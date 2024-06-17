Отец Хвичи: «4 тренера за 2 года — меня это беспокоит»

Отец нападающего Хвичи Кварацхелии не видит будущего своего сына в «Наполи»:
Я не хочу, чтобы он оставался в «Наполи». В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в такой ситуации невозможно. За два года он поработал с 4 тренерами, меня это беспокоит. Однако он сам примет решение о своём будущем.
Итог: тренерская чехорда и 10 место.
Скорее на чемпионство ушло много сил и средств и в ближайшие годы Наполи не на что будет расситывать.
Итог: тренерская чехорда и 10 место.
Скорее на чемпионство ушло много сил и средств и в ближайшие годы Наполи не на что будет расситывать.