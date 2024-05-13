Хлусевич рассказал, что Слишкович изменил в «Спартаке»

Защитник «Спартака» и сборной России рассказал, что поменял в команде исполняющий обязанности главного тренера .

Немножко упростил игру. Отчасти упростил быт. Может быть, это тоже как-то повлияло. Потому что мелочей в футболе не бывает, как вы знаете.