Канада вышла в полуфинал Кубка Америки, одолев Венесуэлу в серии пенальти

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сегодня, 07:00

Сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Америки, одолев в серии пенальти Венесуэлу (4:3). Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

вывел Канаду вперед на 34-й минуте. забил ответный мяч на 65-й. Поединок перешел в серию 11-метровых, где венесуэльцы допустили три промаха, а канадцы — два. Решающий удар реализовал .

В полуфинале в ночь с 9 на 10 июля Канада сыграет с Аргентиной.