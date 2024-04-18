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«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба

сегодня, 11:56

«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба. В соцсетях «красно-белые» опубликовали обращение:

102-й день рождения сегодня празднует футбольный клуб «Спартак»! От всей души поздравляем «красно-белых» с этой памятной датой, желаем красивого футбола и ярких побед!

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 12:49
...интересно вывесить два списка игроков, русской национальности
(включая сов.республики Союза) и иностранцев игравших за Спартак за 102 года, полагаю на второй список страниц не хватит на Соккере...!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 12:42, ред.
Только это не их возраст, а возраст, нарисованный Федуном)

Дед не раз говорил, что "Красная Пресня" не имеет отношения к "Спартаку" никакого, они создавали ту команду с нуля, и то, что там и в "Красной Пресне" было несколько общих игроков, это случайное совпадение.

Вообще, дорожить нужно своей историей, а не её переписыванием, как только главные свидетели этих событий умерли. И уж вдвойне цинично переписывать возраст, привязывая его к прошлой команде Старостина, при том, что сам Дед однозначно заявлял, что она никакого отношения к "Спартаку" не имела.

Это то же самое, что Мутко, когда был президентом, потребовал тоже "увеличить" дату основания "Зенита", как только последние свидетели умерли. И в итоге нынешняя "дата основания" привязана к тому, что "нашли упоминание, что рабочие Кировского завода поиграли в футбол". Причём дальше в следующие 5 лет вообще ничего не про какой футбол не упоминается, да и действительно, что, историки будут записывать, что кто-то поиграл в футбол во дворе, что ли.

То есть "Спартак" привязали к дате основания любительской команды, не имеющей к нему никакого отношения, а "Зенит" - к упоминанию матча после работы среди рабочих завода.

У меня теперь есть надежда, что и меня основателем нарекут, ведь я тоже в футбол после работы играл часто))
8px6u99f9uwy
8px6u99f9uwy
сегодня в 12:34
Такую дату надо отметить успешной игрой!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:33
Лучшее поздравление от клуба - это увольнение Абаскаля...)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:32
желаем красивого футбола и ярких побед, но не можем
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 12:31
Солидный возраст. Поздравляю Красно-Белых
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