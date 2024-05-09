Анчелотти отреагировал на критику «Баварией» судейства в ответном матче ЛЧ

Главный тренер «Реала» отреагировал на критику судейства со стороны «Баварии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).

В компенсированное время защитник мюнхенского клуба отправил мяч в ворота мадридской команды, но перед этим помощник главного арбитра встречи Шимона Марциняка Томаш Листкевич зафиксировал положение «вне игры».

«Бавария» жаловалась на офсайд? Хорошо, тогда мы будем жаловаться на отменённый гол Начо в эпизоде с Киммихом.

Момент с офсайдом объяснить просто. Может быть, офсайда и не было, но судья свистнул (перед голом), и мы прекратили игру. Вот и всё.