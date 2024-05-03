Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Клуб «Крылья Советов» празднует свой 82-й день рождения

вчера, 17:57

«Крыльям Советов» исполнилось 82 года. В связи с этим клуб опубликовал в своих соцсетях обращение к болельщикам.

«Крыльям Советов» — 82 года!

Сегодня, 3 мая, наш клуб отмечает свой день рождения! Прошло ровно 82 года со дня, когда первый матч провела заводская команда, впоследствии ставшая одной из самых популярных и самобытных команд страны.

С этого дня начался отсчет истории «Крыльев Советов» — клуба, ставшего настоящим феноменом советского и российского футбола.

От всей души поздравляем клуб, его преданных болельщиков, всех любителей футбола, тренеров и футболистов «Крыльев Советов» с днем рождения родной команды! Желаем побед, невероятных эмоций от игры и единства!

Самара — один из самых футбольных городов нашей страны, у региона всегда будут «Крылья»! Это помнят и знают все, от кого зависит судьба клуба, а футбол, который демонстрируют «Крылья Советов», знают, любят и ценят далеко за пределами города на берегу Волги.

С днем рождения, родные и любимые «Крылья Советов»!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Динамо» празднует 101-й день рождения
18 апреля
Официально«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба
18 апреля
Официально«Бавария» поздравила «Байер» с чемпионством
15 апреля
Тухель поздравил «Байер» с победой в чемпионате Германии
31 марта
«Зенит» поздравил Спаллетти с днём рождения
07 марта
Роналду поздравил «Реал» со 122-летием
06 марта Фото
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:26
.... клуба, ставшего настоящим феноменом советского и российского футбола.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В чём, собственно, феномен? В наличии дня рождения? Так оно у всех есть.
lotsman
lotsman
вчера в 21:02
С днё рождения клуб! Хороший клуб, есть что вспомнить в этот день. Не напивайтесь сильно, завтра играть с Оренбургом. Или пригласите их на праздник и побольше им наливайте.))
Capral
Capral
вчера в 19:39
От души поздравляю "Волжскую защепку" с Юбилеем!!! Команда, одна из немногих, которая в 40-50-х могла отобрать очки у грозных в то время Динамо и ЦДКА. Клуб, который для меня навсегда останется Куйбышевскими "Крылышками", всегда славился самобытной, непохожей на все остальные клубы игрой. Всегда организованная команда, в силу тех или иных обстоятельств, часто вылетала из вышки, но когда появлялась снова в классе сильнейших- всегда представляла собой силу, с которой приходилось считаться всем- от грандов до аутсайдеров! Отлично помню матчи команды в 1977 и 1979гг!!!

Еще раз, поздравляю "Крылышки" с Юбилеем и желаю клубу, в полной мере оправдывать свой замечательное название!!! Удачи вам, "Крылья Советов"!!!
Варвар7
Варвар7 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:31
С "Днюхой" "Крылья"!!! Высокого вам полёта! И больше приятных минут вашим болельщикам!
112910415
112910415
вчера в 19:25
наши поздравления именинникам !
23apb49aup6b
23apb49aup6b
вчера в 19:17
Дата весомая, нужен результат! Для этого нужны игроки... Значит успех впереди!!! А сегодня с днём рождения!!!
LOpp
LOpp
вчера в 18:47
Поздравляю Крылья советов и его болельщиков с днюхой.
В начале 2000-х помню писали, что КС самый популярный клуб в стране без учёта московских клубов.
shlomo
shlomo
вчера в 18:21
Поздравляю клуб и его болельщиков с такой датой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 