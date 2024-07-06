Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЕвро-2024

Франция обыграла Португалию и сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024

сегодня, 00:43
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Сборная Франции одержала победу над командой Португалии в матче 1/4 финала Евро-2024 (0:0, 5:3 по пенальти).

В основное и дополнительное время команды голами не отметились.

Французы в полуфинале встретятся с Испанией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Испании одержала победу над Германией и вышла в 1/2 финала Евро
Вчера, 21:38
«Зенит» выиграл у «Тальерес Кордоба» на Летнем кубке
Вчера, 21:28
«Спартак» сыграл вничью с «Актобе»
Вчера, 19:56
«Црвена Звезда» обыграла «Сочи» в контрольном матче
Вчера, 16:42
Аргентина обыграла Эквадор в матче 1/4 финала Кубка Америки
Вчера, 08:15
ЦСКА разгромил ОФК из Белграда в матче Братского кубка
04 июля
Сортировать
Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:41
Самое унылое евро на моей памяти..
Ждал большего от этих команд. Единственные сборные, которые показывали более менее привлекательный футбол, это были немцы и испанцы, к сожалению жребий их свел уже на ранней стадии.
Французы вообще отдельная тема, не забили ни одного мяча с игры, но все равно в полуфинале, надеюсь Испания у них выиграет!
Португалия не смогла, не вывезла.. их тактика походу закончилась в том, чтобы выстоять в основное и дополнительное время, а потом попытать счастье в серии пенальти, но в этот раз соперник оказался более точен и в итоге Роналду и ко едут домой.
konst19
konst19
сегодня в 01:54
Франция с 1 пенальным голом дошла до полуфинала. Что же будет когда они начнут забивать
Пепс
Пепс
сегодня в 01:33
Повезло французам... Там полИспании желтых/красных сегодня нахватала в рубке с немцами... Убойный матч получился 👍👍👍👍
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:24
Если ты за ним наблюдал,он и 30% работы не сделал,то что делали другие игроки,это уже не Роналды,он потерял всё,возраст,не тянет,совсем не тянет.Есть же молодые энаргичные игроки,которые могли заменить его.Менял активных а Роналду нет.Месси сам не вышел ни один раз на игру,знает,что возраст,не тянет,интересы сборной выше для него,но с тренером придумали причины,что мол Месси болен,это не правда,не хочет позорится,хочет остаться Месси каким был.
Пепе мужчина,41 год и играл как 20 летний.
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine
сегодня в 01:22
Але ле блю!!! И всё!!
Futurista
Futurista ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
А зачем Леопольд поехал если не тянет?)...взяли бы вместо него того кто тянет...сидел бы в Майами пузо грел и душой болел за сборную...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:20, ред.
всем спокойной ночи, друзья))
завтра смотреть еще как мои англичане играют..
иногда думаю, голыми руками вырвать зуб сил хватит, чем на такой футбол.
Imrebellion
Imrebellion ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:19
Посмотри матчи. Какой еще отвод для глаз? Там Канада и Чили все кости поломать могли. Мбаппе бы там уже без носа остался.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Лапорта оказывается умеет и правильные вещи тоже делать))
Знатог
Знатог
сегодня в 01:17
Крестьяну мирно пашет свой участок поля. И никому не мешает. Правда урожая маловато. Ну помог закатить соседу тыкву в сетку. Год неурожайный. Ну ничо, в следующий год можа лучче буде.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:16
Кажется Словения сыграла бы не хуже с Францией, ну или с Бельгией в этой паре.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:16
Идет чемпионат Америки,Месси на скамейке запасных все игры,причина-мол он болеет,это для отвода глаз а на самом деле он знает,что физически не тянет против молодых быстрых игроков,он болеет за сборную,а вот КР7 думает больше о себечем о сборной,он был обузой на поле и все кто за ним наблюдал заметили это.Зато и в 10 м португальцы имели преимущество.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:15
еще помню, как бил Куман))) и пенальти, и штрафные с любого расстояния.
летящий кошмар для стенки и вратаря
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 01:15
С Фати конечно очень обидно вышло...
После противостояния Роналду - Месси. Следующим был Неймар, который погубил свою карьеру из-за денег(и отца). Посмотрим теперь за Ямалем, Гюлером и т.д.
Pennywise return
Pennywise return
сегодня в 01:14
Вся проблема Роналду в отсутствии движения. Достаточно глянуть как забивал гол Парагваю Винисиус и все станет ясно. Даже банально можно как Лёва в нужный момент выскочить из за спины и забить. Статичность убивает пользу португальца на высшем уровне. В сборной игру не строят через него в отличие от Аль-Насра, потому и в Саудии такая хорошая статистика. Но играть результативно в Саудии , где на тебя вся игра и на евро с сильными , где ты часть механизма разные вещи. При лучших раскладах Мартинес даст ему играть в отборе, но на ЧМ в лучшем случае на скамейке и пусть выходит на последние минут 20 игры. В нынешних реалиях такой подход к игре бесполезен, где прессинг и скорости играют важную роль. Будь это Роналду 39-летний на евро 2008 он бы обязательно забил, но футбол изменился к моменту, когда ему стукнуло за 30
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:14
везет сильнейшим))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:14
в Тереке Хомуха хорошо бил с пенальти.
по моему. ни одного промаха у Дмитрия Хомухи.
в Амкаре, помню, болгарин был, Пеев.
И есои Амкар получал право на пенальти, это всегда был гол.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:13
Очень обидное пораженее. Франция не заслужила победу ей просто повезло.(
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:13
Из Черноморца перешел в Киев, но для меня- он одессит.)))
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:12
А как же вратарь?)...в случае с пенальти он в проигрышном положении...в игре подготовленным ударам по его воротам в основном игрокам соперника мешают свои полевые игроки...а здесь никто не мешает подготовиться разбежаться и ударить...поэтому лотерея попал-не попал в ворота или во вратаря)...человек не робот от этого ошибки...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Феликс уже не игрок Барселоны,его уже прогнали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:11
Игорь Беланов разве не Динамо Киев?!
из он перешел в ДК из Черноморца?
karnager
karnager
сегодня в 01:10
Сразу понял, что не Феликс не забьет. У парня стержня нет, вышел на замену. Дрожал, боялся бить. Видно это было когда подходил к мячу. Зачем ему дали? Лучше бы Пепе бил...
Bobon
Bobon ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 01:10
Нет, не закончен. Он и на чм поедет. И будет там в основу лезть. А если вдруг тренер решит его не вызывать, то его разнесут два величайших футбольных эксперта - Пирс Морган и сестра Роналду. Ну и сам он будет ныть как обычно.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:09
Поэтому я и говорю. Зачем он нужен был Барселоне, когда он не нужен стал Атлетико и Челси?
Pennywise return
Pennywise return
сегодня в 01:09
Роналду конечно да не бегает, но моментами создавал прессинг у штрафной французов, забил первым пенку придав уверенности своим, но Мартинес виноват не в том что Роналду в старте, а что не выпустил во первых к концу игры Жоту. Во вторых уже во втором тайме надо было менять худшего игрока матча , абсолютного бесполезного бегунка Леао. Полный ноль, кроме бега ничего. Фелиша надо было раньше выпускать. Да и кто мешал сына Консейсао выпускать в старте. Парень обострял. Бруну так и не понял зачем заменили. У Роналду по сути и моментов явных не было, но и ему нужно было чуть в оттяжке играть на подыгрышь, ну не убежит он 1 в 1 на скорости. Франции ничего не светит против Испании, как и Португалии в случае прохода не светило бы. Я ставил на немцев, но выиграют евро испанцы. Почему ставил на немцев: организованная игра четкая, а статистик вещь суровая. Не выигрывают евро команду снесшие всех подряд в группе смерти, но испанцы по ходу тенденцию решили изменить
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:08
На моей памяти были пенальтисты, в советском футболе, которые назывались штатными. Таковыми были, киевлянин- Л.Буряк и одесситы- И.Беланов и В.Плоскина. Все трое били безупречно, но были и промахи, в силу разных причин... Пенальти можно исполнять на силу, или на технику. Но когдато, К.И.Бесков говорил: "Незабитый пенальти- это не достоинство вратаря, но ошибка бьющего".
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 01:08
Донная Франция так и не забила пока с игры на ЧЕ.. Это позор.. Как и её игра.. У команды тупо некому отдать последний пас.. Не зря Мбаппе вспоминал Погба.. Для пеналей у команд не оказалось своего "Мартинеса".. Авейру покидает ЧЕ, не забив ни гола.. Меньше надо было болтать и "играть" на публику слезами.. На что рассчитывал Мартинес - непонятно.. Структуры игры у португалов нет.. Одни навесы.. Это кошмар.. Да и фиг с ними.. Оба матча сегодня разочаровали в плане игры.. По-моему все хотят уже в отпуск.. Общий уровень ЧЕ очень низок.. 👎
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 01:08
В чем виноват Роналду, если Леао и Мендеш не смогли реализовать очень хорошие моменты?
А вот назначение этого тренера изначально вызывало много вопросов. С такими талантами, он не смог ничего добиться в сборной Бельгии.
Знатог
Знатог
сегодня в 01:07
як же этот антипенальтист кошта не взял ни одного из 5?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 