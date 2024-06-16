Кейн: «Мы будем разочарованы, если не выиграем Евро-2024»

Нападающий сборной Англии поделился ожиданиями от выступления своей команды на Евро-2024.

Мы все желаем, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной Англии, а не только благодаря добротному выступлению. Понимаем, что трофей — причина для гордости и уважения, продолжаем к этому идти.

Мы будем разочарованы, если не выиграем.

Удача может отвернуться, и есть риск покинуть турнир из-за пенальти, но мы действительно хотим выиграть и начать побеждать как национальная команда, поскольку мы шли к этому моменту. Осознаём, что это непросто, но мы готовы принять вызов.