В «Челси» придумали, как спасти следующий сезон. Одного Палмера оказалось мало

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сегодня, 16:18

Ищут снайпера и ведут переговоры с тренерами.

У форварда Джексона 22 промаха только в АПЛ

«Барселона» присматривается к Дарвину Нуньесу, ведь в «Ливерпуле» переполошились. Уход Клоппа запустит серию переговоров, а у Слота могут быть свои фавориты в атаке. Уругваец Дарвин на втором месте в АПЛ по промахам из самых удачных позиций, не забил 26 раз. Холанд оторвался – 32 упущенных шанса, но «викинг» может беситься с жиру, ведь «Манчестер Сити» это фаворит. У «Челси» позиции хуже, поэтому они сильнее зависят от эффективности в атаке.

У Николаса Джексона – сенегальского нападающего команды Почеттино, 22 промаха только в АПЛ , а были ещё кубковые турниры. «Челси» уже пропустил один еврокубковый сезон, а сейчас рискуют повторить ту неудачу. Конечно, свежая победа над «Тоттенхэмом» приободрила, Джексон даже забил мяч. Но смотрите в таблицу: лондонцы ведут борьбу за попадание в Лигу конференций. Даже до пятой строчки, где сейчас «шпоры» тренера Постекоглу, девять пунктов.

Поэтому «Челси» много месяцев ведет переговоры с нападающими. Джексона поддерживает тренер, но он не устраивает боссов, которые хотят в новом сезоне подскочить выше, бороться не только за финал Кубка Лиги. И для этого нужны люди, которые лучше Николаса и Ромелу Лукаку – ещё одного мастера невообразимых промахов, действуют на острие. Помним о «проклятии девяток» в «Челси», в этой команде многие центральные нападающие переживали кризисные периоды.

Не забивали часто и с легкостью Креспо, Игуаин, Шевченко и Торрес, но у этой четверки уровень мастерства выше, чем у бывшего форварда «Вильярреала». Джексону дали шанс, он не худший нападающий АПЛ , 11 раз попал в ворота. Но в данном случае считают нереализованные моменты. У Николаса есть голевое чутье, до матча против «Вест Хэма» 66 раз бил по воротам в АПЛ . Вот только из 31 удара в створ выжал одиннадцать мячей, хотя по xG должен был забить 18-20 голов.

Атаке «Челси» не хватает организованности

Нечестным будет заявление, что «Челси» не умеет атаковать. Начиная с первого тура, когда не проиграли «Ливерпулю», и заканчивая неоднозначными матчами апреля, «аристократы» демонстрировали отрезками футбол, который должен быть у команды за один миллиард евро. На все деньги не играли, но «Челси» на пятом месте по суммарному качеству моментов в АПЛ . Они выше «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед». Хотя понятно, что есть причина такого успеха.

Имя и фамилия оной – Коул Палмер. Воспитанник «Манчестер Сити» оказался метким новичком. Дело не только в реализованных пенальти. Палмер частенько выбивается из общей нестабильности команды. Коул попадает в угол ворот, он долго не думает и выбирает правильные позиции. Если у Саутгейта есть вкус, то тренер покумекает как интегрировать атакующего хавбека в футбол сборной Англии, ведь парень наносит по 3.7 удара за игру и забил 20 раз после 33 выстрелов в створ.

Но Палмер располагается довольно далеко от чужих ворот в силу позиции. Ему приходится работать внутри штрафной площади, 11 голов с игры — достойный результат для хавбека в АПЛ . Вот только Коул не может играть вместо Джексона, Стерлинга, Нкунку, Мадуэке и Мудрика. Ему нужен напарник на тех же частотах, чтобы атака «Челси» была не рваной и нестабильной, а готовилась тщательно и последовательно, как получается у того же «Реала», невзирая на любовь к контратакам.

Вопрос также к хавбекам. Порой «Челси» работал без мяча, поскольку Кайседо и Фернандес слишком часто ошибались и допускали пустые зоны в центре поля. «Челси» 12-й по пропущенным голам. А в атаке недобрали ударов по воротам, возят мяч и ждут, когда Палмер выберет позицию. У «Челси» меньше выстрелов по чужим воротам, чем у «Фулхэма», а это верный намек именно на плохую организацию. Не выжимают максимум даже из очевидных козырей игроков как скорость Мудрика.

Почеттино может не раскрыть таланты Осимхена

Нигериец Виктор давний болельщик «Челси», как минимум относится к клубу с симпатией. Давно стал первым в списке потенциальных новичков следующего лета. Совладелец «аристократов» Боэли будет разгружать ведомость, чтобы вписаться в потолок зарплат – уходит ветеран Тьяго Силва, хотя это далеко не единственное прощание. В ответ подпишут несколько статусных игроков, чтобы стабилизировать схемы Почеттино. Вот только стоит ли нападающему «Наполи» соглашаться?

ПСЖ и «Арсенал» тоже включили Осимхена в списки. В первом случае можно поработать на Луиса Энрике, если испанца не уволят в случае вылета от «Боруссии» Д. Во втором варианте можно сражаться за титулы вместе с Эдегором, Мартинелли и Сака, более стабильной компанией, чем в «Челси». Но у «синих» есть козыри на переговорах с жадным Де Лаурентисом – убеждают ветерана Лукаку перейти именно в «Наполи», чтобы закрыть часть сделки по трансферу молодого Осимхена.

Если получится, то у «Челси» будет человек, с которым можно вести дела уровня Лиги чемпионов. Уже сейчас в отдельных матчах, прежде чем снова глупо проиграть, «аристократы» демонстрируют эскиз будущего неплохого футбола. Но стоит ли им полагаться на Осимхена без разговора о новом тренере? Пора пригласить на переговоры если не Зидана – Зинедин слишком осторожный в выборе нового клуба, то Конте. Антонио выиграл АПЛ с «Челси», его прекрасно знают в клубе.

Слишком большой прыжок от невнятности Почеттино к авторитарности Конте? Тогда есть Тухель. При неправильной «готовке» между Джексоном и Осимхеном может быть больше общего, чем фанатам «Челси» хотелось бы. Почеттино ведь не добился массового прогресса футболистов. Даже подвиги Палмера вопреки, а не благодаря наставнику. Так что разговор о форварде за большие деньги надо начинать с дискуссии о будущем наставника «Челси». Маурисио создаст чемпионский проект?

Есть сомнения, которые автоматически переходят к агентам и футболистам, включенным в скаутские списки «Челси». Даже Осимхен не спешил заключать контракт с лондонцами, продлил соглашение с «Наполи». Там прописана сумма отступных. Но если «Челси» снова планирует дорогущие сделки, то для начала хорошо бы продумать план развития всей команды. И начнут с перестановок в атаке, для чего пора определиться с лишними игроками. Некоторые футболисты отправятся в аренды.