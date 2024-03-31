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Тухель поздравил «Байер» с победой в чемпионате Германии

сегодня, 08:58

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поздравил «Байер» с победой в текущем сезоне Бундеслиги.

Завершена ли чемпионская гонка? Да, это точно. Поздравляю «Байер».

Наша игра нас очень разочаровала. Ни на одном из этапов этой встречи не ощущалось ни командного духа, ни азарта, которые нужны для победы. В целом это был средний матч. Ни одна из команд не выступила добротно, но нам не хватало основных вещей.

Нам также не везло в некоторых важных эпизодах, например, шанс Харри Кейна на 26-й минуте и игра Хуммельса рукой.

В 27-м туре чемпионата Германии «Бавария» уступила «Боруссии» Дортмунд (0:2), «Байер» одолел «Хоффенхайм» (2:1).

Мюнхенцы идут на 2-м месте (60 очков), команда из Леверкузена лидирует (73 балла).

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FootFun (раскрыть)
сегодня в 11:02
Странно, а де Лигт, Ким, Упамекано, Сарагоса, Кейн, молодые Павлович, Тель и Мусиала и тп -это не обновление?
FootFun
FootFun
сегодня в 10:43
Баварии не стоит ждать скорейшего возвращения, потому что столько лет не обновлять состав, который себя изжил, Мюнхену нужно устраивать распродажу летом и строить новый коллектив
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:23
О, я тоже поздравляю! Всегда был симпатичен это клуб, рад что им это удалось!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:22
Тут скорее всего Бавария уже заколебалась 10 раз подряд Бундеслигу завоёвывать. Нет мотивации.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 10:00
Скатывается Бавария. Да и тренеры ничего дать не могут, по-второму кругу ходят. Придёт юноша Юлиан и через год-два выгонят обратно, за то, что им не хватает основных вещей.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 09:39
По-хорошему, Бавария и в прошлом сезоне не заслужила чемпионство. Уволят ли Тухеля перед 1/4 финала ЛЧ, как в прошлом сезоне Юлиана?
Гость
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