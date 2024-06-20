Рэтклифф: «Тренер не является главной проблемой в „Манчестер Юнайтед“»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» не считает главной проблемой клуба главного тренера .

Тренер не является главной проблемой в «Манчестер Юнайтед». Это спортивный клуб. Он должен быть конкурентоспособным, ему нужна определённая интенсивность, но со стороной поддержки, потому что вы имеете дело с относительно молодыми игроками. Исторически сложилось так, что здесь не было такой среды.