Экс-игрок сборной Турции: «Россия могла бы взять титул на Евро-2024»

Экс-нападающий сборной Турции высказался об отсутствии российской команды на чемпионате Европы 2024 года.

Текке выступал в России за петербургский «Зенит» (2006-2009) и казанский «Рубин» (2010). Сейчас он работает главным тренером турецкого «Аланьяспора».

Это неправильно, что Россия не участвует на этом Евро. Это большое наказание. В сборной России есть хорошие опытные игроки. Если бы они играли на этом Евро, то могли бы взять и титул. Это было бы возможно.