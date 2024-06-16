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«Он будет разорван в клочья». Рой Кин — о Тренте в полузащите

вчера, 10:36

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин скептически относится к защитнику сборной Англии Тренту Александер-Арнольду в качестве хавбека.

Трент неплохо проявит себя в полузащите. Но против действительно сильных соперников, я считаю, всё окажется хуже. Полагаю, что он будет разорван в клочья, если сыграет против одной из лучших команд в центре полузащиты. Не думаю, что он к этому готов.

Сегодня англичане сыграют с командой Сербии в рамках Евро-2024.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 17:50, ред.
Рой Кин любит критиковать. Они втроем с Гари Невилом и Джимми Кррагером из Ливера составили торицу старушек-веселушек на спортивном ТВ, которая вообще не говорит ни о ком ничего положительного. Вечно недовольные брюзжащие старушки, и что экспертного в их мнении? Начали хвалить Беллингема только потому что он в Реале, и только в конце сезона из-за победы над МС.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:58
Как говорят в Одессе, будем посмотреть.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:58
Медленный и неповоротливый..
7stpsazqr59z
7stpsazqr59z
вчера в 12:16
Хотелось бы посмотреть на сам процесс.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:12
Если не играть как Рой Кин, то никто не пострадает :D
А вообще, я давно хотел посмотреть на Трента в центре, у него неплохой удар и пас.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:09
Рой конечно знает что говорит!Но время покажет!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:49
Ну Кингу наверное виднее как профессионалу...
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