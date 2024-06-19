Месси высказался о различиях МЛС и европейских лиг

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси сравнил уровень давления в МЛС и в Европе.
Здесь на данный момент не так много матчей в неделю, и у тебя больше времени на жизнь, и на другие дела, чего нет в Европе.
В МЛС у тебя больше свободы в этом смысле. И хоть все всегда хотят победить, все же воспринимается это иначе. Давление другое. Оно действительно отличается.
Чисто результат приоритетов. Вон, Кроос и Модрич напрямую говорят - за деньги побегать в СА лиге это не для них. Кое-кто до своего перехода не однократно то же самое говорил.
Чисто результат приоритетов. Вон, Кроос и Модрич напрямую говорят - за деньги побегать в СА лиге это не для них. Кое-кто до своего перехода не однократно то же самое говорил.