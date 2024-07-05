Аргентина обыграла Эквадор в матче 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Аргентины выиграла у команды Эквадора в 1/4 финала Кубка Америки (1:1, 4:2 по пенальти).
Лисандро Мартинес на 35-й минуте вывел номинальных хозяев поля вперед, а на 90+2-й Кевин Родригес сравнял счет.
В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы. Они не реализовали только один удар — Лионель Месси, который открывал серию, угодил в перекладину. Эквадорцы не смогли забить два пенальти, оба раза Аргентину спас вратарь Эмилиано Мартинес.
На следующей стадии турнира Аргентина сыграет с победителем поединка Венесуэлы и Канады.