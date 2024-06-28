Кафу посоветовал бразильским футболистам не переходить в АПЛ

Бывший футболист сборной Бразилии считает, что бразильские игроки не должны переходить в АПЛ .

Я боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в АПЛ , тем меньше у Бразилии будет шансов на победу на чемпионате мира.

Я предпочитаю Ла Лигу. В чемпионате Испании игроков обсуждают не так сильно и не рекламируют их по всему миру.