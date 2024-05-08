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Семак: «Мы стали хуже играть против команд, которые глубоко обороняются»

вчера, 12:11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своих подопечных в последних матчах.

У нас стала хуже получаться игра против команд, которые глубоко обороняются. Что касается результата, все матчи непохожи друг на друга. Где-то нам не хватает атакующих действий, где-то — реализации. Алгоритм один – продолжать работать. По поводу изменений – посмотрим. Нам нужно проанализировать состояние игроков.

Сейчас у нас календарь чуть попроще, есть возможность поработать на тренировках. Потому что при том графике, который был, что-то менять очень сложно ввиду отсутствия времени для тренировок. Мы должны видеть тех игроков, которые получают меньше игровой практики, в тренировочном процессе. Так мы поймём, кто готов выйти и помочь команде. Всё самое интересное ещё впереди. Будем работать и надеяться, что плоды нашей работы принесут результат.

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Факелом».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:28
толкового тренера где-то добыть ...
adekvat
adekvat
вчера в 12:42
Все можно с таким составом, только тренер нужен который научит команду играть, а не бегать по полю.
lotsman
lotsman
вчера в 12:25
Значит надо наигрывать тактику против автобусов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:15
Автобусы взламывать та ещё проблема. Это нужно отдельно отрабатывать...
Гость
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