Моуриньо спрогнозировал итоги чемпионата Европы-2024

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо сделал прогноз о победителе чемпионата Европы 2024 года.
Когда эксперт TNT Sports Рио Фердинанд попросил его выбрать победителя, он ответил: «Португалия». Вторым финалистом турнира специалист назвал сборную Англии. Также Моуриньо включил в число фаворитов Францию.
Кроме того, португалец считает, что нападающий сборной Англии Харри Кейн возглавит список бомбардиров Евро и выиграет «Золотую бутсу», а лучшим игроком турнира станет его соотечественник — полузащитник Джуд Беллингем.
Также Жозе предположил, что «Золотой мяч» в этом году выиграет нападающий форвард «Реала» Винисиус Жуниор.