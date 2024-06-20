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Рэтклифф: «Тренер не является главной проблемой в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 13:57

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф не считает главной проблемой клуба главного тренера Эрика тен Хага.

Тренер не является главной проблемой в «Манчестер Юнайтед». Это спортивный клуб. Он должен быть конкурентоспособным, ему нужна определённая интенсивность, но со стороной поддержки, потому что вы имеете дело с относительно молодыми игроками. Исторически сложилось так, что здесь не было такой среды.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:40
Гладкий бред от совладельца.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:53, ред.
Если совладелец МЮ вложил в свое высказывание прямой смысл, тогда да, - не Тен Хаг, а именно Рэтклифф главная проблема.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:50, ред.
Если проблема не в тренере, тогда в ком или в чем.
В МЮ сами себе вредители.
Наверное МС без тренера строил проект, Реал выиграл 3 ЛЧ при Анчелотти случайно получается, а Солари, Лопетеги не повезло, как и Жозе, Капелло, Шустеру.
Да и вообще как можно недооценивать фигуру тренера. Дель Боске выиграл ЛЧ с Реалом, затем выиграл ЧМ со сборной Испанией, Анчелотти выиграл ЛЧ помимо Реала, ещё и с Миланом. Это класс. А Вы господа смешиваете сброд с элитой и это Ваша главная проблема.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:54
Главная проблема это руководство МЮ. Разогнать всех включая владельца.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:51
Тогда решите проблему. МЮ великий клуб...футбольный клуб. А не проект по сделан и денег
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:47
Проблема была в тех, кто привёл в нормально выстроенную Сульшером команду наглого балласта.. В частности, виноват краснолицый сэр.. Однозначно.. ☝️🍓🪠🎸🥊🪵
adekvat
adekvat
вчера в 14:22
Главная проблема нынешнего юнайтед это владельцы клуба.
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