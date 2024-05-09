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Тухель — о незасчитанном голе де Лигта: «Это абсолютная катастрофа»

вчера, 09:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал эпизод в концовке ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). Слова специалиста приводит журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на DAZN.

В добавленное время защитник мюнхенской команды Маттейс де Лигт отправил мяч в сетку ворот мадридцев, но помощник главного арбитра встречи Шимона Марциняка Томаш Листкевич перед этим зафиксировал офсайд. Футболист после игры сообщил о том, что лайнсмен сожалеет о допущенной ошибке.

Это абсолютная катастрофа. Момент необходимо было дать доиграть до конца. Это правило. Линейный судья допустил ошибку, а главный арбитр совершил вторую ошибку. Это нарушение правил.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Silverhand (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:36
Наверное из-за этого у сливок так много скандальных матчей в ЛЧ.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Silverhand (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:58
    29081985
    29081985
    вчера в 19:50
    На самом деле Бавария по игре была лучше но как говорится не свезло
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:29
    Видел бы Тухель выкрутасы наших судей, лежал бы с инфарктом.
    pomor45
    pomor45 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Претензия Тухеля как раз в том и состоит, что момент по его мнению надо было дать доиграть до конца, как это, по его же утверждению, требуют праила.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ 29081985 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 19:11
    Да и там один игрок исполнил спектакль- Йозуа
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    вчера в 18:03
    Судья просто исключил фактор случайного гола и дал свисток, наплевав на правила.

    Оберегать Мадрид - есть такая профессия!
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Silverhand (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 17:32
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 16:49
      Они никогда так не делают.. И потом игроки в таких случаях частенько реагируют не на свисток главного, а на флажок бокового.. Вообще, любое действие бокового судьи - это сигнал не игрокам, а главному судье.. Как звонок в школе.. Это не сигнал ученикам, а сигнал учителю - пора заканчивать урок.. Не все это знают..
      BAYERN19000
      BAYERN19000
      вчера в 16:11, ред.
      Телеканал BeIN Sports уже графическую линию отобразили, там Мазрауи не был в офсайде, Де лигт да был в офсайде, но мяч же подобрал марокканец
      Dead Body 13
      Dead Body 13 ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 15:13
      Её и нет, модераторы могут дать за количество комментов или победу в конкурсах)
      Bad Listener
      Bad Listener ответ Dead Body 13 (раскрыть)
      вчера в 15:10
      Прикольно, но функции приобретения ВИП статуса я тоже не нашёл)
      Dead Body 13
      Dead Body 13 ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 15:06
      Могут только те, у кого VIP-статус)
      Интерес
      Интерес
      вчера в 15:04
      ВСе перевели стрелки на качество игры команд и действия тренеров.А суть озвученного-ВАРево-дорогостоящая 26,бесполезная против воли маленького человечка.И неважно,поплыл пОляк,или ошибся осмысленно.А два пОляка,как выяснилось,это вообще катастрофа...
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 14:55, ред.
      Согласен, несправедливо, и даже на картинке с кривой линией где это искривление не в пользу Баварии всё равно игрок игравший мяч не попадает в офсайд. З.Ы. Народ а как вы тут прикрепляете видео и фото, не могу найти такой функции?

      https://sun1-15.userapi.com/impg/VSpEk7IRQruu-5lHDUEEvfp_ZAG-nMV8k8EzBg/RdN8Woi6fNA.jpg?size=1000x1000&quality=96&sign=0716b4d58ff1782420ffd2dcf026ad9e&c_uniq_tag=kbJr00qB23S2XKvIaVplOcIx8izlS214n8VSnYLZYL4&type=album
      Tex
      Tex
      вчера в 14:24
      Это ж в первый раз, когда в пользу Реала допускают грубейшие, определяющие результат ошибки в ЛЧ...
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      вчера в 14:18
      В эпоху современных технологий и вар, не понимаю почему ещё нужны боковые арбитры для определения именно офсайда. Надо снять с них эту задачу. Или ввести систему автоматического определения офсайда в течении 5 секунд. Допустим. Тоесть судья при подазрении на офсайд не останавливает моментально игру а даёт добро на доиграть момент, после если гол забит из офсайда отменить. Не прошел так, чем изза ошибки бокового судьи свистеть, и этим не зачитывать законный гол. Вопросов много.
      рже
      рже
      вчера в 14:18
      Тухель слабовато подготовился, он что не знает как Реал после 80-ой минуты перевоплащаеться.
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      вчера в 14:10
      Зачем было вообще менять польское дерево на английское? Одинаково бесполезны в больших матчах
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Не Эго Ист (раскрыть)
      вчера в 14:09
      И всё таки, главный мог проигнорировать поднятый флаг.
      А так, несомненно, вина бокового
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 13:56
      Не огорчайся, Дружище. Я вчера так расстроился, что даже не было желания писать послематчевый коммент... Но мы с тобой, в этом вопросе- ЕДИНЫ, НАВСЕГДА, а значит- болеем и дальше за Томаса и следим за его карьерой!!!!!!! Уверен, мы еще, вместе- порадуемся за него!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Удачи, нам и ему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 13:51
      Помню, какой-то пенсионер из Германии, который не любит считать штанги и перекладины...)))
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 13:49
      К главному претензий нет.. Продлевать эпизод с потенциальным офф-сайдом или не офф-сайдом это дело бокового и только его.. Если боковой поднял флаг и зафиксировал офф-сайд - главный свистит всегда.. Боковой накосячил дважды.. Первый раз и это основное - неправильно определил офф-сайд.. Его не было.. Иначе - всем бы начертили линии и показали.. И эпизод был бы закрыт.. Второй раз боковой накосячил - когда не дал доиграть в очень пограничном моменте.. По какой причине - я не знаю..
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:48, ред.
      Кто то мне тут недавно так настоятельно доказывал, как он ненавидит сослагательное наклонение...
      Кто не помнишь ? )
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 13:46
      Ну, Дружище- это ты неправ.
      Наполеон всё точно расчитал и был близок к победе. Но предательство Груши не позволило Великому Человеку одержать победу. Однако, в отличие от Наполеона, Томаса- никто не предовал...
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 13:43
      Не, Макс, звонил. Просто, Томас не знает русского и фильм не понял. Зря я так старался. Надо было ему "Ватерлоо" показать))).
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:37, ред.
      Что тут непонятного, Вить ?!
      Отмотай архив недельной давности и читай о моём Чапаеве, который я предлагал.
      Там написано: Гнабри, Сане, Кейн, и (!) Альфонсо Дэвис - в старте ! Первый же опасный момент с Родриго пришёл из зоны А Дэвиса, который первые полчаса курил бамбук на лавке! Ну а чё Томас натворил ?? Сане поменял, Гнабри убрал, Кейна убрал - ну и какой в зад*ицу тут Чапаев ??!!

      Сдаётся мне ..., нифига ты ТТ не звонил! (

      P.S. А по Ватерлоо скажу так. У каждого Наполеона - своё Ватерлоо. Вчера оно было у ТТ..., к сожалению.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Не Эго Ист (раскрыть)
      вчера в 13:36
      Игру остановил главный, в остальном согласен
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 13:31
      За воспоминание, убитого судьей, финала ЛЧ отдельное спасибо. Тот Ливер судьи тащили как могли.
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 13:30
      Судьи тоже ошибаются
      Гость
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