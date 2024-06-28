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Кафу посоветовал бразильским футболистам не переходить в АПЛ

вчера, 22:47

Бывший футболист сборной Бразилии Кафу считает, что бразильские игроки не должны переходить в АПЛ.

Я боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в АПЛ, тем меньше у Бразилии будет шансов на победу на чемпионате мира.

Я предпочитаю Ла Лигу. В чемпионате Испании игроков обсуждают не так сильно и не рекламируют их по всему миру.

Представьте, что СМИ промывают футболисту мозги каждую неделю, говоря, что он лучший в мире, а между тем он даже не близок к тому, чтобы быть лучшим.

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Кафу
Перевод с mundodeportivo.com
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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 11:50
АПЛ помойка! Техничным футболистам там нечего делать. Бей беги лига. Иногда, раз в десятилетие на этих Богом проклятых островах появляется техничный игрок, затем если не обделён разумом, понимает что это за дыра и сваливает оттуда.
А вот в чём АПЛ действительно лучшие в мире, так это в саморекламе! Денно и нощно твердят и твердят что АПЛ номер один в мире и аудитория которая мягко говоря не блещет умом верят им.
Так что Кафу абсолютно прав!
R. Carlos
R. Carlos ответ John 5mith (раскрыть)
сегодня в 07:44
Может Оскару...
yqk9jjz8szy6
yqk9jjz8szy6
вчера в 23:57
Для бразильцев Испания предпочтительней
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:51
жаль, что Неймар не перешел в АПЛ
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:42
Хм... Задумался... А какому бразильцу в последние лет 20 британские СМИ "промывали мозги каждую неделю, говоря, что он лучший в мире"?
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:01
Это он прав
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