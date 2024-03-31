Тухель поздравил «Байер» с победой в чемпионате Германии

Главный тренер «Баварии» поздравил «Байер» с победой в текущем сезоне Бундеслиги.

Завершена ли чемпионская гонка? Да, это точно. Поздравляю «Байер».

Наша игра нас очень разочаровала. Ни на одном из этапов этой встречи не ощущалось ни командного духа, ни азарта, которые нужны для победы. В целом это был средний матч. Ни одна из команд не выступила добротно, но нам не хватало основных вещей.

Нам также не везло в некоторых важных эпизодах, например, шанс Харри Кейна на 26-й минуте и игра Хуммельса рукой.