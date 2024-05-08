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Назначены арбитры на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 22:20

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура РПЛ.

10 мая (пятница)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; VARВладислав Безбородов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Зуев.

11 мая (суббота)

«Рубин» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Александр Богданов, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; VARПавел Шадыханов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Хральцов.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Артём Чистяков ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VARАндрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Сергей Чебан; VARПавел Кукуян; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

«Балтика» – «Динамо»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VARРоман Галимов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Эдуард Малый.

12 мая (воскресенье)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; VARВиталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.

«Факел» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Анатолий Жабченко; VARАлексей Сухой; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Тюмин.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья – Юрий Карпов; VARАлексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:09
Очень хочется, чтобы обошлось без ошибок...
kztme37gnqp3
kztme37gnqp3
сегодня в 00:04
Факел-Урал жаркая встреча! Меньше ошибок Судьи!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 22:44
Кукуяна на ВАР в экстренном порядке заменят на Амелина.
Гость
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