Агуэро заявил, что «Интер Майами» выиграл бы АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины рассказал, как бы «Интер Майами» выступил в АПЛ :

Думаю, они бы выиграли лигу. У них есть , величайший игрок всех времён, и с ним можно было бы выиграть Премьер-Лигу.