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Спаллетти рассказал об изменениях в тактике игры сборной Италии

вчера, 08:13

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался на тему стиля игры его команды.

Нас часто характеризуют или, по крайней мере, хорошо знают, как хорошо играющих в защите и открывающих пространство для контратак.

Но мы решили изменить подход. Хотим, чтобы футболисты шли в атаку, а не выжидали. Будем прессинговать, собираемся играть от себя, но и обороняться как команда.

Футбол подвижен. Речь о поиске места на поле, поскольку пространства между линиями больше нет. Пространство – это то место, где у соперника пробелы.

Ранее сборная Италии объявила окончательный состав на чемпионат Европы.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:08
Главное чтоб играли не скучно и забивали, а пока чтото както не очень !
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:10
За два товарищеских матча Италия забила один гол. Вопросики ....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:56
Лысый хитрый, старый картёжник - пять тузов в колоде и никто не знает))
Валерыч
Валерыч
вчера в 08:55, ред.
Сборная Италии, хоть и не выглядит по своему составу явным фаворитом, вполне может преподнести сюрприз на ЕВРО-2024, учитывая что её тренером является многоопытный Лучано Спаллетти. Это - тренер высочайшего уровня, способный из посредственной, средней команды сделать сильную.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:45
Ну поглядим как проявят себя на ЧЕ. Там группа интересная, молодые испанцы и сами могут загонять по всем участкам поля, а опытные и боевитые хорваты, плюс умеюшие хорошо обороняться албанцы, вот и поглядим что опытный тренер предложит своим соперникам
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:44
Интересно посмотреть на сборную Италии Лучановскую...
438j6w9as6b7
438j6w9as6b7
вчера в 08:25
Спаллетти опытный тренер, лишь бы это все пошло на пользу.
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