Сборная Франции – не главный претендент. Фавориты и тёмные лошадки Евро-2024

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сегодня, 14:34

А вот в действующих чемпионов не верят.

Франция, Англия и Германия – главные фавориты

Через неделю стартует 17-й чемпионат Европы, на котором 24 сборные выберут королеву. В середине июля в Берлине определят чемпионов, а пока команды со знаменитостями и крутыми главными тренерами мечтают написать новую страницу в истории не только своего футбола, но целой страны. По традиции Суперкомпьютер «Opta» симулировал соревнование, основываясь на цифровых показателях футболистов и сборных. Получили 10 000 симуляций, на основе которых вывели вероятность тех или иных событий.

По версии Суперкомпьютера сборная Англии – не единственный, но главный фаворит турнира. Вероятность победы Кейна, Беллингема и Фодена равна 19.9 %, довольно высокий показатель до старта турнира. Дальше показатель будет меняться на основании новых данных, но пока можно создать цельную картинку для всех сборных. На чемпионство Грузии дают 0.1 %, на победу Кейна процент в 199 раз выше. Логично, хотя не стоит забывать о невезучести «Трех львов», а также о влиянии сетки на итоги турнира.

Поскольку Англия никогда не выигрывала Евро, то алгоритмы предсказуемо нашли ещё одного почти равноценного фаворита – Францию. Они играли в финале Евро-2016, бегали в двух финалах чемпионатов мира, один из которых выиграли. Вероятность победы команды Дешама сейчас равна 19.1 %. Неплохо и логично, ведь у Франции глубокий и полнокровный состав. Талантливые игроки в каждой линии, много опытных атлетов. И есть железная мотивация – не побеждали на Евро со времен Трезеге и Зидана.

Третьим очевидным фаворитом турнира являются хозяева немцы. Вот здесь больше повода для споров с компьютером. У сборной Германии был сложнейший период в истории, поэтому эти 12.4 % на победу выданы авансом. Скорее процент имени своих трибун, чем отражение силы сборной. Чего особенного показали бывшие чемпионы мира на последних крупных турнирах? С другой стороны, есть сплав опыта и молодости, номинальную мощь Германии не оспорить. Элитная команда с Мусиалой и Вирцем.

Самые интересные участники – «тёмные лошадки»

Только у пяти сборных вероятность выйти в четвертьфинал выше 50 %. В этом прелесть футбола, даже голландцы с действующими чемпионами Европы итальянцами не гарантировали себе место в восьмерке сильнейших, невзирая на формат турнира. Как обычно, 6 групп по 4 команды, первые две отправляются в первый раунд плей-офф напрямую, а ещё четыре команды должны опередить других конкурентов с третьих мест в квартетах в общей таблице. И вот здесь всегда появляется возможность для неожиданного участника.

«Тёмные лошадки» на турнире интереснее главных фаворитов, ведь у них больше футбольных загадок. Понятно, что Германии не хватает центрального форварда класса Мирослава Клозе или Герда Мюллера. Понятно, что у Англии зависимость от Кейна, за последние годы на совести Харри 29 % голов «Трех львов». Очевидно, что Франция по глубине состава опережает даже британцев, но многое зависит от четкости работы Мбаппе и его напарников без мяча. Если «трехцветных» круто прессинговать – проиграют, как Аргентине в финале.

А вот Испания, Португалия, Нидерланды, Италия и Бельгия намного интереснее. Там у тренеров больше сложных тактических задач. Каждая из этих сборных может как провалиться без оговорок, так и впечатлить требовательную публику. Турнир сложный, Мбаппе в этом прав, соперники друг друга прекрасно знают. И хотя вероятность победы Бельгии, если верить Суперкомпьютеру, всего 4.7 %, вряд ли этот показатель значительно ниже итальянского на Евро-2020. Между турнирами прошло всего три года, уникальный случай.

Все команды должны верить в счастливую звезду

У многих сборных хорошие шансы порадовать родную публику. В плей-офф отправится 16 команд, то есть на первом этапе отсеют всего восемь участников. И хотя алгоритмы определили аутсайдеров – Грузии и Албании будет сложнее всего, разве не было на Евро сюрпризов? Греков ни во что не ставили двадцать лет назад, а они стали чемпионами Европы. Грузины остановили новый греческий состав по пути на исторический первый Евро, а теперь Кварацхелия с Мамардашвили попробуют удивить ещё раз.

Понятно, почему не верят в албанцев, в команду форварда Даку из «Рубина». Они попали в группу с Хорватией, Италией и Испанией. Вряд ли финишируют выше последнего места. Но тех же хорватов не стоит недооценивать. Им сложно будет удивить ещё раз, вероятность полуфинала с участием Модрича оценивается в 5.7 %. Но вспомните прошлый турнир – Чехия и Дания соперничали за право сыграть в полуфинале. В этот раз в плей-офф тоже могут получить пары, на которые никто не рассчитывает.

Национальные сборные Турции, Сербии, Шотландии и Украины точно не будут сдаваться. У них в составах есть молодые талантливые игроки, а в отборе не показали максимум. В этом опасность для записных фаворитов. У Франции защитники Салиба и Кунде, нападающие Мбаппе и Гризманн выложились в клубном сезоне. Высокие нагрузки пережили лидеры сборной Англии. В результате им сложнее сыграть на пределе скоростей. На летних турнирах всегда происходит адаптация к нагрузкам и напарникам.

И кто быстрее справится – тот выйдет вперед в новых предсказаниях Суперкомпьютера. В отличие от Лиги чемпионов, где правильно ставить на «Реал», ведь в пяти случаях за десять лет прогноз подтвердился, на чемпионатах Европы постоянно случаются сенсации. Победа Италии стала сюрпризом для записных фаворитов. Португалия выбралась в плей-офф с третьего места в группе, а в финале сломали хозяев кубка французов. Успех Испании двенадцать лет назад стал последним предсказуемым результатом.

Делитесь в комментариях своими прогнозами – называйте финалистов и результат решающего матча. Интересно через месяц вернуться к этому разговору, проверить интуицию. Алгоритмы верят в финал Англии против Франции. Вот только есть одна большая нестыковка. Если команды Саутгейта и Дешама займут первые места в группах, то их ждёт в лучшем случае общий полуфинал. Мбаппе и Беллингем могут встретиться до решающего матча, а это открывает дорогу в финал для множества других сборных.