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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Агуэро заявил, что «Интер Майами» выиграл бы АПЛ

вчера, 16:38

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, как бы «Интер Майами» выступил в АПЛ:

Думаю, они бы выиграли лигу. У них есть Лионель Месси, величайший игрок всех времён, и с ним можно было бы выиграть Премьер-Лигу.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:24
Личная прислуга решила лишний раз засвидетельствовать свое почтение хозяину.
Мну не может их представить даже в Чемпионшипе.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 05:56
Пхах! Они бы даже чемпионшип не вытащили бы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:18
Такие мнения ( во множественном числе ) надо пропускать "мимо ушей" и не обращать на них внимания. Мало ли кто чего ляпнет. Давайте отвечать на каждый чих.
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:00, ред.
Раньше Роналду был хорош, спору нет, в какие то периоды времени даже круче чем Месси был. Ну справедливости ради Роналду как футболист закончился уже несколько лет назад и играет откровенно в дворовой лиге. Тот же МЛС по качеству превосходит лигу СА. Хотя тоже турнир далеко не топовый, конечно.
Ну а Агуэро конечно глупость сказал.
f7ebp5k88bq9
f7ebp5k88bq9
вчера в 20:26
Смешно читать такие глупости ,не бывать никогда такому
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:04
"а Аль-Наср выиграл бы Лигу Чемпионов УЕФА, ведь у них есть Роналду, король ЛЧ..."
по логике Серхио, раз если вы все так всерьез восприняли слова Агуэро))
и по идеи. у Агуэро фантастика на уровне сестры роналду и приятеля роналду - пирс моргана.
adekvat
adekvat ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:34
Получается он один в поле воин, остальные 10 человек просто выходят? Все прошло время и Месси, и Роналдо ничего они больше не выиграют.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:39
Да Месси в одиночку выиграет... )))Будет сам себе пасы давать, сам забивать...
jsxtr9c4ubv3
jsxtr9c4ubv3
вчера в 18:38
Даже Чампионшип бы не выиграл ..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:37
Случайно Марадона не оставил этому своё наследство?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:31
Что они там курят??🚬 Живут в своем маня мирке. Мексиканцы им указали место Монтеррей - Интер Маями 5-2. Саудиты препо дали мастер-класс Аль Наср - Интер Маями 6-0. О чем тут еще можно говорить?? Это гном в любительской Млс первый парень на деревне а в Апл его порвут как тузик грелку ☝
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:17
Агуэро : "АПЛ...НХЛ..НБА...Интер Майами всё выиграет"
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:53
Ну тут загнул Агуэро конечно
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:48
Смех да и только,былибы первые с конца !
Elliada_
Elliada_ ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:27
Так говоришь, как будто Месси там 5 лет играет. Сейчас у него только первая попытка. В прошлом сезоне он присоединился к Майами, когда клуб был на предпоследнем месте, а потом еще из-за травмы выбыл надолго.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:27
Серхио, вынимай уже свой язык…😂 Какая победа в АПЛ…
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:26
С нынешним МС даже Ливерпуль и Арсенал не способны выиграть АПЛ, не говоря уже о Майами. Вот если бы сейчас был 2016 год, то возможно. Пример, Лестер. Но для победы Майами пришлось бы поменять тренера, вратаря и защиту. А то сколько бы Месси и Суарес не забивали, они привозят почти столько же голов.
adekvat
adekvat
вчера в 17:20
Они в пиндосовской чудо лиге выиграть то не могут еще АПЛ.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 17:06
Не.. Были бы вторыми.. После МС.. Месси любит англичан.. 🤭😀
Вещий
Вещий
вчера в 16:51
Ляпнул не подумав.... они бы даже в десятку не попали бы.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:41
Грибов не тех поел
Гость
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