герберт Хайнер:
Поздравляю «Байер» из Леверкузена с первым титулом Бундеслиги в истории клуба. Титул достаётся Леверкузену абсолютно заслуженно – это награда за выдающийся сезон и отличный футбол. Цель «Баварии» теперь следующая: трофей должен вернуться в Мюнхен! Увидимся в новом сезоне.
Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен:
Нужно поздравить всех в леверкузенском «Байере». У них пока безупречный сезон, команда продемонстрировала смелость, класс и, прежде всего, последовательность, и именно поэтому они заслуживают того, чтобы стать чемпионами Германии в 2024 году. Ещё я хотел бы лично поздравить своего коллегу Фернандо Карро, а также нашего бывшего игрока Хаби Алонсо. Однако одно можно сказать наверняка: мы воспринимаем это как прямой стимул работать ещё усерднее и не останавливаться, пока трофей не вернётся на Зебенерштрассе в Мюнхене.
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль:
Леверкузенский «Байер» провёл выдающийся сезон, поэтому понятно, что мы в мюнхенской «Баварии» хотели бы поздравить его одними из первых. Особые поздравления Хаби Алонсо, его тренерскому штабу и всей команде. Ваш футбол поразил всю Бундеслигу. Серия «Баварии» закончилась, но теперь мы снова будем делать всё возможное для победы.
В следующем сезоне начнется новая история, тем интересней будет неблюдать и за Бундеслигой! Байер еще раз с победой, а Баварии быстрее навести порядок в команде, решить проблемы и готовиться дать бой!
В следующем сезоне начнется новая история, тем интересней будет неблюдать и за Бундеслигой! Байер еще раз с победой, а Баварии быстрее навести порядок в команде, решить проблемы и готовиться дать бой!
а в новом сезоне будет ещё интереснее !
а в новом сезоне будет ещё интереснее !