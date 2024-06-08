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Рэтклифф продаст «Ниццу», чтобы сосредоточиться на «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:23

Бизнесмен Джим Рэтклифф планирует продать права на «Ниццу», чтобы больше сил направлять на развитие «Манчестер Юнайтед».

Помимо этого, УЕФА намерен с сезона 2025/26 ужесточить правила касательно участия в еврокубках клубов с общими владельцами. В следующем сезоне для «орлов» и «дьяволов» сделают исключение, они сыграют в Лиге Европы.

Сложность продажи «Ниццы» заключается в кризисе внутреннего телевизионного рынка Лиги 1, что может оттолкнуть потенциальных покупателей, однако выгодное местоположение может стать положительной стороной вопроса.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:21
Поможет ли это МЮ? Неизвестно
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:04
Может и к лучшему, нужны большие перемены
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:21
И это правильно. В целом, закон для всем един, два клуба у одного собственника быть не должно
az7tayum72dc
az7tayum72dc
вчера в 20:51
Может теперь МЮ ждёт успех
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