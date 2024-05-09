Де Лигт: «Судья сказал, что сожалеет об ошибке с „вне игры“»

Защитник мюнхенской «Баварии» сообщил, что лайнсмен Томаш Листкевич извинился за то, что зафиксировал офсайд в добавленное время в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) перед тем, как футболист отправил мяч в ворота соперника.

Правило гласит, что если это не явный офсайд, то нужно продолжать играть. Если на последних минутах вот так свистят, я считаю, что это большая ошибка и позор. Был там офсайд или нет, я не знаю, вы можете это проверить, но если не проверяете, как увидите? [При] втором голе Хоселу [Антонио] Рюдигер почти также оказался в офсайде. Если бы там свистнули, то всё было бы нормально, но теперь ситуация стала другой.

Линейный судья сказал мне, что сожалеет о допущенной ошибке. Но мне с этого ничего нет. В конце концов, я не тот человек, который хочет винить рефери в проигрыше или победе. «Мадрид» заслужил победу, потому что выиграл со счётом 2:1, но правило есть правило, и это единственное, что я могу сказать об этом.

Мы – мюнхенская «Бавария», и мы ничего не выиграли. Сегодня был последний шанс провести действительно хороший сезон, и мы проиграли. Я горжусь той борьбой, которую мы показали, потому что здесь нелегко играть, но в итоге мы ничего не выиграли. Я очень разочарован этим сезоном, поэтому надеюсь, что в следующем мы сможем победить.