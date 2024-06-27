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Экс-игрок сборной Турции: «Россия могла бы взять титул на Евро-2024»

вчера, 13:34

Экс-нападающий сборной Турции Фатих Текке высказался об отсутствии российской команды на чемпионате Европы 2024 года.

Текке выступал в России за петербургский «Зенит» (2006-2009) и казанский «Рубин» (2010). Сейчас он работает главным тренером турецкого «Аланьяспора».

Это неправильно, что Россия не участвует на этом Евро. Это большое наказание. В сборной России есть хорошие опытные игроки. Если бы они играли на этом Евро, то могли бы взять и титул. Это было бы возможно.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:01
Шта??? Искромётный турецкий троллинг)))
112910415
112910415
вчера в 17:02
Нелепо и неразумно
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:47
То что он к России неравнодушен это понятно
А если серьёзно, то борьбу за выход плей-офф навязала бы
Ну а там всё зависело бы от того на кого попали бы
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:16
Ну по поводу титула это он немного преувеличил, но думаю что достойно сыграть мы бы смогли.
FRZZ
FRZZ
вчера в 15:09
Россия из группы не вышла бы, вернее в группу не попала бы.
drug01
drug01
вчера в 15:04
Это приятные слова! Увы лишь слова!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:56
это он сильно сказанул.
лидеры сб.России это игроки среднего уровня (Миранчук, Головин. Кузяев)
остальные просто футболисты рпл.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:37
COMEDY CLUB отдыхает...))
adekvat
adekvat
вчера в 14:30
За счет чего взяла бы, кто там опытный ? Карпин так состав килишует, что сам не понимает кто у него играет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:51
К чему публиковать этот бред ? Турку прямая дорога во всем известное заведение под названием "Канатчикова дача", а мы будем ещё рассуждать, прав он или нет.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 13:41
Нет сомнений, а вообще могла бы повторить достижение сборной Испании по футболу 08,10,12!
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