«Он будет разорван в клочья». Рой Кин — о Тренте в полузащите

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин скептически относится к защитнику сборной Англии Тренту Александер-Арнольду в качестве хавбека.
Трент неплохо проявит себя в полузащите. Но против действительно сильных соперников, я считаю, всё окажется хуже. Полагаю, что он будет разорван в клочья, если сыграет против одной из лучших команд в центре полузащиты. Не думаю, что он к этому готов.
Сегодня англичане сыграют с командой Сербии в рамках Евро-2024.
А вообще, я давно хотел посмотреть на Трента в центре, у него неплохой удар и пас.
А вообще, я давно хотел посмотреть на Трента в центре, у него неплохой удар и пас.