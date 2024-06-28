Мамардашвили: «Хвича лучше, чем вся сборная Испании»

Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили заявил, что нападающий Хвича Кварацхелия лучше, чем вся сборная Испании:
Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем навязать борьбу Испании, даже если они фавориты турнира.
Напомним, Грузия и Испания сыграют 30 июня в матче 1/8 финала Евро-2024.
"Мамардашвили - отличный вратарь, но Испания попытается забить ему как можно больше..."
Наверняка Начо понимает, что Георгий чисто по-грузински настраивается на матч.
Впрочем, пускай вратарь тащит все, что можно.
А так, Хвича по фактам сильнее многих на Евро и в мире целом.
Вот только футбол это не одиночный вид спорта.
Лоботка из Словакии тоже монстр в Наполи, а что толку, если словаки далеко не уйдут....Честно, я болею за Грузию!
Так выпьем серноводскую же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
Боржоми поздно пить.
"Мамардашвили - отличный вратарь, но Испания попытается забить ему как можно больше..."
Наверняка Начо понимает, что Георгий чисто по-грузински настраивается на матч.
Впрочем, пускай вратарь тащит все, что можно.
А так, Хвича по фактам сильнее многих на Евро и в мире целом.
Вот только футбол это не одиночный вид спорта.
Лоботка из Словакии тоже монстр в Наполи, а что толку, если словаки далеко не уйдут....Честно, я болею за Грузию!
Так выпьем серноводскую же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
Боржоми поздно пить.