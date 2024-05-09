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Анчелотти отреагировал на критику «Баварией» судейства в ответном матче ЛЧ

вчера, 10:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на критику судейства со стороны «Баварии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).

В компенсированное время защитник мюнхенского клуба Маттейс де Лигт отправил мяч в ворота мадридской команды, но перед этим помощник главного арбитра встречи Шимона Марциняка Томаш Листкевич зафиксировал положение «вне игры».

«Бавария» жаловалась на офсайд? Хорошо, тогда мы будем жаловаться на отменённый гол Начо в эпизоде с Киммихом.

Момент с офсайдом объяснить просто. Может быть, офсайда и не было, но судья свистнул (перед голом), и мы прекратили игру. Вот и всё.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:56
Благодарю 🤝
амурец
амурец ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:18
Сильнейшие будут играть в финале ЛЧ
амурец
амурец ответ BAYERN19000 (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Про матч с Баварией 2017, тогда давайте вспомним еще и липовый пенальти в этом матче в ворота Реала и гол с вне игры и то что Видаля улалять надо было в первом тайме, и про Ювентус, пенальти там был и удалили Буффона правильно (средний вратаришка гнул пальцы перед судьей), и сколько еще было таких решений странных не в пользу Реала, вы их смотрю видеть не хотите
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 23:05
Ну правда, сколько можно? Как ни «победа» Реала - так скандал! Неужели в уефа это не видят? Или просто прикрывают? …
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:12
Да, Дружище- исключительно из-за Тухеля. А тебе- РЕСПЕКТИЩЕ, за столь долгое боление за клуб- ВЕРНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ!!!!!!! Не может, такой клуб как Бавария долго пребывать в небытие!!!!!!! Подумают, как исправить ситуацию... Удачи, тебе и клубу!!!!!!!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:57
Привет Виктор! Как скажешь, ты из за Тухеля же «побаливал» иногда за Баварию, а я болею с 1988 года и это уже наверное не изменится никогда…🤔
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 21:36
Привет, Салех!!!
Трудно не согласиться. Но, в новый сезон Баварии- уже без меня...)))
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33
Пусть радуются что не получили разгром от Реала, Баварию в этом сезоне кто только не обыгрывал и то что она прошла до полуфинала, это просто чудо… В следующий сезон ждём новую команду и нового тренера…
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:03
Я не говорю о моментах, я, в целом- об игре, которой, у Баварии НЕТ. Дортмунд играет просто, но надежно, как по нотам и без фальши.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:00
Бавария не то что финала, даже в полуфинале быть по идее не должна) Но раз туда уже попали... они сыграли в силу своих возможностей и шансы были, моменты были, хотя по началу я думал, что даже создать что то опасное не смогут, так как в начале было много потерь в атакующей трети.
Реал был лучше, но если бы Бавария прошла дальше, это было бы не что то несправедливое, потому что в футболе выигрывает тот, кто больше забьёт, а не тот кто больше создаст и кто красивее играет.
Надеюсь Боруссия выиграет Реал. Они лучше по всем пунктам чем Бавария(кроме позиции центр напа).
Capral
Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:00
Я с тобой согласен- не всегда достойные попадают в финал. Но речь идет о команде, которой, в силу ряда объективных причин- нет места в финале. Бессистемный футбол- не имеет будущего.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:57
Абсолютно совсем согласен. Но не всегда бывает так что в финале играют самые сильные. К сожалению за количество атак, качество атак, или за высокие скорости, или за количество ударов в створ, или за красивые индивидуальные действия футболистов что несомненно нравится болельщикам, дополнительные голы не дают. Как по мне МС со своей игрой как минимум последние 4-5 лет должны были попадать в финал. Но.... Мы все знаем почему так не произошло. Это футбол. И тут может быть все что угодно.
RonReal
RonReal ответ BAYERN19000 (раскрыть)
вчера в 20:44
А помните левый пенальти в ворота Реала, когда мяч попал в плечо Карвахаля? Видаль тогда не смог забить с пенальти. Так тогда судьи ошибались в пользу Баварии. И забитый гол с офсайда в ответке на Бернабеу. Так что не всегда судьи ошибались в пользу Реала!
Capral
Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:39
Приветствую, Улугбек!!!
Всё очень просто. Гвард много лет в МС, давно выстроил команду, имеет сильный состав, знает все сильные и слабые стороны своей команды и тд. и тп. В Баварии всё иначе- с первого дня работа у Тухеля незадалась, постоянные конфликты внутри коллектива, тренерская идея не нашла поддержки в команде, состав не идеальный и что особенно важно, как отмечает немецкая печать- огромная зависимость от Кейна!!!

Конечно, МС имел преимущество над Реалом, потому что не уступает Мадриду по всем компонентам игры. Другое дело, что, где-то не повезло, где-то, возможно еще что-то помешало... Поэтому, на фоне такого монстра, как МС, Реал не казался таким непобедимым. А вчера, на фоне разобранной Баварии, Реал был фаворитом. И дело не только и не столько в том, что Тухель ошибся с заменами. Замены- это только следствие, а причина- гораздо глубже- в безыдейности футбола Тухеля. Ну даже, не делай он эти замены, я уверен, что в доп., время Реал всеравно дожал бы соперника. Баварию весь год лихорадит, команда теряла очки с последними командами, игры нет ,состав посредственный, у тренера ничего не получается. Ну как, такая команда могла победить Реал, который доминировал всю игру?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Terek-Anji (раскрыть)
вчера в 20:34
Сильнейший в Манчестере. В синем цвете. Под руководством одного из самых сильных тренеров современности.
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 20:29
Злопыхатели могут и дальше обсуждать про судей, заговоры и прочее. Никто не мешал Баварии довести счет до 2:0 и засушить. Вместо этого тренеришка тухель снимает нападающего и выпускает защитника. Как Бавария при счете 1:0 тянула время все видели, в итоге сами себя наказали.

Обсуждение «гола»который был забит после свистка настоящая хохма.

Сильнейший в финале.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20
Доброго времени суток. Дядь Вить, вот вы говорите что реал вчера был красивым, уверенным и воистину сильным. Дядь Вить, может это просто потомучто Бавария напоминала мне Барселону против Ливерпуля в Энфилде. С дрожащими ногами 10 игроков??
А если чуть отмотать назад, как выглядел реал с МС?? Тоже также шикарно?? Нет, там все было наоборот, МС был шикарным а повезло Реалу. Так тут тоже самое могло случится если бы Тухель очень рано не снял бы наконечников. Тоесть игру вел бы реал как и МС, но дальше прошла бы Бавария. Но имеем то что имеем. Согласился бы с вами на 100%, если реал играл бы все свои игры так как вчера. Но против МС они били детьми с Анти футболом.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:20
Не удивлюсь если судьи будут помогать реалу в финале, либо ставить пенальти ворота Боруссии либо удалять игрока Боруссии
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:54
А Вы считаете, такая Бавария как сейчас достойна финала? Разве по вчерашней игре, где соперник полностью переиграл Тухеля, задавил его, Бавария должна была победить? Я уже сегодня писал на эту тему, вспоминая ошибки судьи и тд. Но Бавария не похожа на чемпиона, и я не верю, что, даже, пройди немцы Реал, они победили бы в финале соотечественников из Дортмунда!!!
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 18:48
А кто Вам сказал, что я болельщик Баварии? Никогда им не был! Болельщик Тухеля, да- и уже давно. Теперь, что касается того, что я ставлю что-то под сомнение. Я ничего не ставлю под сомнение, потому что, нечего ставить. Сезон Тухелем провален по разным причинам. В этом случае, ничего не надо ставить под сомнение, потому что всё на виду и без очков видно. При чем здесь атакующий стиль? У Баварии, вообще нет стиля- бессистемный, неорганизованный футбол, безыдейный и неконструктивный.

Причин много- это и обстановка внутри команды и несоответствующий тренерской игровой модели состав. Но на мой взгляд, главная причина всех неудач Тухеля в Баварии- это отказ ГТ, от исторически-правильного немецкого футбола. Ярчайший пример- Дортмунд, гдe тренер, не стал рубить под корень немецкую идеологию, а выстроил, пусть и несколько притивную, но всёже- чисто немецкую команду.

Тухель работает иначе- полностью отказался от немецкой системы, с попыткой выстроить, свою, собственную- опираясь на свой парижский опыт... Но в Баварии, где обжигались с творческими идеями- и Гвард и Анчи, такой метод не выживает. Страна, не та. Взять к примеру Байер, Алонсо. Поначалу, тренер не преследовал чисто немецкий футбол в строительстве команды, в чем-то, даже, допустил момент испанского родного футбола. Но потом, даже сам того не желая, постепенно скатился до обычного немецкого стиля- с его забросами, навесами, прессингом и атлетизмом, если вспомнить игры- с Карабахом, Штутгартом и тд.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:38
Почему не могла? Не ошибись Нойер, неизвестно как бы всё сложилось. Да что далеко ходить. ПСЖ так же обстреливал Боруссию, но прошли дальше немцы. Матчи были примерно в одном ключе в Париже и в Мадриде. А Реал играл так, потому что Бавария позволяла.
На счёт логики, справедливости. В футболе это работает не часто. Вспомнить ЛЧ 2012 финал Бавария Челси. Немцы нанесли под 40 ударов и подали 20 угловых, Челси всего 1 угловой и в итоге выиграл. Или когда Ливерпуль в 2005, занял в чемпионате всего лишь 5 место и в финале горел 3-0, в итоге победили.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 18:34, ред.
Ни одной команде столько не подсуживали, сколько Реалу. Это давно известный всем факт! Всегда играешь против 12 (судья) игроков реала и выиграть можно только при явном преимуществе.

PS Боруссия приговорена. Судья заряжен по полной.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 18:29
"Тогда мы будем жаловаться на отменённый гол Начо в эпизоде с Киммихом."

С Анчелотти давно всё ясно. Он и после класико нес какую-то чепуху про оффсайд в моменте с голом, когда Лунин из ворот отбивал.

Лучше бы признал, что рад подаркам в их пользу!
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:23
А как сейчас выглядит Бавария? Лигу не выиграли впервые за последние 10 лет, ну не вечно ведь выигрывать. Бывало и Реал выгрывал ЛЧ, когда уступал чемпионство Барселоне. И с судейскими ошибками в их пользу, но ведь про это мало кто вспомнит.

Не понимаю, как болельщик Баварии может поставить под сомнение факт прохода Баварии, даже если атакующий стиль игры уступает Мадриду? Футбол - это не всегда нападение. Вспомните Челси - 2012 хотя бы, проход ТТХ в финал в 2018 году, или Интер против МС в финале.

По логике в полуфинале тогда не Реал должен был играть, а МС. Вы абсолютно не правы по отношению к Баварии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:14
Карло сказал глупость о Начо и Киммихе - там ведь было очевидно нарушение Мадрида.

Лучше бы итальянец вообще промолчал. Слышать ерунду из уст Анчелотти - как серпом по ... одному месту.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:24
Согласен во всём!!! Добавить нечего. Всё грамотно и по делу.)))
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 16:21
При всём, моём Уважении к Вам, Рафа, Бавария, в её нынешнем виде и составе- не могла вчера выиграть. Очень жаль... Бардак в команде, непонятная тренерская игровая модель, распри внутри коллектива, всё это- не позволило команде преодолеть мадридский рубеж...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:16
А вот это уже давно история
112910415
112910415
вчера в 15:40
Когда бы всё так просто
Attacante_88
Attacante_88
вчера в 15:19
Киммих конечно приукрасил фол, но он железобетонный. Если такое не свистеть, тогда можно вообще без правил играть.
Гость
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