Тухель — о незасчитанном голе де Лигта: «Это абсолютная катастрофа»

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вчера, 09:18

Главный тренер «Баварии» прокомментировал эпизод в концовке ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). Слова специалиста приводит журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на DAZN.

В добавленное время защитник мюнхенской команды отправил мяч в сетку ворот мадридцев, но помощник главного арбитра встречи Шимона Марциняка Томаш Листкевич перед этим зафиксировал офсайд. Футболист после игры сообщил о том, что лайнсмен сожалеет о допущенной ошибке.