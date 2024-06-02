«Зенит» проиграл в финале Кубка России лишь раз. Сегодня на пути рекордсмен турнира

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вчера, 14:08

У Игнашевича больше побед, чем у клуба Семака.

У тренера «Балтики» 7 побед в Кубке России

Игнашевич входит в элитную группу рекордсменов турнира. У него, Акинфеева, братьев Березуцких и Рахимича по семь побед в финалах. Но Игнашевич отличается от коллег по ЦСКА . У наставника «Балтики» есть успех с «Локомотивом» в 2001-м. Через год защитник не играл в финале, но именно там «армейцы» нанесли «Зениту» последнее в истории «лазурного» клуба поражение в решающем матче Кубка.

Семак был капитаном того ЦСКА , сегодня можно закольцевать старую историю. У наставника «Зенита» всего два выигранных финала Кубка за плечами. Один раз победил как тренер, в четырех случаях чемпиона не было в финалах в последние годы. То есть «золотой дубль» делали лишь однажды. Сегодня цель – медали, ведь играют против «Балтики», которая вылетела в низшую лигу по итогам регулярного сезона РПЛ .

«Зениту» помешает одержать победу в матче двух Сергеев только тотальная недооценка соперника. И она вряд ли случится, ведь команды играли между собой на групповом этапе. В Калининграде «Зенит» проиграл «Балтике» 0:1. В чемпионате у команд другая статистика – две сухие победы фаворита. Также «Зенит» выиграл 2:1 в ответном кубковом поединке. Но обратите внимание на количество голов.

«Балтика» умеет упрямо сыграть против фаворитов. И здесь на первом плане опыт тренера Игнашевича. Это в новой профессии он неофит, а для футболистов «Балтики» его колоссальный кубковый опыт помог на короткой дистанции Кубка страны. Команда оставила за бортом плей-офф Пути РПЛ «Ахмат» и «Крылья Советов». Прошли «Локомотив» в серии пенальти, а затем избежали встречи с Семаком.

Из-за поражения от ЦСКА команда Игнашевича переместилась в нижнюю часть сетки, Путь регионов. Там огорчила сначала сильный по весне «Ростов» Карпина, а затем и «Спартак» по пути в большой финал. Речь о сенсации турнира. Кто мог подумать, увидев результаты жеребьевки, где «Крылья Советов» и «Зенит» в одной группе, что «Балтика» займет в квартете вторую строчку? Характера команде не занимать.

«Зенит» точно расслабился после финиша РПЛ

Стало проще дышать, когда руководство пообещало гору денег, а затем «Краснодар» помог забрать у «Динамо» титул, вручив его в руки петербуржцев. Будь в российском футболе больше принципиальных поединков, «горожане» нашли бы повод расслабиться и пропустить в ответ один мяч. Но Галицкому ценнее возможность сыграть в финале Суперкубка России против «Зенита», если тот сегодня выиграет.

А вот если «Балтика» обыграет Семака, то клуб низшей лиги встретится с чемпионом РПЛ ещё раз перед стартом следующего чемпионата после Евро-2024. Для большинства футболистов «Зенита» сегодня последний матч сезона. Дальше отправка на дорогие курорты по всему миру. Даже Эракович не попал в заявку сборной Сербии. Также бразильцы «Зенита» недостаточно крутые для «селесао».

В заявке «пентакампеонов» на Кубок Америки нет Ришарлисона, Каземиро и Жезуса, у Клаудиньо, Сантоса и Вендела не было шансов. И Малком после ударного рекордного сезона в «Аль-Хиляле», когда вместо травмированного Неймара побеждал команду Роналду, оказался вне заявки нового тренера Бразилии Доривала. Так что Семаку сегодня важно учесть психологический момент о Давиде и Голиафе.

«Зенит» расслабился, когда «золото» РПЛ упало им в руки. Но чемпионат был невероятно сложным. А вот в Кубке России петербуржцы выступили на удивление качественно. У них хватало глупых вылетов от слабых соперников, а в этот раз прошли «Динамо», «Спартак» и ЦСКА . Будет забавным, если потеряют трофей в поединке против «Балтики», которую нельзя назвать самой сильной командой в списке.

Была ли вечеринка после шестого подряд чемпионства бурной и пьяной? Вряд ли настолько шумной, как первая в серии. Футболисты «Реала» вчера тоже не сходили с ума после победы, поскольку для многих успех в Лиге чемпионов не первый. Но «Зенит» не кубковая команда, для них каждый финал – редкое развлечение. Выиграли всего четыре раза, а у рекордсменов из «Локомотива» 9 побед в этом турнире.

Семак хочет обойти «Спартак» в кубковой таблице

У москвичей тоже четыре победы в Кубке России, а «Зенит» не выигрывал с 2020-го. Ваноли привел москвичей к кубку на два года позже. «Локомотив» и ЦСКА тоже имеют более свежие воспоминания о победе в турнире, чем «Зенит». Если посмотреть на состав команды в 2020-м, то видим Ивановича, Ракицкого, Оздоева, Кузяева, Азмуна, Малкома и Дзюбу. Основа поменялась сильно, как и резерв.

Остались ветераны, но для многих футболистов «Зенита» сегодня или первый финал кубка в составе новой команды, или дебютный подобный опыт. Кассьерра дважды выигрывал Суперкубок России, но ни разу не забирал себе кубок страны. Попробуют найти мотивацию. Четырежды играли с «Балтикой», в «Зените» знают, что это сложный соперник. И хотят пятый кубок, чтобы обойти «Спартак».

Игнашевич сегодня важен, но тренер на поле не бегает. А «Балтика» является классическим аутсайдером, невзирая на неплохой весенний отрезок в РПЛ . Клуб из Калининграда одержал четыре победы против шести у «Зенита», но результаты в лиге не помогут сегодня. «Балтика» вылетела, а финал в «Лужниках» это повод хлопнуть дверью. Победа Игнашевича над Семаком стала бы большой сенсацией.

Она вряд ли случится, поскольку плохие матчи «Зенита» не отменяют их статус явных фаворитов во всех внутренних кубках. Они сыграли ниже собственных возможностей, набрали весной меньше очков, чем «Ростов». Но Карпина нет в финале, а «Балтика» туда прошла, оставив команду Валерия Георгиевича за спиной. Интересно будет оценить подход Игнашевича к финалу и тактике «Зенита».