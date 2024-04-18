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«Динамо» празднует 101-й день рождения

сегодня, 12:39

«Динамо» поздравило болельщиков со 101-м днем рождения клуба. В заявлении «бело-голубых» говорится:

Новый век «Динамо».

Великая история, игроки, наследие и самые лучшие болельщики — это всё про «Динамо». 101-й день рождения для нас означает переход в следующую эпоху: технологичную, современную, соответствующую целям и амбициям Клуба.

На основании легендарного наследия открываем новую страницу в жизни литеры «Д», где каждый причастный к бело-голубым цветам выступает в роли творца на поле или на трибунах.

Славься, «Динамо», великое наше!

Славься, «Динамо», мы любим тебя!

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 12:57
Со Спартаком в один день? Ну, и ваших с праздником. Надеюсь, хоть у вас дата настоящая, а не как оказалось у Федуна)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:57
отмечайте в месте со спартаком
shur
shur
сегодня в 12:53, ред.
...хотелось бы чёрного юмора прибавить, в этот светлый для общества праздник ДР, раньше всех неблагонадёжных за 101 -ый километр отправляли, так выпьем за то чтобы из Динамо .......!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:45
Мои поздравления болельщикам Динамо !
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