Серхио Рамос высказался о своём будущем

Испанский защитник высказался на тему своего будущего.

Я ухожу из «Севильи» с чистой совестью и высоко поднятой головой. Я выполнил свой контракт, в котором был прописан один год. Я заслужил право решать своё будущее. Я парень, который всегда идёт вперёд и не покидает лодку, когда она тонет. Я взялся за этот проект, потому что это был вопрос моего сердца. Я уважаю мнение каждого. Меня всегда очень волнует, что чувствуют мои поклонники. Невозможно угодить всем, и невозможно заставить всех согласиться.

Я не останавливался, чтобы оценить, чем буду заниматься в будущем. Есть интересные предложения, но я ещё не думал о том, что буду делать. Соединённые Штаты — страна, которая всегда привлекала моё внимание из-за качества жизни.

Я большой поклонник НБА , и у меня отличные отношения с Лукой Дончичем. Соединённые Штаты — это место, которое очень подходит для семейной жизни, хотя у меня ни с кем нет переговоров.

Я не думаю о завершении карьеры. Физически я чувствую себя очень хорошо. Футбол — это не только результаты, у меня есть желание продолжать соревноваться, и я чувствую себя здоровым.