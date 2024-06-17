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Отец Хвичи: «4 тренера за 2 года — меня это беспокоит»

вчера, 01:23

Отец нападающего Хвичи Кварацхелии не видит будущего своего сына в «Наполи»:

Я не хочу, чтобы он оставался в «Наполи». В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в такой ситуации невозможно. За два года он поработал с 4 тренерами, меня это беспокоит. Однако он сам примет решение о своём будущем.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 08:34
Плохому футболисту тренеры мешают.
ABir
ABir
вчера в 08:05
Дело, как всегда не в тренерах, а в Золотом тельце
shlomo
shlomo
вчера в 07:59
Пусть покажет себя и свою игру, тогда будут предложения.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 07:58
Пусть едет в Турцию, там такие нужны !
Scorp689
Scorp689
вчера в 07:04
Нужно отрабатывать контракт и не думать...
adekvat
adekvat
вчера в 06:46
То что он уйдет давно было понятно, куда покажет его игра на ЧЕ.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 05:29
Папа уже разобрался видать в футболе!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 03:56
Лучано Спаллетти привёл Наполи к долгожданному чемпионству, но из-за разногласий с президентом клуба по поводу развития ему пришлось уйти. И уже тогда было понятно, что у Наполи будут проблемы.
Итог: тренерская чехорда и 10 место.
Скорее на чемпионство ушло много сил и средств и в ближайшие годы Наполи не на что будет расситывать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 03:04
Уже и папа стал спецом
Capral
Capral
вчера в 01:31, ред.
Папаша так говорит, как будто очередь стоит за его сынком. Мда, нахальство- второе счастье...
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