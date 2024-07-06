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Канада вышла в полуфинал Кубка Америки, одолев Венесуэлу в серии пенальти

сегодня, 07:00
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла1 : 1Логотип футбольный клуб КанадаКанадаЗакончился после серии пенальти

Сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Америки, одолев в серии пенальти Венесуэлу (4:3). Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Якоб Шаффелбург вывел Канаду вперед на 34-й минуте. Хосе Саломон Рондон забил ответный мяч на 65-й. Поединок перешел в серию 11-метровых, где венесуэльцы допустили три промаха, а канадцы — два. Решающий удар реализовал Исмаэль Коне.

В полуфинале в ночь с 9 на 10 июля Канада сыграет с Аргентиной.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:25
Пять незабитых пенальти в одной серии. Так закончился матч Венесуэлы и Канады
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:55
Канадцы молодцы, выход в полуфинал - это большой успех для них, но дальше Аргентина их остановит.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:50
У Аргентины хороший шанс на финал. Почему-то, думал, что именно Канада будет в полуфинале, хотя в нее не верили.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:49
Месси и Аргентина вынесла Францию по пенальти, а Португалия и Роналду не смогли, хотя эта Франция просто позор.
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 08:36
Аргентина в этом виновата?)
kazakoff
kazakoff
сегодня в 08:25
Канадцы молодцы, хорошо идут по турниру, могут при определенных обстоятельствах замахнуться на сенсацию
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:16
Дебют в Копа Америки и сразу полуфинал отличный результат для Канады)))
lotsman
lotsman
сегодня в 08:12
В полуфинале Аргентина, Канада, Колумбия, Бразилия - хорошая компания.)
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 08:08
И почему же они не выигрывали КА с 92-го года, если так легко там играть?
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 08:08
Вот кто порвет аргентину 5-0.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:05
Канаду поздравляю с выходом в полуфинал,неплохо.Молодцы !!!
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:50
Да!Действительно! Начались матчи на вылет!Никто не хотел умирать))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:48
Что на том полушарии, что на этом - кругом одни пенальти...))).
Mi6
Mi6
сегодня в 07:48
Кто пишет эти статейки? Канада одолела Канаду и вышла….Круто, а зачем тогда на поле выходили?)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:47
От Канады не ожидали
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:46
Венесуэла и так прыгнула выше головы
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:45
Рондон не стареет! Все забивает
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:41
Футбольная Канада потихоньку подтягивается к Канаде хоккейной)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:41
Канада Венесуэла 230 млн за оба состава, Португалия Франция 2.3 лярда. В 10ть раз
Это коротко о кубке Америки
eleven LC
eleven LC
сегодня в 07:39, ред.
Эквадор,Канада
Какие невероятно "сильные" соперники у Аргентины на пути в финал
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 07:28
Включил этот матч со второго тайма и это такой прям топ футбол на фоне унылого Евро! Прикиньте, игроки умеют пасовать резко и точно на 20-30-50 метров! Жесткие отборы и контактная игра не проблема! 2-3 нападающих могут атаковать в меньшинстве, найти друг-друга и пробить по воротам! Перекинуть вратаря, исполнять штрафные, дриблинг и прочая магия с мячом! Моргнуть не успеешь - уже атака в другой стороне!
баск
баск
сегодня в 07:17
Результат этой пары некоторые уже сочли сенсацией, хотя на самом деле
он скорее закономерен, на мой взгляд.
Сенсация, пожалуй, приключилась как раз раньше, когда Венесуэла,
неожиданно сильно проведя группу, оставила за бортом мексов.

Сегодня всё встало на свои места- Венесуэла, несмотря на все усилия
умницы Мони Рондона, так и не сподобилась подтвердить своих амбиций.

Канадцев же многие продолжают по инерции считать пассажирами, что
напрасно- отсутствие имени не всегде отражает заведомую слабость.
Во всяком случае, на данном этапе это отнюдь не пассажиры..

Альфонсо Дэвис (130 матчей за Баварию);
Джонатан Дэвид, забивной страйкер евроуровня, чемпион Франции;
Другие ненулевые парни- Эуштакиу, Коне, Корнелиус, Бьюкенен.
Составчик-то далеко не Лихтенштейн, и даже не Люксембург)

Кубок взять не получится, но Канада уже сделала себе Историю..
В полуфинале турнира такого уровня она раньше никогда не играла.
Респект ребятишкам)
Гость
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