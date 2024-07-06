Франция обыграла Португалию и сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024

Сборная Франции одержала победу над командой Португалии в матче 1/4 финала Евро-2024 (0:0, 5:3 по пенальти).
В основное и дополнительное время команды голами не отметились.
Французы в полуфинале встретятся с Испанией.
|Португалия0 : 1Франция
|Закончился после серии пенальти
Сборная Франции одержала победу над командой Португалии в матче 1/4 финала Евро-2024 (0:0, 5:3 по пенальти).
В основное и дополнительное время команды голами не отметились.
Французы в полуфинале встретятся с Испанией.
Но французы это не словенские слюнтяи.
Воткнули Кошта Диогу без ошибок.
Перес переживает за Мбаппе.
Получил мячом по лицу, и маска, кажется, не помогла...
Обидная травма испортила всю игру Килиана на этом Евро.
Поздравляю французов с победой.
Самое интересное впереди.
Надеюсь.
Хочу смотреть футбол.
Но французы это не словенские слюнтяи.
Воткнули Кошта Диогу без ошибок.
Перес переживает за Мбаппе.
Получил мячом по лицу, и маска, кажется, не помогла...
Обидная травма испортила всю игру Килиана на этом Евро.
Поздравляю французов с победой.
Самое интересное впереди.
Надеюсь.
Хочу смотреть футбол.
Никто не заслуживал победы, Франция просто выиграла в лотерею. Вот зачем было выпускать Роналду? Если они собираются брать его и на ЧМ, то могут не ехать даже, потому что будут играть вдесятером.
Будет смешно, если французы победят в турнире с одним голом с пенальти - надеюсь, что Испания вынесет ее уже в полуфинале. Кто не видел матч, вы ничего не потеряли - достаточно знать счет.
Никто не заслуживал победы, Франция просто выиграла в лотерею. Вот зачем было выпускать Роналду? Если они собираются брать его и на ЧМ, то могут не ехать даже, потому что будут играть вдесятером.
Будет смешно, если французы победят в турнире с одним голом с пенальти - надеюсь, что Испания вынесет ее уже в полуфинале. Кто не видел матч, вы ничего не потеряли - достаточно знать счет.