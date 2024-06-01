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Футболу нужно поражение «Реала» и голевой финал Лиги чемпионов. Но Анчелотти – фаворит

вчера, 19:16
Лига чемпионов

Испанцы заслуженно котируются выше.

Поражение «Реала» полезнее мировому футболу

Победа «Боруссии» это новизна, а триумф «Реала» намного скучнее. Они в шестом финале за 11 лет, пока использовали все пять попыток выиграть Лигу чемпионов, невозмутимая банда. Ноль претензий к «Мадриду», особенно после появления компьютерной графики с линиями офсайда. Заслуженные чемпионы. Среди них есть уважаемые люди, вроде Тони Крооса, который сегодня сыграет последний поединок за «Реал» в карьере. В вечернем финале много интересных сюжетов.

Вот только победа испанцев, если случится на «Уэмбли», навредит турниру. Анчелотти заберет второй кубок за три года. Перес представит Мбаппе – не лучшего в конкретном сезоне, но самого мощного футболиста планеты. У «Реала» дома в соперниках «Атлетико», но соседи ищут клубу инвестора, готового выкупить акции, и «Барселона», у которой нет денег на регистрацию нового главного тренера. Флик будет ждать, пока Лапорта ищет способ вписаться в финансовые лимиты.

«Реалу» слишком легко живется. Футбол всюду начал проигрывать деньгам. Исторически «Реал» президента Бернабеу был первым из всех, но спустя семьдесят лет стало хуже. В Мадриде раньше предлагали контракт Яшину, прекрасно зная, что Лев Иванович откажется. Теперь отказов меньше. Роналду и Бэйл, Беллингем и Бензема, Модрич и Рамос представляли «Реал». Винисиус, выбирая между Мадридом и Барселоной, вытянул белую футболку. Но это роботизация.

«Мадрид» делают человечнее лишь ошибки в защите, как против «Лейпцига» и «Манчестер Сити». И если «Боруссия» не повторит прошлогодние грехи «Интера», то футбол сегодня победит. Команда Индзаги надавила на «Манчестер Сити», а «Челси» чуть раньше наказал Гвардиолу. Но Тухель тоже представлял миллиардера. Двадцать долгих лет ЛЧ не выигрывала просто богатая команда. После триумфа «Порту» Моуриньо аутсайдеры без трофеев. Скучновато, не находите?

Соскучились по результативным финалам ЛЧ

Говорят, футбольные команды не должны вам яркий футбол в финалах. Неправда. Если представить, что футбол теряет аудиторию, то он исчезает, как женский баскетбол по сравнению с НБА. Яркость важна зрителю. В любых подборках по итогам сезона фигурируют самые крутые матчи. Помнят голы Манджукича и Бэйла через себя в финалах Лиги чемпионов. Не забыли умопомрачительный выстрел Зидана. Перед глазами финал в Стамбуле между «Ливерпулем» и «Миланом».

Хотя Бенитес и Анчелотти сыграли между собой ещё раз, вторая схватка за «ушастого» стала рядовой. Футболисты должны вам не только скучные тягучие финалы с одним забитым мячом, но также легкий, резкий и техничный футбол. И шикарно, что «Боруссию» можно назвать неудобным соперником для «Реала». Испанцы выиграли лишь 6 из 14 поединков. Для соперника великих «сливочных» это отличный результат. Куртуа отбился от «Ливерпуля» два года назад, а чего ждете сегодня?

Четыре последних финала ЛЧ подарили четыре гола. Не все матчи были скучными – вратари победителей работали. Нойер, Менди, Куртуа и Эдерсон отразили достаточно ударов. Но на «Уэмбли» хотелось бы увидеть не только тренерские шахматы, поединок молодого Терзича против ветерана Анчелотти, которому помогает молодой сын Давиде, но также искренний футбол. «Боруссии» важно не только отбиваться, а «Реалу» полезно не забывать о собственной феноменальной везучести.

Они верят, что вселяют ужас в соперников, не уступали с января. Но лучше вспомните, сколько раз голкипер Лунин отражал опасные удары. Кобель из Дортмунда тоже в порядке – взял 85.7 % ударов в Лиге чемпионов, первый по разнице между xG соперников и пропущенными мячами. Но если вспомнить о ещё одном фоновом значении финала – погоне за «Золотым мячом», то не только Винисиусу, но и Беллингему важно сегодня показать себя. Пора сыграть результативный финал.

«Реал» стал островом в токсичном море грандов

Переломный сезон. Обратите внимание на количество грандов, которые подвели фанатов. Можно начать рассказ с «Ливерпуля». Выиграли только Кубок Лиги, провалились с «Аталантой». МЮ даже в плей-офф Лиги Европы не попал. Есть целая коллекция богатых и знаменитых, которые подставили верных фанатов. Поклонники «Барселоны» заказали на вечер желтые футболки «Боруссии». Но это напоминает поведение болельщиков «шпор», которым хотелось проиграть «Манчестер Сити».

Если радость дарит только потенциальная неудача исторического врага, то твой клуб провел плохой сезон. Руководители добавили токсичности в работу МЮ, ПСЖ, «Баварии» и «Барселоны». «Наполи» никогда не переставал быть нестабильным благодаря Де Лаурентису. «Манчестер Сити» выиграл очередной титул в АПЛ, но над ним висит 115 обвинений в финансовых махинациях. Забавно, что именно «Реал» вдруг стал клубом достойного поведения и солидности в море огорчивших акул бизнеса.

Причем внутри индустрии переломный момент замечают легенды. Гвардиола не спешит подписывать новый контракт с «Манчестер Сити». Клопп ушел из «Ливерпуля». У многих грандов будут новые тренеры. Анчелотти собирался уйти, но передумал. «Мадрид» из испанского филиала «Голливуда» перешел в список команд, где футболисты улучшили свое поведение. И правильно говорит легендарный Рио Фердинанд – даже юный Беллингем впечатляет не только игрой, а зрелостью.

Смесь опыта, как у Куртуа и Крооса, с порывами волевых Вальверде и Родриго делают «Реал» достойным претендентом. Но что их успех даст футболу? Покажет, что деньги победили. А «Боруссия» работает тоньше, ведь они в финале после ухода Холанда и Беллингема. Немцы слабее, чем «Реал», всем это понятно. Но остался один поединок. Пусть госпожа сенсация показала себя в финалах ЛЕ и ЛК, хочется увидеть ещё один небанальный финал. Пусть победит тот, кто наиграет на успех.

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Все комментарии
Икарус
Икарус ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 05:01
Весьма забавно. Где в сегодняшнем матче ФК Барселона? Смотрит по ТВ.А кто выиграл ЛЧ в 15 раз-мадридский Реал. Пока одни радуются 15 ЛЧ и ожидают подписания Мбаппе, которого могут себе позволить, другим остается лишь вспоминать про Месси,радоваться голден боям, про которых забудут все завтра да подписывать свободных агентов из числа.А уж про судей, да от фаната клуба с такими легендами как Эвребе, Бузакка, Чакыр-не смешите.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Икарус (раскрыть)
сегодня в 02:18
Нет, я задал вопрос, что дал Реал футболу? Где его воспитанники? Это вам ответить нечего!
Барселона воспитывает молодых игроков, они Выигрывают Голден бой, а где воспитанники Реала? За счёт кого они выигрывают титулы? За счёт судей? Согласен.
Барселона воспитала Месси, самого титулованного игрока в истории, лучшего в истории футбола, а кого воспитал Реал? Ответь на конкретный вопрос. Титулы? Барселона одна из самых титулованных клубов мира.
Барселона по факту является самым лучшим клубом мира!
Икарус
Икарус ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 22:38
Вы просто взяли один из многих второстепенных аспектов футбола и задвинули его на первое место.Успех-это трофеи, и ничего более. А откуда футболисты, которые выигрывают трофеи у того же Мадрида или МС-дело второстепенное, главное, чтобы брали трофеи. ТАк что по факту именно вам ответить нечего.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Икарус (раскрыть)
вчера в 22:10
Барселона - одна из титулованных клубов мира!
Вам просто нечего ответить по факту. Что дал Реал футболу? Воспитание игроков на 1 месте. Где воспитанники клуба? Воспитание всегда было и будет на первом месте. Барселона развивает и даёт воспитание.
Что дал Реал? Ничего!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:27
Не стал читать, потому что аналитические статьи такая тонкая штука... Но почему - то периодически приходит мысль, а вдруг ?... А вдруг у игроков "Реала" затрясутся коленки, мяч не будет идти в ворота немцев, как его не упрашивай, те встанут стеной и за счёт мощной организации игры не позволят испанцам создать что-то путное у своих ворот... Да мало ли что может случиться в финале ЛЧ. Даже то, что, казалось бы, никогда не может случиться. "Реал" фаворит, но и "Боруссия" не лыком шита, ей тоже нужен Кубок, и её ребята костьми лягут, чтобы добиться положительного результата.
Икарус
Икарус ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 21:11
Смысл любого клуба-завоевание трофея, все остальное-второстепенно. Можно еще покичиться более красивой формой, или например убранством раздевалки. Хотя чем еще гордится болельщику Барсы, ведь клуб в долгах, а о нынешних успехам Реала остается только мечтать.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:57
Что развивает конкретно Реал?
Взять конкретно Барселону, в его составе играют молодые игроки, которые получали звание лучшего молодого игрока последние годы, сейчас Ямаль получил лучшего в Ла Лиге. Это и есть развитие.
Воспитали Месси, его заслуги описать нет смысла.
В чём Реал лучше Барселоны? Титулами левыми? Я так не считаю. Для меня футбол - это воспитание молодых игроков, и чего они добиваются, а не просто куски железа за счёт судей.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:52
есть один вариант - мс
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 20:51
Статус клуба ( великий) определяется не одним матчем и даже не серией матчей. Речь о величии Реала в том числе и о его влиянии на развитии европейского и мирового футбола, а так же в постоянном поддержании своего высокого уровня. В отличие от взлетающих и падающих клубов.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:45
Как этот "лучший клуб" мира забился в штрафной против МС? Значит не такой уж великий.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 20:42
Футболу нужно честное судейство, а не голы из оффсайдов в полуфинале и финале ЛЧ по две штуки за игру.
Такой футбол нам не нужен, когда две судьи допускает грубые ошибки в одном эпизоде.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:40, ред.
Конечно футбол это не кино, тут как получится.
Даже с таким сценарием Реал все равно будет стремиться победить в финале ЛЧ, но победа важна (как отметил автор) Боруссии Д, так как это нужно футболу.
Хочется чтобы Боруссия Д показала самый лучший футбол в этом финале ЛЧ, так как такого шанса уже не будет у них.
3a482mrxkyu3
3a482mrxkyu3
вчера в 20:38
Как-то слабо верится в Баварию
alexgurzan
alexgurzan ответ krxhzg3qtz95 (раскрыть)
вчера в 20:23
Добрый вечер.
Не вижу в источнике у него голевой передачи:
https://www.flashscorekz.com/match/8Kft1h34//match-summary/match-summary
krxhzg3qtz95
krxhzg3qtz95
вчера в 20:18
Здравствуйте, а что голевая передача Кириллу Данилину (Акрон ) сегодня незасчитана ?
allemz
allemz
вчера в 20:16
Футболу нужно или Вадиму?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:07
А почему поражение Реала нужно мировому футболу и якобы полезнее. Во-первых Реал - лучший клуб мира без вариантов. Во-вторых, непонятно в чем польза?. А в третьих должен побеждать сильнейший, так и справедливо и полезно!
Гость
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