Семак: «Мы стали хуже играть против команд, которые глубоко обороняются»

Главный тренер «Зенита» оценил игру своих подопечных в последних матчах.

У нас стала хуже получаться игра против команд, которые глубоко обороняются. Что касается результата, все матчи непохожи друг на друга. Где-то нам не хватает атакующих действий, где-то — реализации. Алгоритм один – продолжать работать. По поводу изменений – посмотрим. Нам нужно проанализировать состояние игроков.

Сейчас у нас календарь чуть попроще, есть возможность поработать на тренировках. Потому что при том графике, который был, что-то менять очень сложно ввиду отсутствия времени для тренировок. Мы должны видеть тех игроков, которые получают меньше игровой практики, в тренировочном процессе. Так мы поймём, кто готов выйти и помочь команде. Всё самое интересное ещё впереди. Будем работать и надеяться, что плоды нашей работы принесут результат.