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Месси может лишить Винисиуса «Золотого мяча». Самый важный Кубок Америки за десятки лет

вчера, 12:01
Кубок Америки
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Нападающий
Карраскаль Хорхе
Карраскаль Хорхе
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На Евро-2024 всего четыре футболиста из РПЛ, а на Кубке Америки в США больше представителей знакомых всем команд. Только в предварительном составе сборной Колумбии три игрока из РПЛ – хавбек Кастаньо и форвард Кордоба из «Краснодара», а также атакующий полузащитник «Динамо» Карраскаль. Примечательно, что Барриоса и Кассьерру из «Зенита» наставник сборной Колумбии не считает подходящими для его заявки. Лоренсо за эти решения не осудят, ведь он побеждает. Накануне хозяева Кубка Америки пережили унижение – Колумбия разгромила команду США в гостях. Кордоба не играл, а Кастаньо и Карраскаль вышли на замену. Хорхе даже забил гол.

У Парагвая в центре обороны будет Бальбуэна, капитан «Динамо». Форвард Угальде неудачно дебютировал за «Спартак», но для сборной Коста-Рики речь о молодой надежде. «Динамовец» Луис Чавес – основной полузащитник сборной Мексики, которая тоже будет на турнире, ведь участвуют также команды из Северной Америки. Боливиец Роберто Фернандес из «Балтики» и его коллега по клубу Луна из сборной Венесуэлы тоже сыграют на Кубке Америки. Также может себя показать Серхио Кордова, нападающий из Венесуэлы, который играл за «Сочи» в аренде. Давила и Мендес из ЦСКА мечтают играть за Чили, а Оласа и Маричаль в окончательной заявке сборной Уругвая.

Победа Аргентины повлияет на планы Винисиуса Жуниора

Бразилец хотел бы получить «Золотой мяч» в октябре, но ему может навредить успех команды с Месси в роли лидера и капитана. Аргентину букмекеры считают фаворитом Кубка Америки, ведь Скалони чемпион мира. В последнем локальном финале сыграли именно извечные соперники. Тогда гол Анхеля Ди Марии заставил бразильцев плакать на родной земле, так как проводили финал на знаменитой арене «Маракана». В тот день аргентинцы сняли давнее проклятие – выиграли Кубок Америки впервые с 1993 года. Теперь им морально легче, поэтому неидеальной команде Бразилии, которая в Катаре вылетела от Хорватии, будет непросто завоевать статус фаворита, потому что у аргентинцев заметно больше опыта.

У «селесао» были проблемы с результатами, пришлось менять главного тренера. Пришёл опытный Доривал, поскольку Анчелотти остался в «Реале». Ветеран работает с прицелом на ЧМ-2026, поэтому будет доверять молодым футболистам. По именам Бразилия не так хороша, как раньше, но талантов много. Вчера Эндрик с паса Винисиуса на 96-й минуте перевернул игру против Мексики. Но это спарринг. Если Аргентина выиграет Кубок Америки, то Месси отберёт «Золотой мяч» у Винисиуса и передаст приз герою Евро-2024. Хотя бразилец классно выступил в Лиге чемпионов и забил в финале, только шикарная игра Жуниора на Кубке Америки поможет голосующим не выпустить нападающего из поля зрения.

Аргентинские тренеры отвечают за магию колоритного турнира

В Южной Америке любят футбол. На презентацию защитника Тиаго Силвы в «Флуминенсе» собралась рекордная толпа фанатов. И южноамериканцы заразили своей любовью к игре северных соседей. Американцы и канадцы любят весь спорт, а у мексиканцев давние футбольные традиции. Жители двух кусков суши будут внимательно следить за турниром, который стартует 20 июня. И одна из особенностей кубка – 7 из 16 тренеров представляют Аргентину. Три соперника бразильцев – Колумбия, Парагвай и Коста-Рика, доверили судьбу специалистам из страны чемпионов мира. Также в каждом матче Винисиус и компания смогут встретить футболистов из РПЛ, а затем они сыграют между собой.

У Аргентины квартет скромнее – Перу, Чили и Канада, но для разгона это идеальный набор соперников. Кроме записных фаворитов, стоят особняком ещё две любопытные команды. В группе с бразильцами есть интересная сборная Колумбии. Подопечные аргентинца Нестора Лоренсо выделяются результатами последних лет. Они обыгрывали Испанию, Германию и успешную Японию в спаррингах. В отборе к ЧМ колумбийцы переиграли Бразилию. В официальных матчах могут подписать необдуманную мировую, но у Карраскаля и Кордобы интересная сборная. А ещё любопытнее судьба команды Уругвая. Крошечная страна с населением в половину Санкт-Петербурга привыкла дарить футболу звёзд.

Великий тренер Марсело Бьелса обыграл в отборе к ЧМ-2026 и Аргентину, и Бразилию. Форвард Дарвин Нуньес будет помогать Луису Суаресу. Вальверде из «Реала» и Бентанкур из «Тоттенхэма» постараются не подвести в центре поля, а Хименес из «Атлетико» и Араухо из «Барселоны» попробуют сделать оборону Уругвая надёжной. Понятно, что сила Аргентины и Бразилии влияет на общую интригу. Если на Евро выделяются Англия и Франция, то в США за корону спорят участники аналога Эль Класико в мире сборных. Но так ли хороша сейчас «золотая» Аргентина? И так ли важно для Бразилии, что у них нет больше Кафу, Карлоса, Ривалдо и Роналдо? На эти вопросы ответят на футбольном поле.

Победы Уругвая и дважды Чили на Кубке Америки напоминают об отличительной черте южноамериканских команд. Аргентина ждала успех на турнире 28 лет. У бразильцев была пауза в 12 лет. Скалони и Доривал должны с уважением отнестись к соперникам. Впрочем, сами организаторы кубка делают всё, чтобы в финале сыграли Месси, Альварес и Гарначо против Винисиуса, Эндрика и Родриго. Даже если фавориты не выиграют свои группы, Аргентина и Бразилия не пересекутся до финала. Маленькая уловка с сеткой, чтобы выжать максимум зрительского интереса. Кубок Америки не турнир двух команд, но речь о соревновании с двумя фаворитами. И что интересно – у бразильцев немало минусов.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:44
По - моему, сами организаторы (устроители) церемонии вручения "ЗМ" успокоились по поводу аргентинца и решили "отправить его на покой" в этом году без оного. Да и смешными им не хотелось бы выглядеть. Уверен, обладателем Приза будет кто-то другой.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Я не пытаюсь тебя в чём то переубедить ,ты фан Месси и в любом случае не согласишься-пусть для тебе все его зм честны и тд но то что он катируется выше других при вручении этой награды ,это факт!
Вини кстати 3 голевых только с МанСити отдал,или ему не засчитали одну потому что Родриго добивал уже во втором матче?!
А Месси есть Месси-ему позволено больше,вот и всё,и спорить с этим бесполезно,это даже он косвенно подтвердил не приехав на вручение Фифа бест!
Ну ведь так!
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 19:30
Во-первых, у Винисиуса 4+2 в плей-офф ЛЧ, а не 4+4. Во-вторых, значит всё-таки плей-офф решает, а это всего 7 матчей. Сколько критики досталось Месси из-за ЧМ, который тоже 7 матчей.

Ну ты, конечно, сравнил. У Аллисона вообще шансов не было. Вратарям ЗМ не дают. Уже прокатили более достойных вратарей за более достойные выступления и трофеи, а он что особенный? И насколько я помню, Аллисон ничего необычного не делал. Пропускал много, но за счет атаки выиграл трофеи. Помнишь хоть один его сейв?

Суаресу то же не дали бы. Тогда Месси божил. Один гол в ворота Реала в полуфинале ЛЧ чего стоит.

Если совсем начистоту, то я считаю, что Месси получил ЗМ 2021 из-за того, что наконец-то выиграл трофей со сборной после долгих лет неудач и отсутствия сильного конкурента. Согласись, поляк и Жоржиньо это не кандидаты на ЗМ. Если бы Месси выиграл КА в 2023, то ЗМ забрал бы Холанн, хотя он не заслужил, Кевин и Родри были более достойны, но их почему-то не включили в тройку.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:02
Например Суарес в 2011 выиграл кубок Америки став лучшим игроком турнира,забивал в полуфинале и финале
Или Алисон выиграл кубок Америки в 2019 став лучшим игроком турнира+ выиграл лч став лучшим вратарём турнира,и где же их зм-они у Месси!
Я и не считаю Беллингема главным претендентом на зм 2024,именно потому что он в плей-офф лч не забил
Винисиус 4+4 в плей-офф, забил в полуфинале и финале,вот это то что надо!
Да голы в плей-офф очень важны,потому что они непосредственно влияют на проход дальше и выигрыш титула!
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 18:52
Ну то есть голы в плей-офф это наше всё? Тогда чего Джуд главный претендент? 0 голов в плей-офф ЛЧ, а это 7 матчей. Одна голевая и то соперник сам мяч отдал. К тому же, не забывай, что конкурент Месси поляк занял последнее место в группе на Евро. Из достижений только чемпионат, в который раз подряд! По-твоему, следовало дать поляку за Бундеслигу? Если это повод, то где его ЗМ за предыдущие победы в чемпионате? У Месси 1 гол в плей-офф КА 2021, но есть еще голевые передачи, которые влияли на результат.

Почему не давали ЗМ за КА с 1999 по 2021? А кто еще побеждал на Копе, будучи лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом турнира? Мало победить, нужно приложить сверхусилия для победы. Ты же не скажешь, что ЧМ 2018 выиграл один Мбаппе. Там вся команда приложила усилия, отсюда ЗМ они не получили, как и Испания в 2010. Тогда и Вилья тащил, и Иньеста, и Касильяс и другие.

Если я правильно понял, если Месси выиграет КА, то станет главным претендентом. Тогда получается, что его будут оценивать за игру на КА. Причем тут игра в слабом чемпионате? Сейчас же он не главный претендент, хотя много забивает в МЛС,
eleven LC
eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:01, ред.
Ну начнём с копа Америка
В 1997 году Роналдо выиграл зм выиграв копа Америка+ кубок обладателей кубков он тогда блистал,много забивая в плей-офф в обоих турнирах
Ривалдо выиграл зм в 1999 за кубок Америки,забив 4 гола в плей-офф+выиграл чемпионат Испании с Барселоной и с этих пор как отрезало-2001,2004,2007,2011,2015,2016,2019 ни один победитель кубка Америка небыл претендентом на зм,но стоило его выиграть Месси в 2021,забив 1 гол в плей-офф и ему сразу дают этот приз!
Я что хочу сказать то,давать зм Месси выгодней,потому что имя Месси знает весь мир,его знают даже те кто не смотрит футбол,и Месси достаточно сыграть 10 матчей в году на своём уровне чтобы претендовать на этот приз!
И я не обвиняю Лео ,он ведь не сам их себе вручает но имя делает своё дело и я уверен,стоит выиграть Аргентине кубок Америки-Лео немедленно станет претендентом,и не важно что он играет в слабой лиге!
Elliada_
Elliada_ ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 17:05
Месси нет в десятке претендентов, а воя как будто он главный претендент. И чем Франция плоха? Мбаппе в претендентах быть нормально, а Месси зазорно?
1580556558
1580556558 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:56
Никто не занижает достижения Месси. Ппосто давно уже пора смириться с тем, что Месси жавно уже не тот. А набивать статы в пешеходном МЛС или в чемпионате Франции, где есть ПСЖ и остальные ну так себе
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 16:52
Во-первых, ни Месси, ни, уж тем более, Роналду ЗМ не получат, потому что с этого сезона France Football будет давать ЗМ совместно с УЕФА, то есть европейские первенства сейчас на первом месте.

Во-вторых, если все же выбирать, то естественно Месси. Он пришел в клуб-аутсайдер и выиграл с ним трофей, и сейчас клуб на первом месте в таблице. Роналду проиграл все трофеи. Да, стал лучшим бомбардиром, но если Кейна не считают фаворитом, Роналду и подавно.

В-третьих, что это за привилегия у Месси? Получать ЗМ за ЧМ нормальная практика. Почти каждый чемпион мира брал ЗМ, чего не скажешь о победителе ЛЧ. В нулевые победители ЗМ так вообще не выигрывали ЛЧ. И что?

Или 2021 год смущает? Я уже неоднократно писал, что до Месси ЗМ за КА получали Ривалдо и Роналдо, при этом они проваливались в ЛЧ. В 1999 Ривалдо взял ЗМ, при этом не вышел из группы ЛЧ, а требл был у МЮ. То же несправедливо получил?

Про ЗМ поляку говорят только потому, что в 2020 он не получил. Если бы ему дали, про 2021 никто бы не стал требовать, чтобы ему вручили. Это не вина Месси, это организаторы ЗМ отменили вручение. Причем сделали это до победы Баварии в ЛЧ. Про украли ЗМ поляка говорить не нужно. Если бы ПСЖ выиграл бы ЛЧ 2020, то Мбаппе и Неймар также без ЗМ остались бы.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:51
Я не называл Месси дном,не выдумывай!
Он великий футболист но у него есть привилегия в получении золотых мячей!
Вот представь что в этом году Аргентина выиграла копу,а Португалия выиграла Евро-и там и там лучшие те самые двое великих-кому тогда зм,по твоему мнению?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:06
Аргентине не выиграть нынешний Кубок Америке могут "помочь" только две вещи : потенциальные травмы и отсутствие объективной мотивации.. Это поколение выиграло всё что можно.. Настроиться после этого, чтобы пойти на второй круг очень сложно.. Это касается и Скалони.. Возможно к ЧМ-26 команду будет готовить уже другой тренер.. Что касается ЗМ - то Месси они уже точно не нужны.. С Авейру в этом плане "покончено" окончательно.. Думаю Месси здесь интересует только командный трофей, потенциальный проигрыш которого, точно не заставит Месси сильно сожалеть об этом.. ☝️
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:05
Статьи прекрасные. "Месси помешает Винисиусу со своей победой. Поэтому ЗМ отдадут чемпиону Европы"??? Пускай, Винисиус сам постарается тащить свою сборную. А по Европе, было бы интересно посмотреть на чемпионтсво Португалии - сразу же появятся люди с двойными стандартами. Скажут "Роналду забивал больше Холанда и игроков Реала в своей Новой Супер Лиге!!! Еще и сам единолично обыграл всех!!! Дайте ЗМ!!!"
Elliada_
Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:47
В Копе не выходят из группы с третьего места. Хоть раз было, чтобы Копу выигрывала средняя сборная, как на Евро Италия и Греция? Даже Чили добивалась результатов на ЧМ и на Кубке Конфедераций, что подтверждает, что их победа не случайна, чего не скажешь о о чемпионах Европы.
амурец
амурец
вчера в 14:46
Ну понятно 79авшегося в Европе Месси готовят к ЗМ за забитые голы в любительской лиге
Elliada_
Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:44
Просто поражаюсь комплексам к Месси, что так пытаются занижать его достижения. Уже по количеству баллов за игру судят о статусе турнира. Я никогда про это не слышал. Финаллисима официальный турнир, во всех источниках он официальный, не такой престижный, но официальный.

И наоборот всякие товарняки пытаются возвысить, когда выгодно. Арабская ЛЧ вдруг стала мегатурниром. Победа Насра и Хиляля над Майами вдруг стало определяющим фактором силы чемпионата.
Incredulous
Incredulous ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:42
Тем, что там играет сам Месси))
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:41
Чем же Копа сильнее Евро? Там только Бразилия хоть как то играет
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:39
ФИФА приравняла Финалиссиму к товарищескому матчу.
В свежем рейтинге сборных ФИФА начислила Аргентине 10 баллов за эту игру – столько же, сколько начисляют за товарищеские матчи.

Но ты ведь и дальше будешь говорить на чёрное белое и наоборот пока это будет оправдывать твою, альтернативную версию событий.
Elliada_
Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:33, ред.
Это официальный турнир, который основали еще до рождения Месси. Его выигрывали Марадона и Платини. Или тебя смущает, что он состоит из одного матча? Суперкубок УЕФА тоже один матч. Тоже товарняк? Вроде Межконтинентальный кубок возродили. Тоже товарняк?

К тому же, где еще чемпион ЮА может померяться силами с чемпионом Европы? Они же на ЧМ не попали. Какой еще чемпион, кроме Европы, не попал на ЧМ? Чемпион Азии Катар играл на ЧМ, чемпион Северной Америки США играл на ЧМ, чемпион Африки Сенегал играл на ЧМ.
Elliada_
Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:31
А чего Роналду без ЗМ 7 лет остается? С точки зрения маркетинга он более выгодная фигура. Он самый популярный человек в соцсетях. Недавно какой-то его комментарий стал самым популярным. Если цель ФИФА заработать денег, то на Роналду это сделать выгоднее всего. Что-то в твоей логике не сходится. На самом деле, это просто глупое оправдание. Месси хорош и все награды получил по делу.
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:29
Серьёзно? Для тебя уже товарняки стали определяющим событием? Уверен, что если бы счёт был противоположным, ты бы всем тут доказывал, что это обычный товарняк, по которому нельзя судить о реальной силе команд.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:21
Дать Месси ЗМ просто намного выгоднее с финансовой точки зрения. Уже раскрученный бренд, который, благодаря персофанам, которые будут платить любые деньги за этот брэнд, отдавать последнее лишь бы хоть одним глазком лицезреть своего идола и бога, подписываться на любые каналы, блоги, группы, соцсети, где есть хоть малейшее упоминание о их "прелести" и т.д. будет приносить огромные деньги функционерам, которые этот бренд раскрутили и имеют с него ежесекундную прибыль. Ни для кого не секрет, что у руководства ФИФА и УЕФА материальная составляющая давным давно уже превосходит над спортивной и соревновательной.
Elliada_
Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:15
Это уже стереотип. Копа не слабее Евро, даже сильнее. Напомнить, чем закончилось последнее противостояние между чемпионами ЮА и Европы? Аргентина вынесла Италию 3:0 в Финаллисиме.

Сейчас Евро просто смех. Выиграть этот турнир способна любая сборная. Греция в пример. Или та же Италия, которая на ЧМ не смогла пробиться. А после нововведения, позволяющая выходить из группы, заняв даже 3-е место, просто превратился в цирк. Какой смысл в групповой стадии, если 3 из 4 сборных выходят в плей-офф?
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 14:11
И когда это проходили такое? В 2021? В той Копе Месси стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом турнира.

Причем тут догнал Месси по голевым передачам? По твоей логикке, если кто-то обошел Месси в каком-то компоненте, то он лучше Месси? У Винисиуса есть другой рекорд, который он установил недавно. Он, наряду с Месси, самые молодые, кто забивал в двух финалах ЛЧ. Такое даже Роналду не делал, хотя шанс был в 2009, но тогда Месси его опозорил. По-твоему, Роналду дно?
Elliada_
Elliada_
вчера в 14:05
В этом году будет самый слабый обладатель ЗМ за последние 15 лет. Фаворита, как такового, нет. Постоянные качели от одного кандидата к другому. Сначала это был Джуд, сейчас Винисиус, даже Мбаппе и Крооса не нужно списывать со счетов. Решающим фактором будут трофеи. То есть победителя назовут не за индивидуальные достижения, а за командные. Например, если Евро выиграет Германия, то дадут Кроосу и про Джуда и Винисиуса все забудут. Если Франция выиграет Евро, не сомневаюсь, что Мбаппе заберет ЗМ.

С точки зрения статистики все фавориты провели слабый сезон (ну или Месси задрал слишком высокую планку). У Винисиуса 24+9 за сезон, у Джуда 24+14, у Крооса 1+12. Только у Мбаппе нормальная статистика 50+17 за клуб и сборную. Но он не брезговал играть с полулюбителями, вроде клубов из 5-й лиги в Кубке Франции или с Гибралтаром за сборную, поэтому неудивительно. На этом фоне, каким же всё-таки монстром был Месси, который в прошлом сезоне набрал 37+25. И это в 35-36 лет, а нынешние фавориты даже в возрасте 20+ не смогли его обогнать. А еще говорили, что Месси не заслужил ЗМ в прошлом сезоне. Если сравнить с нынешним фаворитом, то:

Месси 2022/2023: 37+25 по гол+пас, выиграл ЧМ, чемпионат и Суперкубок страны.

Винисиус 2023/2024: 24+9 по гол+пас, выиграл ЛЧ, чемпионат и Суперкубок страны.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:39
Месси пока живой до конца жизни ему обязаны давать,даже если ему 100лет.
Жуниор наглый,бессовестный,противный проходимец,Кросс,Модрич другое дело,приятные,воспитанные гранды.
K_TS16
K_TS16
вчера в 13:35
И это правильно. До Месси ему далеко
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:29
Впринципе так и есть,если Аргентина выиграет копу то Месси дадут золотой мяч,ему даже не обязательно становится лучшим бомбардиром!
Уже проходили такое!
А я всего лишь напомню что Винисиус догнал Месси по голевым передачам в плей-офф лч, сыграв на 50 матчей меньше!
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:46
Гному могут отдать левый мяч если Аргентина выиграет хоть и кубок Америки слабее чем евро
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