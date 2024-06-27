Экс-игрок сборной Турции: «Россия могла бы взять титул на Евро-2024»

Экс-нападающий сборной Турции Фатих Текке высказался об отсутствии российской команды на чемпионате Европы 2024 года.
Текке выступал в России за петербургский «Зенит» (2006-2009) и казанский «Рубин» (2010). Сейчас он работает главным тренером турецкого «Аланьяспора».
Это неправильно, что Россия не участвует на этом Евро. Это большое наказание. В сборной России есть хорошие опытные игроки. Если бы они играли на этом Евро, то могли бы взять и титул. Это было бы возможно.
А если серьёзно, то борьбу за выход плей-офф навязала бы
Ну а там всё зависело бы от того на кого попали бы
А если серьёзно, то борьбу за выход плей-офф навязала бы
Ну а там всё зависело бы от того на кого попали бы
лидеры сб.России это игроки среднего уровня (Миранчук, Головин. Кузяев)
остальные просто футболисты рпл.
лидеры сб.России это игроки среднего уровня (Миранчук, Головин. Кузяев)
остальные просто футболисты рпл.