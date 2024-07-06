Франция обыграла Португалию и сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024

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сегодня, 00:43

Сборная Франции одержала победу над командой Португалии в матче 1/4 финала Евро-2024 (0:0, 5:3 по пенальти).

В основное и дополнительное время команды голами не отметились.

Французы в полуфинале встретятся с Испанией.