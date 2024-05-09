Анчелотти отреагировал на критику «Баварией» судейства в ответном матче ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на критику судейства со стороны «Баварии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).
В компенсированное время защитник мюнхенского клуба Маттейс де Лигт отправил мяч в ворота мадридской команды, но перед этим помощник главного арбитра встречи Шимона Марциняка Томаш Листкевич зафиксировал положение «вне игры».
«Бавария» жаловалась на офсайд? Хорошо, тогда мы будем жаловаться на отменённый гол Начо в эпизоде с Киммихом.
Момент с офсайдом объяснить просто. Может быть, офсайда и не было, но судья свистнул (перед голом), и мы прекратили игру. Вот и всё.
Хорошо что Адидас цирковые костюмы специально для этого сезона Баварии, тогда изначально все было бы понятно )
Хорошо что Адидас цирковые костюмы специально для этого сезона Баварии, тогда изначально все было бы понятно )