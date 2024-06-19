Агуэро заявил, что «Интер Майами» выиграл бы АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, как бы «Интер Майами» выступил в АПЛ:
Думаю, они бы выиграли лигу. У них есть Лионель Месси, величайший игрок всех времён, и с ним можно было бы выиграть Премьер-Лигу.
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, как бы «Интер Майами» выступил в АПЛ:
Думаю, они бы выиграли лигу. У них есть Лионель Месси, величайший игрок всех времён, и с ним можно было бы выиграть Премьер-Лигу.
Ну а Агуэро конечно глупость сказал.
Ну а Агуэро конечно глупость сказал.