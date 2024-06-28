Мамардашвили: «Хвича лучше, чем вся сборная Испании»

Вратарь сборной Грузии заявил, что нападающий лучше, чем вся сборная Испании:

Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем навязать борьбу Испании, даже если они фавориты турнира.