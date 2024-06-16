«Он будет разорван в клочья». Рой Кин — о Тренте в полузащите

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» скептически относится к защитнику сборной Англии в качестве хавбека.

Трент неплохо проявит себя в полузащите. Но против действительно сильных соперников, я считаю, всё окажется хуже. Полагаю, что он будет разорван в клочья, если сыграет против одной из лучших команд в центре полузащиты. Не думаю, что он к этому готов.