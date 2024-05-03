Клуб «Крылья Советов» празднует свой 82-й день рождения

«Крыльям Советов» исполнилось 82 года. В связи с этим клуб опубликовал в своих соцсетях обращение к болельщикам.

«Крыльям Советов» — 82 года!

Сегодня, 3 мая, наш клуб отмечает свой день рождения! Прошло ровно 82 года со дня, когда первый матч провела заводская команда, впоследствии ставшая одной из самых популярных и самобытных команд страны.

С этого дня начался отсчет истории «Крыльев Советов» — клуба, ставшего настоящим феноменом советского и российского футбола.

От всей души поздравляем клуб, его преданных болельщиков, всех любителей футбола, тренеров и футболистов «Крыльев Советов» с днем рождения родной команды! Желаем побед, невероятных эмоций от игры и единства!

Самара — один из самых футбольных городов нашей страны, у региона всегда будут «Крылья»! Это помнят и знают все, от кого зависит судьба клуба, а футбол, который демонстрируют «Крылья Советов», знают, любят и ценят далеко за пределами города на берегу Волги.

С днем рождения, родные и любимые «Крылья Советов»!