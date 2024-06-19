Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСША. МЛС 2024

Месси высказался о различиях МЛС и европейских лиг

вчера, 17:16

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси сравнил уровень давления в МЛС и в Европе.

Здесь на данный момент не так много матчей в неделю, и у тебя больше времени на жизнь, и на другие дела, чего нет в Европе.

В МЛС у тебя больше свободы в этом смысле. И хоть все всегда хотят победить, все же воспринимается это иначе. Давление другое. Оно действительно отличается.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агуэро заявил, что «Интер Майами» выиграл бы АПЛ
Вчера, 16:38
Серхио Рамос высказался о своём будущем
18 июня
Отец Хвичи: «4 тренера за 2 года — меня это беспокоит»
17 июня
Кейн: «Мы будем разочарованы, если не выиграем Евро-2024»
16 июня
«Он будет разорван в клочья». Рой Кин — о Тренте в полузащите
16 июня
Рафинья не согласен со словами Мбаппе о Евро и чемпионате мира
15 июня
Сортировать
Все комментарии
Зюпин
Зюпин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:02
Лигу 1 не потянул, вот и поехал дантистов унижать. Надо же как-то за Роном поспевать. Стату же не купишь, как ЧМ.
Маг_тм
Маг_тм ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:27
Если бы у меня было 200 млн рублей на руках, и мне сказали бы: мы тебе еще 2 млрд дадим, или каждый месяц будешь по 2 млн получать пожизненно, я бы выбрал 2 вариант. Это уверенность в будущее. Так-как у меня нет гарантии что эти 2 млрда у меня получится удачно вложить куда-нибудь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:26, ред.
Почитал комментарии. Аргентинец говорит об уровне давления на футболистов и отличие его от европейского, а пользователи начали изголяться над Месси, проявляя при этом недюженную фантазию и свои "способности" в этом нехитром деле. Косточки ему славно перемыли. МолодцЫ, одним словом. Так держать.
Imrebellion
Imrebellion ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:31
    Incredulous
    Incredulous ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 21:11, ред.
      Шишанутый
      Шишанутый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 20:54
      И Хиляль тоже выйграл их. Саудовский футбол сильнее амереканского.💯Мечтай дальше. Не когда Млс не станет сильной лигой сколько бы туда не ездили звезды еще Пеле играл а воз и ныне там развевают развевают лигу да не выразвевают 😆😆😆 Не какой гном тоже не поможет он набьет свою мусорную статку срубит бабла свалит и Млс снова уйдет в не бытее еще на пол века.
      Capral
      Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 19:31, ред.
      НИКОГДА не говорил, что В/Л- выше уровнем, чем МЛС!!! Обе лиги, считаю- невысокого качества.
      Elliada_
      Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:27
      Одно и тоже? Только почему-то у тебя МЛС лига гинекологов, а СА профессиональная лига
      Capral
      Capral ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 19:22
      Любительское...
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 19:18
      аргентинец говорит все как есть.
      не стал врать как его роналду)) когда говорил об сложном уровне СА,как в АПЛ.
      и потом, США лучшее место для жизни, если у тебя очень много денег.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 18:57
      Гном, твоя жадность привела Барселону к кризису
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 18:54
      В млс слабый футбол
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 18:48
      Как и ожидалось, холивары на ровном месте) Большинство хейтеров - представители одного лагеря. Когда их любимая "клубничка" ставит 60-лигу мира выше Лиги1 (по сути заява топ4 мира), все хором поддерживают. МЛС чуть ниже бразильской серии А по факту, а человек даже не пытался сопоставлять с европейским лигами. Сложно нынче без двойных стандартов....
      Это еще не говоря, под новостями о зашкварах разного рода - спокойно оправдывают постоянные некрасивые поступки по отношению к детям, женщинам, соперникам, фанатам... Потом еще предъявы странные, "а кто он тебе чтобы ты заступаешься за этого человека? Как он посмел выбрать МЛС!")
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 18:46
      интер - майами 3-4 аль хиляль.
      да да, то самый аль хиляль, который раз разом деклассирует аль наср с роналду до слез.
      матч интер майами - аль наср был товарищеский. устроили классное шоу.
      и без звезд интер майами. кстати. роналду не был заявке.
      млс - профессиональная лига.
      и со временем млс станет одной из ведущих лиг мира.
      как есть нхл, нба и прочие американские лиги.
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Маг_тм (раскрыть)
      вчера в 18:36
      Если посчитать, что 2 млн в год, то 1,4 млрд растянется на 700 лет)
      амурец
      амурец
      вчера в 18:31, ред.
      Какое модет быть давление в любительской лиге
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Маг_тм (раскрыть)
      вчера в 18:28
      Сильно ошибаешься в арифметике и выводе) До конца жизни хоть 50 лямов в год это далеко не 1.5 млрд разом. Там и никакой гарантий дохода на столько лет, а получив денег у арабов можно спокойно вложить на много чего.
      Чисто результат приоритетов. Вон, Кроос и Модрич напрямую говорят - за деньги побегать в СА лиге это не для них. Кое-кто до своего перехода не однократно то же самое говорил.
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 18:26
      С евро лигами даже смысла нет сравневать. До туда как пешком до луны любителям бургеров.🍔 Но можно сравнить с чемпеонатом СА. Аль Наср - Интер Маями 6-0 ощутил разницу между лигами гном!! Тебе даже до саудитов далеко. Иди по тренеруйся пока на кошках😂
      НE Эго Ист
      НE Эго Ист
      вчера в 18:16
      Так красиво мог сказать только чел, отказавшийся от 1,4 лярда.. Отдыхай, Геша, и не плачь.. А-ха-ха-ха .. 😀🤣
      Capral
      Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 18:15
      Насколько мне известно, B/Л моложе, чем МЛС, вероятно поэтому, там и легенд меньше. И кстате, Рона, ты легендой не считаешь? Тогда- всего доброго!
      Capral
      Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 18:13
      И МЛС, и СА- одно и тоже. И не заступайся за своего кумира, он тебе НИКТО, по большому счету. Я уверен, с возрастом- у тебя это пройдет...)))
      Elliada_
      Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:07
      В Америке доигрывали почти все легенды футбола. А сколько в бедуин-лиге? Единственный чемпион мира - Нголо Канте!
      Маг_тм
      Маг_тм ответ Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 18:00
      Месси выбрал вариант по лучше, ему по-моему пожизненно какой то процент от дохода клуба сделали, писали такое, в обиде он не остался, по мне лучше до конца жизни иметь 2-3 млн $ в год, чем разом 1.4 лярда. Думаю если бы и Рону такое предложили, он тоже поехал бы в МЛС
      Capral
      Capral
      вчера в 18:00
      Ну сказал бы проще, МЛС -г...о.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 17:59
      МЛС и европейские чемпионаты , совершенно разные. МЛС только в самом начале своего развития.
      Elliada_
      Elliada_
      вчера в 17:42
      Поэтому Месси выбрал МЛС. Когда выиграл всё, добился всего, но окончательно забрасывать футбол неохота, МЛС прекрасный выбор. 1 матч в неделю и больше времени на семью. Мог бы остаться в ПСЖ, контракт был на столе, или поехать в СА, где ему предлагали 1,4 млрд евро (в 3,5 раза больше, чем Роналду!!!!), но семья превыше денег.
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 17:26
      Обычная, любительская лига.
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 17:25
      Ответил просто прямолинейно как есть. Но хейтеры придут и продолжат токсить.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       