Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Арне Слот привлёк внимание фанатов необычной тактикой

вчера, 22:15

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот обратил на себя внимание футбольной общественности по причине необычной игровой тактики.

В Сети стало популярным старое видео, на котором Слот в роли игрока «Зволле» сразу же после розыгрыша мяча в дебюте встречи отправляет его длинным пасом вперед. Отмечается, что в Нидерландах Слота за это «нещадно критиковали».

Но эта методика имела свои плоды: команда Слота забила 7 раз в дебютах матчей при таком розыгрыше. Предполагается, что Арне специально поднимал мяч в небо, чтобы защитники команды-оппонента, будучи ослепленными солнцем, теряли концентрацию.

Фанаты оценили оригинальную идею нового наставника «красных».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хлусевич рассказал, что Слишкович изменил в «Спартаке»
13 мая
Семак: «Мы стали хуже играть против команд, которые глубоко обороняются»
08 мая
В «Челси» придумали, как спасти следующий сезон. Одного Палмера оказалось мало
05 маяВадим Багров в блоге Трансферная лихорадка
Комплекс Артеты, который приговорил «Арсенал». Боится ошибки за 100 миллионов евро
02 маяВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии3
«Боруссия» Д – красавцы недели. Перекрыли кислород Мбаппе и победили ПСЖ
02 маяВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии10
Семак: «Мы должны искать решения, чтобы больше создавать и забивать»
01 мая
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:49
был такой игрок-Нахушев в Сатурне.
однажды отважился на удар метров с 35.
и ослепленный солнцем Малафеев из Зенита, даже вытянувшись в струнку,
отбить не сумел.
гол и потому ничья в матче Сатурн - Зенит.
так что, это Слот всего лишь приватизировал идею раменского игрока))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 