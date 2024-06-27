Хвича о победе над Португалией: «Лучший день в жизни грузин»

Нападающий Хвича Кварацхелия прокомментировал победу Грузии над Португалией на Евро-2024:
Это лучший день в жизни грузин. Мы сотворили историю. Никто не верил, что мы победим Португалию, но мы сделали это и доказали, что мы сильная команда.
|Грузия2 : 0Португалия
|Матч завершен
Нападающий Хвича Кварацхелия прокомментировал победу Грузии над Португалией на Евро-2024:
Это лучший день в жизни грузин. Мы сотворили историю. Никто не верил, что мы победим Португалию, но мы сделали это и доказали, что мы сильная команда.