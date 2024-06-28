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Мамардашвили: «Хвича лучше, чем вся сборная Испании»

вчера, 21:11
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияЗавтра в 22:00 Не начался

Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили заявил, что нападающий Хвича Кварацхелия лучше, чем вся сборная Испании:

Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем навязать борьбу Испании, даже если они фавориты турнира.

Напомним, Грузия и Испания сыграют 30 июня в матче 1/8 финала Евро-2024.

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Все комментарии
el777
el777
сегодня в 13:08, ред.
Загрузят испанцы Генацвале полную папаху за борзость, чтобы надолго запомнил залипуху про Хвичу))). Им и с восьмой сказочно повезло.
Зюпин
Зюпин ответ Attacante_887 (раскрыть)
сегодня в 08:54
Может "опять" уйдёт?)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:54
Молодой, горячий, как Везувий)))
амурец
амурец
сегодня в 01:29
Плсмотрим что он завоет когда испанцы вынесут грузин
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:30
Громко , однако) Но теперь, как бы не упасть лицом в грязь)
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:53
Грузины сами не верят что им подарили путевку за выход из группа, как им продались Португезы об этом молчат , Португезы вышли вторым составом слить матч, то ли продали , политика смешалась спортом, я Португалию считал главными фаворитами на ровне с Испанцами, смотря на блеклую игру Англии и Франции, о как Мардошвили запел , в себя явно поверили , слили Турцам и сыграли в ничью с Чехами ,Аха Аха.
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:52
Разгрома, возможно и не будет, но, Вы правильно сказали- выскочить в ПО, через второй состав Португалии, в весьма сомнительном матче- подвигом точно не является...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:49
Насмешил. Обыграли немотивированного соперника и уже зазвездились. Испания не будет выставлять второй состав в отличии от Португалии, так что у Грузии нет шансов, как бы разгром не получили.
Attacante_887
Attacante_887
вчера в 22:35
Даже не представляю, что творилось с экспертом из Штутгарта, когда грузин вывел свою сборную в плэй-офф. Если учесть, что его любимый Мудрик обо...лся по всем статьям с какой-то там Румынией.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Маэстро, ну чтобы я без Вас делал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какая богатейшая у Вас фантазия, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С одной стороны, хотелось бы, чтобы грузины выбили испанцев, поскольку, уже после первого тура я сказал, что не вижу Испанию в финале. С другой стороны, за такую нaглость и самоуверенность надо наказывать.

Я не знаю, каким местом, вратарь Грузии думал, когда делал такие громкие заявления. Все-таки скромнее надо быть. Что касается того, чтобы навязать борьбу испанцам. Ну, грузины не та команда, что может навязать борьбу, такой остроиграющей команде как Испания. Испанской команде может навязать борьбу жесткая и прессингующая команда, а главное- очень организованная и грамотная позиционно команда, коей, грузины точно не являются. Грузины всей командой бегут в атаку не глядя на тылы, а это, тот случай, когда испанцы могут наказать и поймать соперника, как они, образцово сделали это в матче с Хорватами.

Вобщем, любопытно будет посмотреть, за счет чего, грузины намереваются остановить соперника.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:06
вот новичок Аль Кадисии Начо говорит четко.
"Мамардашвили - отличный вратарь, но Испания попытается забить ему как можно больше..."
Наверняка Начо понимает, что Георгий чисто по-грузински настраивается на матч.
Впрочем, пускай вратарь тащит все, что можно.
А так, Хвича по фактам сильнее многих на Евро и в мире целом.
Вот только футбол это не одиночный вид спорта.
Лоботка из Словакии тоже монстр в Наполи, а что толку, если словаки далеко не уйдут....Честно, я болею за Грузию!
Так выпьем серноводскую же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
Боржоми поздно пить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:54
И тут Остапа понесло!
баск
баск
вчера в 21:53
Вот зря он это всё, с испанцами так нельзя, с ними надо душевнее..)))

Помнится, в 13 году на кубке конфедераций ГТ сборной Таити перед групповым матчем с Испанией заявлял следующее:
"Мы их не боимся. Ну да, они посильнее, но не 10:0 же они у нас выиграют!"

Результат известен..)))
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 21:37
Настраивает партнёра по сборной на матч )
Futurista
Futurista
вчера в 21:36
Понеслась)...

Scorp689
Scorp689
вчера в 21:24
Раздухарились перед последним матчем на Евро...
Зюпин
Зюпин
вчера в 21:15
Нет, Гиорги. Ты не шаришь в футболе. И Спалетти не шарит, и Де Лаурентис. А теперь и Конте не шарит. Вы все - дилетанты.
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