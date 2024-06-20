Рэтклифф: «Тренер не является главной проблемой в „Манчестер Юнайтед“»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф не считает главной проблемой клуба главного тренера Эрика тен Хага.
Тренер не является главной проблемой в «Манчестер Юнайтед». Это спортивный клуб. Он должен быть конкурентоспособным, ему нужна определённая интенсивность, но со стороной поддержки, потому что вы имеете дело с относительно молодыми игроками. Исторически сложилось так, что здесь не было такой среды.
В МЮ сами себе вредители.
Наверное МС без тренера строил проект, Реал выиграл 3 ЛЧ при Анчелотти случайно получается, а Солари, Лопетеги не повезло, как и Жозе, Капелло, Шустеру.
Да и вообще как можно недооценивать фигуру тренера. Дель Боске выиграл ЛЧ с Реалом, затем выиграл ЧМ со сборной Испанией, Анчелотти выиграл ЛЧ помимо Реала, ещё и с Миланом. Это класс. А Вы господа смешиваете сброд с элитой и это Ваша главная проблема.
В МЮ сами себе вредители.
Наверное МС без тренера строил проект, Реал выиграл 3 ЛЧ при Анчелотти случайно получается, а Солари, Лопетеги не повезло, как и Жозе, Капелло, Шустеру.
Да и вообще как можно недооценивать фигуру тренера. Дель Боске выиграл ЛЧ с Реалом, затем выиграл ЧМ со сборной Испанией, Анчелотти выиграл ЛЧ помимо Реала, ещё и с Миланом. Это класс. А Вы господа смешиваете сброд с элитой и это Ваша главная проблема.