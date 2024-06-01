Футболу нужно поражение «Реала» и голевой финал Лиги чемпионов. Но Анчелотти – фаворит

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вчера, 19:16

Испанцы заслуженно котируются выше.

Поражение «Реала» полезнее мировому футболу

Победа «Боруссии» это новизна, а триумф «Реала» намного скучнее. Они в шестом финале за 11 лет, пока использовали все пять попыток выиграть Лигу чемпионов, невозмутимая банда. Ноль претензий к «Мадриду», особенно после появления компьютерной графики с линиями офсайда. Заслуженные чемпионы. Среди них есть уважаемые люди, вроде Тони Крооса, который сегодня сыграет последний поединок за «Реал» в карьере. В вечернем финале много интересных сюжетов.

Вот только победа испанцев, если случится на «Уэмбли», навредит турниру. Анчелотти заберет второй кубок за три года. Перес представит Мбаппе – не лучшего в конкретном сезоне, но самого мощного футболиста планеты. У «Реала» дома в соперниках «Атлетико», но соседи ищут клубу инвестора, готового выкупить акции, и «Барселона», у которой нет денег на регистрацию нового главного тренера. Флик будет ждать, пока Лапорта ищет способ вписаться в финансовые лимиты.

«Реалу» слишком легко живется. Футбол всюду начал проигрывать деньгам. Исторически «Реал» президента Бернабеу был первым из всех, но спустя семьдесят лет стало хуже. В Мадриде раньше предлагали контракт Яшину, прекрасно зная, что Лев Иванович откажется. Теперь отказов меньше. Роналду и Бэйл, Беллингем и Бензема, Модрич и Рамос представляли «Реал». Винисиус, выбирая между Мадридом и Барселоной, вытянул белую футболку. Но это роботизация.

«Мадрид» делают человечнее лишь ошибки в защите, как против «Лейпцига» и «Манчестер Сити». И если «Боруссия» не повторит прошлогодние грехи «Интера», то футбол сегодня победит. Команда Индзаги надавила на «Манчестер Сити», а «Челси» чуть раньше наказал Гвардиолу. Но Тухель тоже представлял миллиардера. Двадцать долгих лет ЛЧ не выигрывала просто богатая команда. После триумфа «Порту» Моуриньо аутсайдеры без трофеев. Скучновато, не находите?

Соскучились по результативным финалам ЛЧ

Говорят, футбольные команды не должны вам яркий футбол в финалах. Неправда. Если представить, что футбол теряет аудиторию, то он исчезает, как женский баскетбол по сравнению с НБА . Яркость важна зрителю. В любых подборках по итогам сезона фигурируют самые крутые матчи. Помнят голы Манджукича и Бэйла через себя в финалах Лиги чемпионов. Не забыли умопомрачительный выстрел Зидана. Перед глазами финал в Стамбуле между «Ливерпулем» и «Миланом».

Хотя Бенитес и Анчелотти сыграли между собой ещё раз, вторая схватка за «ушастого» стала рядовой. Футболисты должны вам не только скучные тягучие финалы с одним забитым мячом, но также легкий, резкий и техничный футбол. И шикарно, что «Боруссию» можно назвать неудобным соперником для «Реала». Испанцы выиграли лишь 6 из 14 поединков. Для соперника великих «сливочных» это отличный результат. Куртуа отбился от «Ливерпуля» два года назад, а чего ждете сегодня?

Четыре последних финала ЛЧ подарили четыре гола. Не все матчи были скучными – вратари победителей работали. Нойер, Менди, Куртуа и Эдерсон отразили достаточно ударов. Но на «Уэмбли» хотелось бы увидеть не только тренерские шахматы, поединок молодого Терзича против ветерана Анчелотти, которому помогает молодой сын Давиде, но также искренний футбол. «Боруссии» важно не только отбиваться, а «Реалу» полезно не забывать о собственной феноменальной везучести.

Они верят, что вселяют ужас в соперников, не уступали с января. Но лучше вспомните, сколько раз голкипер Лунин отражал опасные удары. Кобель из Дортмунда тоже в порядке – взял 85.7 % ударов в Лиге чемпионов, первый по разнице между xG соперников и пропущенными мячами. Но если вспомнить о ещё одном фоновом значении финала – погоне за «Золотым мячом», то не только Винисиусу, но и Беллингему важно сегодня показать себя. Пора сыграть результативный финал.

«Реал» стал островом в токсичном море грандов

Переломный сезон. Обратите внимание на количество грандов, которые подвели фанатов. Можно начать рассказ с «Ливерпуля». Выиграли только Кубок Лиги, провалились с «Аталантой». МЮ даже в плей-офф Лиги Европы не попал. Есть целая коллекция богатых и знаменитых, которые подставили верных фанатов. Поклонники «Барселоны» заказали на вечер желтые футболки «Боруссии». Но это напоминает поведение болельщиков «шпор», которым хотелось проиграть «Манчестер Сити».

Если радость дарит только потенциальная неудача исторического врага, то твой клуб провел плохой сезон. Руководители добавили токсичности в работу МЮ , ПСЖ , «Баварии» и «Барселоны». «Наполи» никогда не переставал быть нестабильным благодаря Де Лаурентису. «Манчестер Сити» выиграл очередной титул в АПЛ , но над ним висит 115 обвинений в финансовых махинациях. Забавно, что именно «Реал» вдруг стал клубом достойного поведения и солидности в море огорчивших акул бизнеса.

Причем внутри индустрии переломный момент замечают легенды. Гвардиола не спешит подписывать новый контракт с «Манчестер Сити». Клопп ушел из «Ливерпуля». У многих грандов будут новые тренеры. Анчелотти собирался уйти, но передумал. «Мадрид» из испанского филиала «Голливуда» перешел в список команд, где футболисты улучшили свое поведение. И правильно говорит легендарный Рио Фердинанд – даже юный Беллингем впечатляет не только игрой, а зрелостью.