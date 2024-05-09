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Де Лигт: «Судья сказал, что сожалеет об ошибке с „вне игры“»

вчера, 08:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт сообщил, что лайнсмен Томаш Листкевич извинился за то, что зафиксировал офсайд в добавленное время в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) перед тем, как футболист отправил мяч в ворота соперника.

Правило гласит, что если это не явный офсайд, то нужно продолжать играть. Если на последних минутах вот так свистят, я считаю, что это большая ошибка и позор. Был там офсайд или нет, я не знаю, вы можете это проверить, но если не проверяете, как увидите? [При] втором голе Хоселу [Антонио] Рюдигер почти также оказался в офсайде. Если бы там свистнули, то всё было бы нормально, но теперь ситуация стала другой.

Линейный судья сказал мне, что сожалеет о допущенной ошибке. Но мне с этого ничего нет. В конце концов, я не тот человек, который хочет винить рефери в проигрыше или победе. «Мадрид» заслужил победу, потому что выиграл со счётом 2:1, но правило есть правило, и это единственное, что я могу сказать об этом.

Мы – мюнхенская «Бавария», и мы ничего не выиграли. Сегодня был последний шанс провести действительно хороший сезон, и мы проиграли. Я горжусь той борьбой, которую мы показали, потому что здесь нелегко играть, но в итоге мы ничего не выиграли. Я очень разочарован этим сезоном, поэтому надеюсь, что в следующем мы сможем победить.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:34
Например, он может сказать об этом после матча в подтрибунном помещении. Не обязательно с такой фантазией представлять этот момент.
Ошибка она есть и это факт! При чём двойная!
В таких матчах всегда решают мелочи. Вы их не хотите принять, и даже слышать не желаете.

Любой кто комментирует не в пользу сливок, он либо хейтер, либо завистник.

Что-то очень много таких матчей у Реала.

Рецепт 14 побед в ЛЧ очень прост!
cska1948
cska1948 ответ Attacante_88 (раскрыть)
вчера в 16:25
Ладно, проехали. Но за ВСЕ судейские ошибки в первую очередь несёт ответственность главный судья. На то он и главный.
112910415
112910415
вчера в 15:47
2 явные ошибки в одну сторону!
112910415
112910415
вчера в 15:43
Настоящая трагедия
Attacante_88
Attacante_88 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:57
Как он мог видеть, если в момент паса он смотрел в сторону ворот Нойера??? Явный или неявный офсайд можно увидеть только с бровки, находясь параллельно воротам.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:27, ред.
Да, надо было доигрывать. Ну ошиблись судьи! И что дальше? Если бы он не свистнул, думаете там был бы гол? после свистка прошло 3 секунды, Лунин просто смотрел на мяч, и не реагировал, защитники Реала % на 50 выключились! 112 минут играли, все четко было, никаких претензий к судье. Один зафиксированный офсайд решил исход матча что ли? Нет. Тем более там еще не понятно точно, был офсайд или нет, даже если не был, и свистка не было, не факт что Бавария забила бы
suiw
suiw
вчера в 12:19
Судьи устали бегать и не захотели доп. время
cska1948
cska1948 ответ Attacante_88 (раскрыть)
вчера в 11:42
Главный видел, что это не явный офсайд и у него есть право проигнорировать решение своего помощника, тем более положение вне игры, которое согласно правил по завершению эпизода взятием ворот проверяется системой ВАР. Это правило нарушили ОБА арбитра.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 10:38
Был офсайд или не был какая уже разница? Играть надо было нормально. Столько контратак запароли, ужас. Сане бегал будто к ногам кирпичи привязаны. Жаль что в начале тайма получил травму Серж Гнабри
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:35
Володя с днём Великой Победы тебя и всех любителей футбола на сайте. Нас всего двое , кто помнит в*йну и имеет статус дети в*йны. Поэтому я особо поздравляю с днём Великой Победы футбольного однополчанина Эдуарда Григорьевича Евстратенко. Желаю всем здоровья и побед на футбольном поле
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:33
сантьяго бернабеу так влияют на судей
Attacante_88
Attacante_88 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:08
Вот сейчас идёт повтор матча. Во время паса Марциняк смотрел в сторону ворот Нойера.
Attacante_88
Attacante_88 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:59
А как главный арбитр мог это видеть, если он находится так сказать перпендикулярно линии офсайда??? Видеть можно только находясь параллельно линии офсайда.
cska1948
cska1948 ответ Attacante_88 (раскрыть)
вчера в 09:54
В том то и дело, что боковой не мог видеть 100-процентного офсайда. И главный судья это прекрасно видел. А вот то, что они ОБА увидели опасную атаку на ворота Реала и нашли повод её прервать, это очевидно.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:40
Уже представляю, как судья падает на колени, рассыпаясь в извинениях. Кто поверит в бред, что судья побежит извинятся перед игроком за тот или иной эпизод, скорее карточку влепит за оспаривания решения, но извинятся уж точно не будет.
Attacante_88
Attacante_88 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:37
Есть такая установка, если боковой уверен, что офсайд железобетонный, то поднимает флаг. И тут уже главный полагается полностью на него и свистит вне игры. Здесь чисто ошибка бокового.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 09:35
Почему почти?
Анатолий, с Днём Победы!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:27
Две явные "ошибки" в пользу Реала!! Почти как в РПЛ
cska1948
cska1948
вчера в 09:14
Вообще-то очень странно. Накосячили и помощник главного подняв флаг, и главный свистнув, а ведь мог, точнее, должен был проигнорировать поднятый флаг. Если они оба не знают правил игры в футбол, то это уже не полуфинал ЛЧ, а первенство водокачки. А если они знают правила игры в футбол, то это сознательное действие в пользу Реала. Ведь даже на стоп кадре непонятно был офсайд или нет. А судьи МГНОВЕННО его зафиксировали. Не верю, чтобы одновременно ошиблись два арбитра обслуживающие полуфинал ЛЧ. Это больше похоже на предвзятое обслуживание ОДНОЙ из играющих команд...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:07
Стремно это...Реал заслужил финал , но вот эта помощь ненужная , только ему во вред!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:02
Cудейский косяк....
yma33g8vj4gr
yma33g8vj4gr
вчера в 09:01
Вот такие дела! А игра уже прошла
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
sova147, ДСА, Варвар7, ФорвардЪ, Rosol, Joseph Dredd, Deny_Scene, drug01, Ленора, ОПС, МАРЁВЕЦ, Виктор Федеёв, beefs, ssspartak, Шульгино, Pathos, Болот Сарбанов, ХавбекЪ, Uladzimir Kazakevich, ПлеймейкерЪ больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
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