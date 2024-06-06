Англия на 99 % готова к Евро-2024. Саутгейт в поисках последнего золотого процента

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сегодня, 00:36

У тренера немало интересных вызовов.

Александер-Арнольд слишком силен для запаса

Правый латераль «Ливерпуля» играет эффектно. Его невероятные диагонали по сложным траекториям, частые голевые прострелы, грамотные включения в центре поля превращают Трента в любимчика британских фанатов. Рассуждая о составе, часто отмечают именно Александер-Арнольда, даже если не болеют за «Ливерпуль». Преступно не ставить такого футболиста с первых минут. Вот только из Трента плохой правый защитник.

Англия играет с двумя центральными оборонцами, чаще всего Стоунзом и Магуайром. Джон умеет страховать фланг, в составе «Манчестер Сити» пробовался в роли ложного опорного полузащитника. А Клопп сделал из Александер-Арнольда инвертированного фулбека – ложного хавбека. В центре у Трента есть право на позиционную ошибку, в отличие от обороны глубоко на родном правом фланге, где хватало «привозов».

Трент мог бы выходить в середине поля, но здесь мешает прогресс коллег. Майну из «Манчестер Юнайтед» тоже в числе любимчиков публики. Позицию Райса никто не оспаривает, это один из лучших новичков года в АПЛ . Деклан должен играть с первых минут. Но если использовать одновременно Александер-Арнольда, Райса и ещё одного хавбека, то схема «4-3-3» влияет на состав группы атаки, ведь там четыре фаворита.

Но один из них – Беллингем, может работать в одной линии с Райсом, хотя в «Реале» играет выше. У Саутгейта непростая работа по отсеиванию ценных футболистов. Майну и Александер-Арнольду может не хватить места в составе. А если Беллингема переместить в квартет атаки, то остается всего две позиции в центре поля. И это еще любимчика всех тренеров Галлахера не забывайте, ведь Конор – игрок с характером.

Сака может пострадать из-за крутости Палмера

Коул из «Челси» так рванул, играя хладнокровно и результативно, что Саутгейт не может выбросить Палмера из новой основы сборной Англии. У полузащитника мало опыта, но бывший игрок «Манчестер Сити» знает Фодена и вместе могут создать голевые комбинации у чужих ворот. Будут матчи, где четверка в атаке — это перебор для Саутгейта. Осторожный тренер, который часто рационально подходит к тактике, может снять вингера Сака.

Тогда Палмер и Фоден станут инсайдами, латерали поднимутся высоко, а Кейн привычно начнет уводить за собой защитников и хавбеков, ныряя глубоко по схеме. Англии повезло, что Харри не просто невероятно результативный нападающий, который мгновенно готовит удары по воротам, но также опытный и подкованный напарник для футболистов разного формата. Без Рэшфорда надо сыграть с Палмером и Фоденом.

У Кейна с ними немного матчей, надо найти связь за несколько недель. Но даже если в атаке будут Сака, Палмер и Фоден, а Джуд в центре, то логично добавить в разговор отсылку к их возрасту. Невероятно молодые ребята, все отработают в высоком прессинге. Первая линия отбора важна, ведь по составу соперников по группе видно, что Англии придется взламывать низкий блок, а это непростая задача для фаворитов Евро.

Также в сложных поединках иногда полезно работать с двумя нападающими, а против широкой агрессивной обороны пригодится третий полузащитник, чтобы ловить чужие контратаки в схеме «4-3-3». Оптимальный состав включает Сака, Палмера и Фодена. Но если подумать о плей-офф и потенциальных соперниках – о Турции, а потом об Италии, то Саутгейт допустит ошибку, не подготовив переход на другие схемы игры.

На больших турнирах появляются новые герои

В заявке сборной Англии нет незнакомцев, и есть твердые игроки основы. Неудача Рамсдейла – вратарь «Арсенала» отдал место в клубе испанцу Райе, упрощает выбор основного голкипера «Трех львов». Сторожить ворота команды Саутгейта будет Пикфорд из «Эвертона». Но в центре обороны или на левом фланге, где может получить повреждение невезучий Шоу, всегда надо держать надежный запасной вариант.

На крупных турнирах нередко неудачно стартуют люди, которых тренер готовил к основе. Вспомните, на домашнем для России ЧМ -2018 у Черчесова не было в изначальной основе Дзюбы и Черышева. Но оба так удачно вышли на замену в первом поединке турнира, что тренер изменил облик стартового состава. Вот так может произойти с Англией, которая сыграет в одной группе против Сербии, Дании и Словении.

Соперники атлетичные, крепкие, попробуют выдержать атаки британцев. Но против похожих сборных с рослыми футболистами и умением сыграть вертикально в контратаке могут пригодиться футболисты, которых пока никто в основе не ждёт. Майну и Александер-Арнольд – огромные таланты, но даже Палмеру и Сака до старта Евро никто не гарантирует вечную игровую практику. Речь о невероятно сложном турнире.

Мбаппе считает, что Евро для игроков сложнее, чем чемпионат мира, где больше незнакомых соперников и меньше команд, обкатанных в европейской футбольной культуре. Дания знает сборную Англии, у них есть зуб на британцев после полуфинала Евро-2020. Конечно, пройти такого оппонента сложнее, чем обыграть Иран и США , с которыми встретились в Катаре. Поэтому готовы к любым сюрпризам в заявке.

Нахваливают даже новичка сборной Англии из «Кристал Пэлас» Адама Уортона, он в расширенном списке. Саутгейт может использовать в Германии лишь 23 полевых игрока, а достойных кандидатов намного больше. Изначально поставит главных звезд, а дальше всё зависит от формы. Турнир скоротечный, а футболисты устали после клубного сезона. Кто быстрее перезагрузится – сильнее впечатлит футбольный мир.