Спаллетти рассказал об изменениях в тактике игры сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался на тему стиля игры его команды.
Нас часто характеризуют или, по крайней мере, хорошо знают, как хорошо играющих в защите и открывающих пространство для контратак.
Но мы решили изменить подход. Хотим, чтобы футболисты шли в атаку, а не выжидали. Будем прессинговать, собираемся играть от себя, но и обороняться как команда.
Футбол подвижен. Речь о поиске места на поле, поскольку пространства между линиями больше нет. Пространство – это то место, где у соперника пробелы.
Ранее сборная Италии объявила окончательный состав на чемпионат Европы.