«Динамо» празднует 101-й день рождения

«Динамо» поздравило болельщиков со 101-м днем рождения клуба. В заявлении «бело-голубых» говорится:

Новый век «Динамо».

Великая история, игроки, наследие и самые лучшие болельщики — это всё про «Динамо». 101-й день рождения для нас означает переход в следующую эпоху: технологичную, современную, соответствующую целям и амбициям Клуба.

На основании легендарного наследия открываем новую страницу в жизни литеры «Д», где каждый причастный к бело-голубым цветам выступает в роли творца на поле или на трибунах.

Славься, «Динамо», великое наше!

Славься, «Динамо», мы любим тебя!