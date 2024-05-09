Тухель — о незасчитанном голе де Лигта: «Это абсолютная катастрофа»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал эпизод в концовке ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). Слова специалиста приводит журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на DAZN.
В добавленное время защитник мюнхенской команды Маттейс де Лигт отправил мяч в сетку ворот мадридцев, но помощник главного арбитра встречи Шимона Марциняка Томаш Листкевич перед этим зафиксировал офсайд. Футболист после игры сообщил о том, что лайнсмен сожалеет о допущенной ошибке.
Это абсолютная катастрофа. Момент необходимо было дать доиграть до конца. Это правило. Линейный судья допустил ошибку, а главный арбитр совершил вторую ошибку. Это нарушение правил.
Всех юзеров и рабочий коллектив Соккера - с праздником Великой Победы.
Победы Советского Союза(!) - той великой страны, в которой я родился и за которую действительно (!) стоило проливать кровь...
Всем здоровья, удачи и ... терпения.
Ну а во-вторых..., смысла Тухелю махать кулаками после драки я не вижу.
Вчера специально ничего не писал, переваривал, пересматривал, крутил вертел игру в голове...
В общем так...
Реал был сильней. Моментов королевичи создали уйму, - намного больше немцев + давили всю игру. Наглый негр (Вини), сказать по совести, отыграл свой лучший матч в карьере. Всё это - слагаемые успеха РМ, который справедливо вышел в финал.
У Баварии, за которую болел, начудил мой любимчик ТТ, устроивший провальный спектакль с заменами, и не менее уважаемый Ману Нойер, который пытался ловить такую пушку, вместо того, чтоб просто отбивать снаряд в сторону.
P.S. По теме ветки. Мяч Де Лигта засчитывать было нельзя. Прозвучал бестолковый, тупой, идиотский, называйте как угодно, но свисток..., поэтому игра остановлена. Тут все предъявы - к первому болвану УЕФА из Словении, который уже не в первый раз назначает некомпетентную бригаду арбитров на такие эпохальные матчи, - сразу всплыл в памяти финал ЛЧ Ливерпуль - Тоттенхэм, где олигофрен Скомина назначил беспонтовый пенальти в ворота ТТХ, убив интригу в самом дебюте игры.
Всех юзеров и рабочий коллектив Соккера - с праздником Великой Победы.
Победы Советского Союза(!) - той великой страны, в которой я родился и за которую действительно (!) стоило проливать кровь...
Всем здоровья, удачи и ... терпения.
Ну а во-вторых..., смысла Тухелю махать кулаками после драки я не вижу.
Вчера специально ничего не писал, переваривал, пересматривал, крутил вертел игру в голове...
В общем так...
Реал был сильней. Моментов королевичи создали уйму, - намного больше немцев + давили всю игру. Наглый негр (Вини), сказать по совести, отыграл свой лучший матч в карьере. Всё это - слагаемые успеха РМ, который справедливо вышел в финал.
У Баварии, за которую болел, начудил мой любимчик ТТ, устроивший провальный спектакль с заменами, и не менее уважаемый Ману Нойер, который пытался ловить такую пушку, вместо того, чтоб просто отбивать снаряд в сторону.
P.S. По теме ветки. Мяч Де Лигта засчитывать было нельзя. Прозвучал бестолковый, тупой, идиотский, называйте как угодно, но свисток..., поэтому игра остановлена. Тут все предъявы - к первому болвану УЕФА из Словении, который уже не в первый раз назначает некомпетентную бригаду арбитров на такие эпохальные матчи, - сразу всплыл в памяти финал ЛЧ Ливерпуль - Тоттенхэм, где олигофрен Скомина назначил беспонтовый пенальти в ворота ТТХ, убив интригу в самом дебюте игры.
Реал в финале это огромная прибыль для организаторов. Это огромная аудитория фанатов по всему миру. И половина этих фанатов будет смотреть чтобы реал проиграл. А другая половина чтобы победили.
И по игре, особенно вчерашней, реал был на голову выше. И Тухель будто специально убрал Мусиалу и Кейна чтобы вообще теоретически небыло возможности у Баварии случайно забить второй гол.
Коротко говоря, вчера все и всё были против Баварии. Такое ощущение что даже Ноер специально ошибся....
Реал в финале это огромная прибыль для организаторов. Это огромная аудитория фанатов по всему миру. И половина этих фанатов будет смотреть чтобы реал проиграл. А другая половина чтобы победили.
И по игре, особенно вчерашней, реал был на голову выше. И Тухель будто специально убрал Мусиалу и Кейна чтобы вообще теоретически небыло возможности у Баварии случайно забить второй гол.
Коротко говоря, вчера все и всё были против Баварии. Такое ощущение что даже Ноер специально ошибся....