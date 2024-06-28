Кафу посоветовал бразильским футболистам не переходить в АПЛ

Бывший футболист сборной Бразилии Кафу считает, что бразильские игроки не должны переходить в АПЛ.
Я боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в АПЛ, тем меньше у Бразилии будет шансов на победу на чемпионате мира.
Я предпочитаю Ла Лигу. В чемпионате Испании игроков обсуждают не так сильно и не рекламируют их по всему миру.
Представьте, что СМИ промывают футболисту мозги каждую неделю, говоря, что он лучший в мире, а между тем он даже не близок к тому, чтобы быть лучшим.
А вот в чём АПЛ действительно лучшие в мире, так это в саморекламе! Денно и нощно твердят и твердят что АПЛ номер один в мире и аудитория которая мягко говоря не блещет умом верят им.
Так что Кафу абсолютно прав!
А вот в чём АПЛ действительно лучшие в мире, так это в саморекламе! Денно и нощно твердят и твердят что АПЛ номер один в мире и аудитория которая мягко говоря не блещет умом верят им.
Так что Кафу абсолютно прав!