«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба. В соцсетях «красно-белые» опубликовали обращение:
102-й день рождения сегодня празднует футбольный клуб «Спартак»! От всей души поздравляем «красно-белых» с этой памятной датой, желаем красивого футбола и ярких побед!
Дед не раз говорил, что "Красная Пресня" не имеет отношения к "Спартаку" никакого, они создавали ту команду с нуля, и то, что там и в "Красной Пресне" было несколько общих игроков, это случайное совпадение.
Вообще, дорожить нужно своей историей, а не её переписыванием, как только главные свидетели этих событий умерли. И уж вдвойне цинично переписывать возраст, привязывая его к прошлой команде Старостина, при том, что сам Дед однозначно заявлял, что она никакого отношения к "Спартаку" не имела.
Это то же самое, что Мутко, когда был президентом, потребовал тоже "увеличить" дату основания "Зенита", как только последние свидетели умерли. И в итоге нынешняя "дата основания" привязана к тому, что "нашли упоминание, что рабочие Кировского завода поиграли в футбол". Причём дальше в следующие 5 лет вообще ничего не про какой футбол не упоминается, да и действительно, что, историки будут записывать, что кто-то поиграл в футбол во дворе, что ли.
То есть "Спартак" привязали к дате основания любительской команды, не имеющей к нему никакого отношения, а "Зенит" - к упоминанию матча после работы среди рабочих завода.
У меня теперь есть надежда, что и меня основателем нарекут, ведь я тоже в футбол после работы играл часто))
Дед не раз говорил, что "Красная Пресня" не имеет отношения к "Спартаку" никакого, они создавали ту команду с нуля, и то, что там и в "Красной Пресне" было несколько общих игроков, это случайное совпадение.
Вообще, дорожить нужно своей историей, а не её переписыванием, как только главные свидетели этих событий умерли. И уж вдвойне цинично переписывать возраст, привязывая его к прошлой команде Старостина, при том, что сам Дед однозначно заявлял, что она никакого отношения к "Спартаку" не имела.
Это то же самое, что Мутко, когда был президентом, потребовал тоже "увеличить" дату основания "Зенита", как только последние свидетели умерли. И в итоге нынешняя "дата основания" привязана к тому, что "нашли упоминание, что рабочие Кировского завода поиграли в футбол". Причём дальше в следующие 5 лет вообще ничего не про какой футбол не упоминается, да и действительно, что, историки будут записывать, что кто-то поиграл в футбол во дворе, что ли.
То есть "Спартак" привязали к дате основания любительской команды, не имеющей к нему никакого отношения, а "Зенит" - к упоминанию матча после работы среди рабочих завода.
У меня теперь есть надежда, что и меня основателем нарекут, ведь я тоже в футбол после работы играл часто))