Моуриньо спрогнозировал итоги чемпионата Европы-2024

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вчера, 17:27

Главный тренер «Фенербахче» сделал прогноз о победителе чемпионата Европы 2024 года.

Когда эксперт TNT Sports попросил его выбрать победителя, он ответил: «Португалия». Вторым финалистом турнира специалист назвал сборную Англии. Также Моуриньо включил в число фаворитов Францию.

Кроме того, португалец считает, что нападающий сборной Англии возглавит список бомбардиров Евро и выиграет «Золотую бутсу», а лучшим игроком турнира станет его соотечественник — полузащитник .

Также Жозе предположил, что «Золотой мяч» в этом году выиграет нападающий форвард «Реала» .