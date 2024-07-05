Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКубок Америки 2024

Аргентина обыграла Эквадор в матче 1/4 финала Кубка Америки

вчера, 08:15
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорЗакончился после серии пенальти

Сборная Аргентины выиграла у команды Эквадора в 1/4 финала Кубка Америки (1:1, 4:2 по пенальти).

Лисандро Мартинес на 35-й минуте вывел номинальных хозяев поля вперед, а на 90+2-й Кевин Родригес сравнял счет.

В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы. Они не реализовали только один удар — Лионель Месси, который открывал серию, угодил в перекладину. Эквадорцы не смогли забить два пенальти, оба раза Аргентину спас вратарь Эмилиано Мартинес.

На следующей стадии турнира Аргентина сыграет с победителем поединка Венесуэлы и Канады.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА разгромил ОФК из Белграда в матче Братского кубка
04 июля
«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матче
04 июля
«Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл «Шарлотт»
04 июля
«Динамо» в серии пенальти проиграло «Партизану» в матче Братского кубка
03 июля
Бразилия сыграла вничью с Колумбией в матче Кубка Америки
03 июля
Сборная Турции обыграла команду Австрии и вышла в 1/4 финала Евро-2024
02 июля
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 09:56
Или когда все очевидно и застают на месте преступления , но факты и доказательства фальцифицируюти отпкскают виновного, такое же тоже может быть
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 08:03
Представь на суде людей по своему усмотрению или неприязни в тюрьмы отправляют без следствия и доказательств. Зачем факты, доказательства нужны?
Всё итак видно 😀
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 07:59
Какой ещё МС? Они тут при чём? Я не спорю, я говорю факты!
Месси играет как действующий победитель кубка Америки и кубка мира. Сейчас он со своими партнёрами, которые выиграли титулы наслаждаются моментом.
Значит у них получается, а если бы не получилось, то покинул бы сборную, о чём он уже говорил.
Он не цепляется за статистику, и оценивает свои силы, нужен он команде или нет, нет эгоизма, который есть у Роналду. Я про это говорю!
R. Carlos
R. Carlos ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 07:43
По пенальти
R. Carlos
R. Carlos ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 07:42
От того что ты и неэгоист кричат под каждым постом что Месси и МС великие ничего не изменится
Люди всё видят
Их не обмануть
Месси великий игрок !! Но в прошлом
МС велиеий клуб возможно но в будущем
И как ты кому не доказывай обратное - ничего не изменить
Я давно принял для себя что Роналду уже пора уходить было красиво
Или играть в Европе или уходить
Скажу тебе больше - от наших с тобой споров мало что изменится
Мало того - о нас с тобой они даже не подозревают
Imrebellion
Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:13
Видно Зидану, Модричу, даже Пирсу Моргану и всем остальным профессионалам и зрителям. Посмотришь видео материалы, хоть?? Искаженная реальность быстро исправится.
амурец
амурец ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:41
А чего искать? Все и так видно
Imrebellion
Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
вчера в 22:48
Сказать больше нечего? Всему миру всё понятно, только рандомным юзерам нет.
Давай, поищи косяки с матча против Саудии, Мексики, Польши, Нидерландов, Хорватов и финал с Францией.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 21:59
Португалия проиграла, а не Испания. Чем Марокко сильнее и лучше Эквадора? Ничем абсолютно.
У Роналду было достаточно возможностей доказать, что он тянет в сборной. Но за все попытки ни одного гола в плей-офф ЧМ. Нет, он великий футболист! Но без кубка мира.
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 21:43
    амурец
    амурец ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 21:39
    На принцип? Да что можно доказать облизывателю Месси?
    R. Carlos
    R. Carlos ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 20:47
    Так на чм Испанцы проиграли Марокко
    И что ?
    Она теперь плохая сборная ?
    А с Эквадором не переживай - сделает что надо
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 19:57
    Говорить можно всё, что угодно, а какие факты?
    У вас сам турнир стал липовым, купленным, только из-за того, что Месси выиграл ЧМ. Только потому что Криш уехал домой. Может всё дело в зависти к его успехам?!
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ R. Carlos (раскрыть)
    вчера в 19:52
    А с Эквадором что сделает Португалия? С Марокко что сделали на ЧМ? В 2016 году из группы выходили благодаря новому формату с 3-го места.

    Их время почти прошло, но пока они на поле всё равно результат будут требовать.
    Роналду все штрафные на себя берет, когда стоит уступить другому, пенальти в игре, он идёт бить. Тогда с кого требовать?
    Месси часто уступает штрафные и пенальти. Пускает вперёд молодых, поддерживает. Себя не ставит выше коллектива.
    ЗМ в этом году получит кто-то из игроков Мадрида - Мбаппе, Вини, Джуд.
    R. Carlos
    R. Carlos ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 18:00
    Франция не Эквадор
    Или там защита такая же как у Эквадора ?
    Давно пора переключиться уже с этих личностей
    Их время прошло
    Думаю в этом году не стоит уже давать Месси ЗМ...
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 17:24
    Забил пенальти - липовый! Не забил пенальти - дно! При этом боготворят человека, который за карьеру получил под 200 пенок, КАРЛ! У этого на целых 60 попыток меньше! Как можно болеть за пенальтиста и хейтить других за пенальти???
    При этом, в упор не видят другие элементы игры таких как: Ассисты, дриблинг, больше всего забитых из дальней дистанций, больше всего соло голов, больше всего созидании, пасов, продвижения, предголевых и т.д.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 17:19
    За 2 года мог бы уже 1005000 раз пересмотреть весь ЧМ. Назови конкретно хоть один плохой матч, липовых пенальти, ассист, гол, передачи и обыгрыш. Давай на принцип, с таймкодами, стопкадрами, со статистикой и фактами.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 17:17
    Как обычно, хейтерский коммент в топе. Фаны одного португальца совсем не в поряде ментально.
    амурец
    амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 16:40
    Пошла акция по обелению Месси, и в чем он был полезен, в липовых пенальтях
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 16:34, ред.
    Верно! Я малость ошибся, хотел написать, что дело дошло до пенальти.
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 16:31
    Липовый пенальти был в матче с Ганой, никто не спорит.
    Но и это не помогло!

    А как можно не признать Месси лучшим, если он по факту и стал самым полезным?!
    амурец
    амурец ответ azul74 (раскрыть)
    вчера в 15:57
    Согласен, хоть я и не фанат Роналду, но после матча со Словенией как только его фантики Месси не склоняли, а почте того как их идол обо76ся с великим Эквадром, то сразу кинулись его обелять, причем очень смешно
    azul74
    azul74
    вчера в 15:15
    Аргентинский пешеход куда больший якорь чем Роналду.
    azul74
    azul74
    вчера в 15:11, ред.
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ AgamagA_______ (раскрыть)
      вчера в 13:32
      Роналду промазал уже в дополнительные 30 минут.
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 13:29
      Мартинесу нет равных в серии пенальти, настоящий зверюга в раме, он снова затащил команду! С победой Аргентину!
      Nazi
      Nazi
      вчера в 11:57, ред.
      Канада, Венесуела, Эквадор.. Идут по головам грандов. Чемодану с чипсами светит очередной зм😁. Ура товарищи.
      Capral
      Capral
      вчера в 11:36
      Оказывается, иногда и Зюпин дело говорит!)))
      Только хочу добавить: не только дантистов, ворующих золотые коронки, но также и недобросовестных- слесарей, акушеров и венерологов...
      амурец
      амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
      вчера в 11:09
      Да если его и сегодня признают лучшим никто не удивится, его дажев матче с Польшой признали самым полезным и забивал он на ЧМ с липовых пенальти, а его полезность без этих пенальти сегодня видели
      112910415
      112910415
      вчера в 11:08
      трудная победа ... надо выводы сделать !
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       