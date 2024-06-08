Рэтклифф продаст «Ниццу», чтобы сосредоточиться на «Манчестер Юнайтед»

1717867418

вчера, 20:23

Бизнесмен планирует продать права на «Ниццу», чтобы больше сил направлять на развитие «Манчестер Юнайтед».

Помимо этого, УЕФА намерен с сезона 2025/26 ужесточить правила касательно участия в еврокубках клубов с общими владельцами. В следующем сезоне для «орлов» и «дьяволов» сделают исключение, они сыграют в Лиге Европы.

Сложность продажи «Ниццы» заключается в кризисе внутреннего телевизионного рынка Лиги 1, что может оттолкнуть потенциальных покупателей, однако выгодное местоположение может стать положительной стороной вопроса.