Аргентина обыграла Эквадор в матче 1/4 финала Кубка Америки

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вчера, 08:15

Сборная Аргентины выиграла у команды Эквадора в 1/4 финала Кубка Америки (1:1, 4:2 по пенальти).

Лисандро Мартинес на 35-й минуте вывел номинальных хозяев поля вперед, а на 90+2-й Кевин Родригес сравнял счет.

В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы. Они не реализовали только один удар — , который открывал серию, угодил в перекладину. Эквадорцы не смогли забить два пенальти, оба раза Аргентину спас вратарь .

На следующей стадии турнира Аргентина сыграет с победителем поединка Венесуэлы и Канады.