Кейн: «Мы будем разочарованы, если не выиграем Евро-2024»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от выступления своей команды на Евро-2024.
Мы все желаем, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной Англии, а не только благодаря добротному выступлению. Понимаем, что трофей — причина для гордости и уважения, продолжаем к этому идти.
Мы будем разочарованы, если не выиграем.
Удача может отвернуться, и есть риск покинуть турнир из-за пенальти, но мы действительно хотим выиграть и начать побеждать как национальная команда, поскольку мы шли к этому моменту. Осознаём, что это непросто, но мы готовы принять вызов.
Ранее стало известно, какую премию получат англичане в случае триумфа.
Ты - центральный нападающий, и чтобы Англия победила тебе нужно как можно больше стараться забивать. Выиграет Англия этот ЕВРО или нет, тут многое зависит и от тебя самого, от твоей игры. А вообще, конечно, нынешняя сборная Англии сильна как никогда. Просто целое созвездие выдающихся мастеров.
Но чтобы выиграть, им нужно быть на ЕВРО настоящей командой, единым целым. А вот здесь, уже многое зависит от Саутгейта, насколько он сумеет организовать и настроить игроков как главный тренер.
Ты - центральный нападающий, и чтобы Англия победила тебе нужно как можно больше стараться забивать. Выиграет Англия этот ЕВРО или нет, тут многое зависит и от тебя самого, от твоей игры. А вообще, конечно, нынешняя сборная Англии сильна как никогда. Просто целое созвездие выдающихся мастеров.
Но чтобы выиграть, им нужно быть на ЕВРО настоящей командой, единым целым. А вот здесь, уже многое зависит от Саутгейта, насколько он сумеет организовать и настроить игроков как главный тренер.