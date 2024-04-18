«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба. В соцсетях «красно-белые» опубликовали обращение:

102-й день рождения сегодня празднует футбольный клуб «Спартак»! От всей души поздравляем «красно-белых» с этой памятной датой, желаем красивого футбола и ярких побед!