Комплекс Артеты, который приговорил «Арсенал». Боится ошибки за 100 миллионов евро

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сегодня, 19:26

Микель нахватался привычек у своего учителя.

Артета боится явных центральных нападающих

У Гвардиолы много лет был страх перед рослыми эгоистичными «девятками». Учитель Артеты в «Баварии» оставлял Левандовского на скамейке. Отсюда пента-трик Роберта после выхода на замену, когда Хосеп схватился за лысину от изумления. Но позже наличие поляка на поле не помогло «Баварии» с испанским тренером выиграть Лигу чемпионов. В «Манчестер Сити» на тренера обижался Агуэро. Невысокий, но тоже классический центральный нападающий.

На заре тренерской карьеры у Гвардиолы были конфликты с Ибрагимовичем. И только с Вильей у наставника «химия», ведь Давид ради успехов напарников, вроде Месси, выступал альтруистично, как потом Луис Суарес. А прямо сейчас у Гвардиолы проблемы с Холандом, который является голевой машиной, но перестал попадать в игру «Манчестер Сити». У Артеты словно аналогичная болезнь, только на стадии, когда он просто игнорирует нападающих.

У Гвардиолы была такая фаза. Например, в финале Лиги чемпионов против «Челси» форвардами фаворита были Марез и Стерлинг, а Де Брюйне играл «десятку». Агуэро и Жезус вышли слишком поздно, Тухель забрал у Хосепа Кубок. Теперь Артета, который выкупил у «горожан» контракт знакомого ему бразильца Жезуса, не дает клубу с ним расстаться. Но ведь это верное решение. У Габриэля нет характеристик для невероятно результативной игры на острие.

Без «киллера» в атаке «Арсенал» потерял титул в прошлом сезоне. Теперь может снова не стать чемпионом Англии, хотя дерутся до последнего. Зато вылетели от «Баварии» из Лиги чемпионов. А год назад не справились со «Спортингом» Аморима в Лиге Европы. По умолчанию не хватило именно решающих голов, ведь правила плей-офф довольно простые. А всё потому, что Артета панически боится центральных нападающих в своей схеме, избегает таких футболистов.

У Микеля те же комплексы относительно «примитивности» футбола, что у Гвардиолы. Например, успешному Райсу запретили отдавать диагональные передачи. В «Арсенал» пришел человек, который умеет вырезать мяч на напарников. Но Артета готов дать опорнику больше свободы без мяча – рискнуть в обороне, лишь бы англичанин не отдавал передачи верхом. Предубеждения есть у любого человека, но они бывают опасными для менеджеров.

Хаверцу и Жезусу не хватает голевых инстинктов

Хорошие футболисты, но далеко не великие. Можно даже сказать, что Кай и Габриэль тянут «Арсенал» вниз по списку фаворитов серьезных кубков, поскольку рядом с хорошими матчами выдают ужасные отрезки, когда на себя не похожи. В результате боссы «Арсенала» готовы рассмотреть вариант с прощанием с Жезусом. Хаверц играет лучше, может появляться в центре поля, а не только на позиции «ложной девятки», но немец не заменит породистого форварда.

Тут ещё и психологический момент. Артете и Гвардиоле кажется, что появление в команде эгоистического нападающего переключает внимание от лидера в лице тренера к вожаку в лице «девятки». Боятся такого момента, поскольку раньше с Ибрагимовичем, Левандовским и Агуэро у Хосепа возникали конфликты. Сам Артета насмотрелся на «девяток» с пижонскими замашками в составе различных клубов. Многие форварда не всегда послушные, как Хаверц, Сака и Эдегор.

Но эксперты отмечают, что Артета заигрался в автоматические решения. Заменил Рамсдейла на Райю, поскольку Давид лучше играет ногами. Мучил Зинченко на левом фланге обороны, хотя природная позиция Александра – хавбек. Зачем тратили огромные деньги на подписание Хаверца, если можно было искать «девятку», но просто использовать Зинченко с его передачами в центре поля в тройке полузащитников? Таких моментов в работе Артеты стало много.

Хотя бывшего вратаря «Арсенала» Леманна сложно назвать мудрым человеком – гонялся за соседом с бензопилой, когда что-то не поделили, но немец грамотно оценил «Арсенал». Йенс считает, что Артета слишком осторожен. В моментах, когда ему стоило рисковать против «Порту», чтобы не доводить до серии пенальти, или иначе сыграть против «Баварии», не срабатывали инстинкты чемпионов. Как не работают они у Хаверца на острие, ведь Кай не форвард.

«Арсеналу» не хватает решающих чемпионских мячей

Чемпионским командам нужны результативные нападающие. Например, Холанд умеет играть в футбол, но Гвардиола не сумел во втором сезоне Эрлинга в Англии построить схемы так, чтобы соперники не закрывали норвежца в решающий момент. И Артета переживает, что «Арсенал» вывалит огромные деньги за Влаховича или Осимхена, а потом эти ребята не порадуют голами. Но ведь «Арсенал» часто тратил большие суммы, поэтому ещё 100 млн евро не выбиваются из общей картины.

Стоило рискнуть раньше. Всегда можно попасть на Дарвина Нуньеса. Уругваец оказывается на невероятных ударных позициях – с чутьем полный порядок, но промахивается по пустым воротам. Но это тоже вопрос к Клоппу, ведь у «Ливерпуля» нет комплексов относительно центральных нападающих. У них разные форварды – Кейт, Суарес, Торрес и Фирмино, находили путь к чужим воротам, как и юный Майкл Оуэн. «Арсенал» привык играть иначе, Бергкампа не назвать классической «девяткой».