Клуб «Крылья Советов» празднует свой 82-й день рождения

«Крыльям Советов» исполнилось 82 года. В связи с этим клуб опубликовал в своих соцсетях обращение к болельщикам.
«Крыльям Советов» — 82 года!
Сегодня, 3 мая, наш клуб отмечает свой день рождения! Прошло ровно 82 года со дня, когда первый матч провела заводская команда, впоследствии ставшая одной из самых популярных и самобытных команд страны.
С этого дня начался отсчет истории «Крыльев Советов» — клуба, ставшего настоящим феноменом советского и российского футбола.
От всей души поздравляем клуб, его преданных болельщиков, всех любителей футбола, тренеров и футболистов «Крыльев Советов» с днем рождения родной команды! Желаем побед, невероятных эмоций от игры и единства!
Самара — один из самых футбольных городов нашей страны, у региона всегда будут «Крылья»! Это помнят и знают все, от кого зависит судьба клуба, а футбол, который демонстрируют «Крылья Советов», знают, любят и ценят далеко за пределами города на берегу Волги.
С днем рождения, родные и любимые «Крылья Советов»!
Еще раз, поздравляю "Крылышки" с Юбилеем и желаю клубу, в полной мере оправдывать свой замечательное название!!! Удачи вам, "Крылья Советов"!!!
Еще раз, поздравляю "Крылышки" с Юбилеем и желаю клубу, в полной мере оправдывать свой замечательное название!!! Удачи вам, "Крылья Советов"!!!