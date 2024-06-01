Прощание легенд, возрождение Санчо, новый лидер «Реала». Финалу Лиги чемпионов добавят красок личности

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сегодня, 17:00

За отдельными игроками следить интересно, как и за матчем.

Приближается главный матч сезона. Следить за игрой «Реала» и «Боруссии» будет и так интересно. Но ещё интереснее – из-за внутренних течений, побочных сюжетов. Из-за игроков, которые выйдут на поле. Каждый этот финал воспринимает по-своему.

Прощание Начо и Крооса

Двум живым легендам мадридцев важно красиво попрощаться со «сливочными». Благо, «Реал» достаточно крут, чтобы без проблем давать им такую возможность в финале главного еврокубка.

Тони – ментальный лидер и тактическая опора «Реала» при любом тренере. Его одинаково ценили и Зидан, и Анчелотти. И ведь он продолжает давать результат, оттого прощаться больнее. Немец уходит на пике, когда ещё может конкурировать с Беллингемом, Камавингой, Вальверде, Тчуамени. Просто передал опыт – и решил уйти в сторону. Настоящий профессионал.

Начо не был настолько заметной фигурой, но оставался предан родному клубу, даже будучи игроком запаса. Эта опора «сливочных» незаметна. До момента, когда на лидеров обороны посыплются травмы. И тогда испанец самоотверженно латает дыры в защите, будь то фланг или центральная ось. Обоих будет очень не хватать.

Первый большой финал для Беллингема

На контрасте с уходящими вожаками становление нового – это красиво. Пока именно Беллингем возглавляет новое поколение «галактикос», причём заслуженно. Он пришёл 100-миллионым тинейджером, все знали его талант, но боялись, что большие вливания «Реала» по дурной традиции не окупятся.

Хавбек сразу вписался в команду. Показал, что и для 20 лет ему хватает стержня быть лидером звёздного коллектива. Стал много забивать, когда команде не хватало топ-форварда. Выдавал огромный объём в центре поля. Феерил в важных матчах (обе победы в класико – его имени).

Все и так понимают, насколько эпохальным может быть это сотрудничество. Ни у кого нет к Джуду вопросов. Финал ЛЧ будет скорее возможностью закрепить свои претензии на статус игрока поколения – как в «Реале», так и во всём европейском футболе.

Лунина будет не хватать – зато случится громкое возвращение Куртуа

Если бы команда вышла против «Боруссии» ещё и с Луниным в воротах, это было бы олицетворением всего сезона. Именно в таком составе «Реал» добился успехов. В таком составе остановил «Сити». В таком составе взял чемпионство. Украинец слишком долго (но, к сожалению, заслуженно) не получал шанс, сидя за спиной Куртуа. Этот финал стал бы главным в его карьере. Секундной искрой, которая бы разожглась ярко – и тут же потухла. Не произошло и этого. Из-за болезни.

Зато громко возвращается Куртуа. Он успел провести несколько матчей после травмы – и играл убедительно (четыре матча «на ноль»). Есть в этом возвращении и некий конфликт: Тибо будет настроен показать, что его зря не включили в состав сборной Бельгии на Евро-2024.

Прощание Ройса

Марко уже попрощался с болельщиками на «Сигнал Идуна Парк», красиво провёл заключительный матч, прошёл по почётному коридору (игроки устроили его прямо по ходу встречи). Фанаты подготовили красивый перформанс с подписью: «Danke Marco!» («Спасибо, Марко!») Сам игрок оплатил пиво для всех из фан-сектора.

История требует завершения. И для Ройса – счастье, что на этот случай ему выпала возможность сыграть в финале ЛЧ . Понятно, что «Реал» фаворит. Что уходить, вполне возможно, придётся под очередные разговоры «Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс… он снова становится вторым». Но в отдельно взятом матче – чем чёрт не шутит?

Ренессанс для Санчо

Тяжелейший сезон для Джейдона. Кажется, вся история с конфликтом с тен Хагом, исключением из основного состава, тотальной изоляцией происходила когда-то давно, не полгода назад. Тем более на фоне того, как англичанин преобразился в любимом Дортмунде. Здесь на вингера ничто не давит, тут он показывает качественный футбол, хотя пока голов не так много.

Дортмунд дал ему дорогу в большой футбол, вывел к топ-клубам – он же возвращает его на этот путь. Санчо важно громко заявить о себе. Чтобы получить прилив уверенности на дальнейшую работу. Чтобы показать тен Хагу и всему МЮ , что те сделали неправильный выбор. Для повышения спроса к себе (англичанин не намерен возвращаться к манкунианцам, но «Боруссия» не потянет финансовые требования «красных дьяволов» – нужен кто-то ещё).

Разговоры о будущем, поиск клуба помимо «Юнайтед» – всё это надо отложить. Оставить только феноменальный настрой.

Аргумент Терзича против 5-го места в Бундеслиге

Для дортмундцев это сезон противоречий. Команда высоко забралась в ЛЧ , почти дотянулась до трофея. Никто не ожидал, что «чёрно-жёлтые» хотя бы из группы смерти выберутся. В то же время подбор игроков «Боруссии» таким амбициям не отвечает – играть на два фронта тяжело. В чемпионате последовал провал, «пчёлы» финишировали 5-ми (ниже «Байера», «Штутгарта», «Баварии» и «Лейпцига»). К сожалению, заслуженно.