Сборная Испании одержала победу над Германией и вышла в 1/2 финала Евро

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вчера, 21:38

Сборная Испании выиграла у команды Германии в матче 1/4 финала плей-офф Евро-2024 (2:1).

На 51-й минуте Даниэль Ольмо открыл счёт. На 89-й немецкая команда отыгралась — мяч забил Флориан Вирц. Победным для испанцев голом отметился Микель Мерино на 119-й. На 120+6-й за вторую жёлтую карточку был удалён Даниэль Карвахаль.

В полуфинале Испания встретится с победителем пары Португалия — Франция.