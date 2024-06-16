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Кейн: «Мы будем разочарованы, если не выиграем Евро-2024»

вчера, 15:45

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от выступления своей команды на Евро-2024.

Мы все желаем, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной Англии, а не только благодаря добротному выступлению. Понимаем, что трофей — причина для гордости и уважения, продолжаем к этому идти.

Мы будем разочарованы, если не выиграем.

Удача может отвернуться, и есть риск покинуть турнир из-за пенальти, но мы действительно хотим выиграть и начать побеждать как национальная команда, поскольку мы шли к этому моменту. Осознаём, что это непросто, но мы готовы принять вызов.

Ранее стало известно, какую премию получат англичане в случае триумфа.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:33
После вчерашней игры теперь может просто сказать: "Мы будем разочарованы", без всяких если.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:51
с такой игрой как вчера вам не видать даже полуфинала да и сам Кейн сыграл ужасно, a Саутгейт слабый тренер убеждаюсь в этом в очередной раз он мне напоминает Семака игроков в команде куча, а он не знает что с ними делать
pomor45
pomor45
вчера в 20:41
Я тоже буду крайне разочарован, если вы не будете разочарованы.
Nik25ass
Nik25ass
вчера в 20:29
Хочется сразу его огорчить, не выиграют.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:18
Ты хороший игрок, Гарри, но твои команды преследует рок. Надо сходить в церковь и свечку поставить, хотя... Англиканская церковь....
Что в ней осталось от христианских начал? Поможет ли?
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:44
ну тут ситуация хуже ...если Кейн в команде - не видать команде трофеев. Проверено уже. Потому - Англия точно будет разочарована.
goodmonter
goodmonter
вчера в 18:21, ред.
Если сборная Англии в очередной раз не выиграет Евро, то никто не удивится. Поменять статус главных неудачников не так просто.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:10
Кейн куда ни придет, так там клуб остается ни с чем! Вот Бавария каждый год - чемпион, а как Кейн заявился - третье место! Про ТТХ вообще умолчу... Нарочно не придумаешь! Молчал бы лучше.
ABir
ABir
вчера в 17:42
Своей игры англы еще не показали, но то что кроме них есть еще, как минимум три сборные с серьезными амбициями это факт. Первые выводы о серьезности слов Кейна можно будет сделать после матча с Сербией.
drug01
drug01
вчера в 17:15
Такое похожее желание у каждого!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:43, ред.
Ну так, как говорится: "Карты тебе в руки", Кейн.
Ты - центральный нападающий, и чтобы Англия победила тебе нужно как можно больше стараться забивать. Выиграет Англия этот ЕВРО или нет, тут многое зависит и от тебя самого, от твоей игры. А вообще, конечно, нынешняя сборная Англии сильна как никогда. Просто целое созвездие выдающихся мастеров.
Но чтобы выиграть, им нужно быть на ЕВРО настоящей командой, единым целым. А вот здесь, уже многое зависит от Саутгейта, насколько он сумеет организовать и настроить игроков как главный тренер.
Comentarios
Comentarios
вчера в 16:19
Набор игроков хороший. Но англичанам всегда чет не хватает . Посмотрим
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:11, ред.
Антитрофейник жаждет трофеев...

без комментариев...

Удачи Сербам !!!
Вечером
55hdj396mhrs
55hdj396mhrs
вчера в 16:10
А почему вы должны его выиграть, начинайте уже разочаровываться.
m5s56c2cqsmt
m5s56c2cqsmt
вчера в 16:10
Кейн выразил желание сборной Англии выиграть Евро-2024 и запомниться как победители турнира, а не только благодаря хорошему выступлению. Это свидетельствует о стремлении игроков достичь успеха и оставить свой след в истории футбола.
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