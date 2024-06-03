Стало известно, на какой позиции Мбаппе будет играть в «Реале»

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вчера, 19:50

Тренерский штаб «Реала» определился, на какой позиции будет использовать .

По данным источника, француз будет играть центрального нападающего, однако не будет исполнять роль чистой «девятки».

Мбаппе получит свободу передвижения, а также сможет меняться позициями с , который играет на позиции левого вингера.