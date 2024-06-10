Спаллетти рассказал об изменениях в тактике игры сборной Италии

Главный тренер сборной Италии высказался на тему стиля игры его команды.

Нас часто характеризуют или, по крайней мере, хорошо знают, как хорошо играющих в защите и открывающих пространство для контратак.

Но мы решили изменить подход. Хотим, чтобы футболисты шли в атаку, а не выжидали. Будем прессинговать, собираемся играть от себя, но и обороняться как команда.

Футбол подвижен. Речь о поиске места на поле, поскольку пространства между линиями больше нет. Пространство – это то место, где у соперника пробелы.