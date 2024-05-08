Назначены арбитры на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура РПЛ.
10 мая (пятница)
«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Зуев.
11 мая (суббота)
«Рубин» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Александр Богданов, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Хральцов.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Артём Чистяков ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.
«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.
«Балтика» – «Динамо»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Роман Галимов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Эдуард Малый.
12 мая (воскресенье)
«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Анатолий Цветнов.
«Факел» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Тюмин.
«Сочи» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.