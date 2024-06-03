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Стало известно, на какой позиции Мбаппе будет играть в «Реале»

вчера, 19:50

Тренерский штаб «Реала» определился, на какой позиции будет использовать Килиана Мбаппе.

По данным источника, француз будет играть центрального нападающего, однако не будет исполнять роль чистой «девятки».

Мбаппе получит свободу передвижения, а также сможет меняться позициями с Винисиусом Жуниором, который играет на позиции левого вингера.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:22
Главное, чтоб ладили друг с другом.
Nazi
Nazi
вчера в 21:13, ред.
Будет та же песня что с Неймаром. Оба будут бродить по левому флангу,, натыкаясь друг на друга, пока Мбаппе не заставит Реал сплавить Винисиуса..
Predator94
Predator94
вчера в 21:09
Он только в фифе за Реал забивает по 40-50 голов) в жизни все по-другому будет)
pomor45
pomor45
вчера в 20:09
Он не будет играть. Судьба покарает его за подлое отношение к лучшему клубу своей страны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:04
хорошо, что Мбаппе и Винисиус - черные.
а то возник бы межрасовый конфликт в галактическом масштабе, не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, не говоря о футболе.
ну если заранее все распределено, браво, Анчелотти, что размер Реала сохранил.
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:57
В ПСЖ его ставили в центр, а он все время жаловался и пришлось подвинуть Неймара. Здесь будет то же самое.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:52
Посмотрим,как Мбаппе заиграет в Реале !
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