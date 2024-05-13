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Хлусевич рассказал, что Слишкович изменил в «Спартаке»

вчера, 12:26

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал, что поменял в команде исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

Немножко упростил игру. Отчасти упростил быт. Может быть, это тоже как-то повлияло. Потому что мелочей в футболе не бывает, как вы знаете.

Напомним, Слишкович был признан лучшим тренером месяца в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:00
порой достаточно немного подкрутить !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:10
Упростил быт? Переселил вас из особняков в общежитие?
LOpp
LOpp
вчера в 13:35
надолго ли хватит упрощенной игры от Слишковича?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:22
Хлусевич...Слишкович..
Ивич...Илич...
Они обречены хвалить друг друга...
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:12, ред.
Вот и хорошо. Значит всё правильно делает Владимир Слишкович. Как говорят в народе: Чем проще, тем надёжнее. Лучше упростить, чем перемудрить.
А вот Абаскаль настолько всё усложнял своими "экспериментами", что складывалось впечатление, что футболисты не могут понять, чего хочет от них тренер. Отсюда и сумбур и хаос в игре "Спартака, который имел место быть при Абаскале. А сейчас, игроки стали действовать более рационально и уверенно на поле. Видно работу тренера, которая даёт результаты.
x33phwxhtd38
x33phwxhtd38
вчера в 13:12
Грамотный тренер! Знает проблемы футбола изнутри. После Романцева первый тренер, который дает раскрыться молодым футболистам, позволяет мыслить и играть в грамотный футбол.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:42
упрощенная игра - удел середняков.
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