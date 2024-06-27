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Хвича о победе над Португалией: «Лучший день в жизни грузин»

вчера, 22:57
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия2 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий Хвича Кварацхелия прокомментировал победу Грузии над Португалией на Евро-2024:

Это лучший день в жизни грузин. Мы сотворили историю. Никто не верил, что мы победим Португалию, но мы сделали это и доказали, что мы сильная команда.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 06:05
И для меня самого это великий день, я раздобыл футболку Роналду, как я рад, как я рад.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:27
Грузия спустила Португалию с небес на землю
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:24
Россия тоже болеет за Грузию
Гость
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