Канада вышла в полуфинал Кубка Америки, одолев Венесуэлу в серии пенальти

Сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Америки, одолев в серии пенальти Венесуэлу (4:3). Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
Якоб Шаффелбург вывел Канаду вперед на 34-й минуте. Хосе Саломон Рондон забил ответный мяч на 65-й. Поединок перешел в серию 11-метровых, где венесуэльцы допустили три промаха, а канадцы — два. Решающий удар реализовал Исмаэль Коне.
В полуфинале в ночь с 9 на 10 июля Канада сыграет с Аргентиной.
он скорее закономерен, на мой взгляд.
Сенсация, пожалуй, приключилась как раз раньше, когда Венесуэла,
неожиданно сильно проведя группу, оставила за бортом мексов.
Сегодня всё встало на свои места- Венесуэла, несмотря на все усилия
умницы Мони Рондона, так и не сподобилась подтвердить своих амбиций.
Канадцев же многие продолжают по инерции считать пассажирами, что
напрасно- отсутствие имени не всегде отражает заведомую слабость.
Во всяком случае, на данном этапе это отнюдь не пассажиры..
Альфонсо Дэвис (130 матчей за Баварию);
Джонатан Дэвид, забивной страйкер евроуровня, чемпион Франции;
Другие ненулевые парни- Эуштакиу, Коне, Корнелиус, Бьюкенен.
Составчик-то далеко не Лихтенштейн, и даже не Люксембург)
Кубок взять не получится, но Канада уже сделала себе Историю..
В полуфинале турнира такого уровня она раньше никогда не играла.
Респект ребятишкам)
он скорее закономерен, на мой взгляд.
Сенсация, пожалуй, приключилась как раз раньше, когда Венесуэла,
неожиданно сильно проведя группу, оставила за бортом мексов.
Сегодня всё встало на свои места- Венесуэла, несмотря на все усилия
умницы Мони Рондона, так и не сподобилась подтвердить своих амбиций.
Канадцев же многие продолжают по инерции считать пассажирами, что
напрасно- отсутствие имени не всегде отражает заведомую слабость.
Во всяком случае, на данном этапе это отнюдь не пассажиры..
Альфонсо Дэвис (130 матчей за Баварию);
Джонатан Дэвид, забивной страйкер евроуровня, чемпион Франции;
Другие ненулевые парни- Эуштакиу, Коне, Корнелиус, Бьюкенен.
Составчик-то далеко не Лихтенштейн, и даже не Люксембург)
Кубок взять не получится, но Канада уже сделала себе Историю..
В полуфинале турнира такого уровня она раньше никогда не играла.
Респект ребятишкам)