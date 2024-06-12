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Моуриньо спрогнозировал итоги чемпионата Европы-2024

вчера, 17:27

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо сделал прогноз о победителе чемпионата Европы 2024 года.

Когда эксперт TNT Sports Рио Фердинанд попросил его выбрать победителя, он ответил: «Португалия». Вторым финалистом турнира специалист назвал сборную Англии. Также Моуриньо включил в число фаворитов Францию.

Кроме того, португалец считает, что нападающий сборной Англии Харри Кейн возглавит список бомбардиров Евро и выиграет «Золотую бутсу», а лучшим игроком турнира станет его соотечественник — полузащитник Джуд Беллингем.

Также Жозе предположил, что «Золотой мяч» в этом году выиграет нападающий форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:54
Спрашивать у португальца кто выиграет ЧЕ тоже самое что спросить у аргентинца кто лучший игрок в мире ???
Capral
Capral
вчера в 18:19
Удивительно, что он Роналду не отдал ЗБ. Хотя, я, лично- не против.
ABir
ABir
вчера в 17:53
Вот Анчелотти не дал прогноза на итоги ЧЕ, а Жозе дал. Кто поступил мудрее? Время покажет.
Вещий
Вещий
вчера в 17:50
Есть предположение что он просто прикололся над журналистами...:)))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:42
Португалия даже из группы не выйдет.
pxjn2kpscug8
pxjn2kpscug8
вчера в 17:41
Прогнозы разные бывают, это только мнение отдельных людей, природа все расставит по своему.
Гость
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