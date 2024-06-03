Стало известно, на какой позиции Мбаппе будет играть в «Реале»

Тренерский штаб «Реала» определился, на какой позиции будет использовать Килиана Мбаппе.
По данным источника, француз будет играть центрального нападающего, однако не будет исполнять роль чистой «девятки».
Мбаппе получит свободу передвижения, а также сможет меняться позициями с Винисиусом Жуниором, который играет на позиции левого вингера.
а то возник бы межрасовый конфликт в галактическом масштабе, не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, не говоря о футболе.
ну если заранее все распределено, браво, Анчелотти, что размер Реала сохранил.
а то возник бы межрасовый конфликт в галактическом масштабе, не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, не говоря о футболе.
ну если заранее все распределено, браво, Анчелотти, что размер Реала сохранил.