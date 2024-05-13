Хлусевич рассказал, что Слишкович изменил в «Спартаке»

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал, что поменял в команде исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.
Немножко упростил игру. Отчасти упростил быт. Может быть, это тоже как-то повлияло. Потому что мелочей в футболе не бывает, как вы знаете.
Напомним, Слишкович был признан лучшим тренером месяца в РПЛ.
А вот Абаскаль настолько всё усложнял своими "экспериментами", что складывалось впечатление, что футболисты не могут понять, чего хочет от них тренер. Отсюда и сумбур и хаос в игре "Спартака, который имел место быть при Абаскале. А сейчас, игроки стали действовать более рационально и уверенно на поле. Видно работу тренера, которая даёт результаты.
А вот Абаскаль настолько всё усложнял своими "экспериментами", что складывалось впечатление, что футболисты не могут понять, чего хочет от них тренер. Отсюда и сумбур и хаос в игре "Спартака, который имел место быть при Абаскале. А сейчас, игроки стали действовать более рационально и уверенно на поле. Видно работу тренера, которая даёт результаты.