Арне Слот привлёк внимание фанатов необычной тактикой

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вчера, 22:15

Новый главный тренер «Ливерпуля» обратил на себя внимание футбольной общественности по причине необычной игровой тактики.

В Сети стало популярным старое видео, на котором Слот в роли игрока «Зволле» сразу же после розыгрыша мяча в дебюте встречи отправляет его длинным пасом вперед. Отмечается, что в Нидерландах Слота за это «нещадно критиковали».

Но эта методика имела свои плоды: команда Слота забила 7 раз в дебютах матчей при таком розыгрыше. Предполагается, что Арне специально поднимал мяч в небо, чтобы защитники команды-оппонента, будучи ослепленными солнцем, теряли концентрацию.

Фанаты оценили оригинальную идею нового наставника «красных».