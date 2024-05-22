Арне Слот привлёк внимание фанатов необычной тактикой

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот обратил на себя внимание футбольной общественности по причине необычной игровой тактики.
В Сети стало популярным старое видео, на котором Слот в роли игрока «Зволле» сразу же после розыгрыша мяча в дебюте встречи отправляет его длинным пасом вперед. Отмечается, что в Нидерландах Слота за это «нещадно критиковали».
Но эта методика имела свои плоды: команда Слота забила 7 раз в дебютах матчей при таком розыгрыше. Предполагается, что Арне специально поднимал мяч в небо, чтобы защитники команды-оппонента, будучи ослепленными солнцем, теряли концентрацию.
Фанаты оценили оригинальную идею нового наставника «красных».
однажды отважился на удар метров с 35.
и ослепленный солнцем Малафеев из Зенита, даже вытянувшись в струнку,
отбить не сумел.
гол и потому ничья в матче Сатурн - Зенит.
так что, это Слот всего лишь приватизировал идею раменского игрока))
однажды отважился на удар метров с 35.
и ослепленный солнцем Малафеев из Зенита, даже вытянувшись в струнку,
отбить не сумел.
гол и потому ничья в матче Сатурн - Зенит.
так что, это Слот всего лишь приватизировал идею раменского игрока))