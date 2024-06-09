Месси может лишить Винисиуса «Золотого мяча». Самый важный Кубок Америки за десятки лет

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вчера, 12:01

Репетиция ЧМ -2026 с участием футболистов из РПЛ .

Игроки российских клубов готовятся к важному кубку

На Евро-2024 всего четыре футболиста из РПЛ , а на Кубке Америки в США больше представителей знакомых всем команд. Только в предварительном составе сборной Колумбии три игрока из РПЛ – хавбек Кастаньо и форвард Кордоба из «Краснодара», а также атакующий полузащитник «Динамо» Карраскаль. Примечательно, что Барриоса и Кассьерру из «Зенита» наставник сборной Колумбии не считает подходящими для его заявки. Лоренсо за эти решения не осудят, ведь он побеждает. Накануне хозяева Кубка Америки пережили унижение – Колумбия разгромила команду США в гостях. Кордоба не играл, а Кастаньо и Карраскаль вышли на замену. Хорхе даже забил гол.

У Парагвая в центре обороны будет Бальбуэна, капитан «Динамо». Форвард Угальде неудачно дебютировал за «Спартак», но для сборной Коста-Рики речь о молодой надежде. «Динамовец» Луис Чавес – основной полузащитник сборной Мексики, которая тоже будет на турнире, ведь участвуют также команды из Северной Америки. Боливиец Роберто Фернандес из «Балтики» и его коллега по клубу Луна из сборной Венесуэлы тоже сыграют на Кубке Америки. Также может себя показать Серхио Кордова, нападающий из Венесуэлы, который играл за «Сочи» в аренде. Давила и Мендес из ЦСКА мечтают играть за Чили, а Оласа и Маричаль в окончательной заявке сборной Уругвая.

Победа Аргентины повлияет на планы Винисиуса Жуниора

Бразилец хотел бы получить «Золотой мяч» в октябре, но ему может навредить успех команды с Месси в роли лидера и капитана. Аргентину букмекеры считают фаворитом Кубка Америки, ведь Скалони чемпион мира. В последнем локальном финале сыграли именно извечные соперники. Тогда гол Анхеля Ди Марии заставил бразильцев плакать на родной земле, так как проводили финал на знаменитой арене «Маракана». В тот день аргентинцы сняли давнее проклятие – выиграли Кубок Америки впервые с 1993 года. Теперь им морально легче, поэтому неидеальной команде Бразилии, которая в Катаре вылетела от Хорватии, будет непросто завоевать статус фаворита, потому что у аргентинцев заметно больше опыта.

У «селесао» были проблемы с результатами, пришлось менять главного тренера. Пришёл опытный Доривал, поскольку Анчелотти остался в «Реале». Ветеран работает с прицелом на ЧМ -2026, поэтому будет доверять молодым футболистам. По именам Бразилия не так хороша, как раньше, но талантов много. Вчера Эндрик с паса Винисиуса на 96-й минуте перевернул игру против Мексики. Но это спарринг. Если Аргентина выиграет Кубок Америки, то Месси отберёт «Золотой мяч» у Винисиуса и передаст приз герою Евро-2024. Хотя бразилец классно выступил в Лиге чемпионов и забил в финале, только шикарная игра Жуниора на Кубке Америки поможет голосующим не выпустить нападающего из поля зрения.

Аргентинские тренеры отвечают за магию колоритного турнира

В Южной Америке любят футбол. На презентацию защитника Тиаго Силвы в «Флуминенсе» собралась рекордная толпа фанатов. И южноамериканцы заразили своей любовью к игре северных соседей. Американцы и канадцы любят весь спорт, а у мексиканцев давние футбольные традиции. Жители двух кусков суши будут внимательно следить за турниром, который стартует 20 июня. И одна из особенностей кубка – 7 из 16 тренеров представляют Аргентину. Три соперника бразильцев – Колумбия, Парагвай и Коста-Рика, доверили судьбу специалистам из страны чемпионов мира. Также в каждом матче Винисиус и компания смогут встретить футболистов из РПЛ , а затем они сыграют между собой.

У Аргентины квартет скромнее – Перу, Чили и Канада, но для разгона это идеальный набор соперников. Кроме записных фаворитов, стоят особняком ещё две любопытные команды. В группе с бразильцами есть интересная сборная Колумбии. Подопечные аргентинца Нестора Лоренсо выделяются результатами последних лет. Они обыгрывали Испанию, Германию и успешную Японию в спаррингах. В отборе к ЧМ колумбийцы переиграли Бразилию. В официальных матчах могут подписать необдуманную мировую, но у Карраскаля и Кордобы интересная сборная. А ещё любопытнее судьба команды Уругвая. Крошечная страна с населением в половину Санкт-Петербурга привыкла дарить футболу звёзд.

Великий тренер Марсело Бьелса обыграл в отборе к ЧМ -2026 и Аргентину, и Бразилию. Форвард Дарвин Нуньес будет помогать Луису Суаресу. Вальверде из «Реала» и Бентанкур из «Тоттенхэма» постараются не подвести в центре поля, а Хименес из «Атлетико» и Араухо из «Барселоны» попробуют сделать оборону Уругвая надёжной. Понятно, что сила Аргентины и Бразилии влияет на общую интригу. Если на Евро выделяются Англия и Франция, то в США за корону спорят участники аналога Эль Класико в мире сборных. Но так ли хороша сейчас «золотая» Аргентина? И так ли важно для Бразилии, что у них нет больше Кафу, Карлоса, Ривалдо и Роналдо? На эти вопросы ответят на футбольном поле.

Победы Уругвая и дважды Чили на Кубке Америки напоминают об отличительной черте южноамериканских команд. Аргентина ждала успех на турнире 28 лет. У бразильцев была пауза в 12 лет. Скалони и Доривал должны с уважением отнестись к соперникам. Впрочем, сами организаторы кубка делают всё, чтобы в финале сыграли Месси, Альварес и Гарначо против Винисиуса, Эндрика и Родриго. Даже если фавориты не выиграют свои группы, Аргентина и Бразилия не пересекутся до финала. Маленькая уловка с сеткой, чтобы выжать максимум зрительского интереса. Кубок Америки не турнир двух команд, но речь о соревновании с двумя фаворитами. И что интересно – у бразильцев немало минусов.