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Сборная Испании одержала победу над Германией и вышла в 1/2 финала Евро

вчера, 21:38
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияЗакончился в доп. время

Сборная Испании выиграла у команды Германии в матче 1/4 финала плей-офф Евро-2024 (2:1).

На 51-й минуте Даниэль Ольмо открыл счёт. На 89-й немецкая команда отыгралась — мяч забил Флориан Вирц. Победным для испанцев голом отметился Микель Мерино на 119-й. На 120+6-й за вторую жёлтую карточку был удалён Даниэль Карвахаль.

В полуфинале Испания встретится с победителем пары Португалия — Франция.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:04
Кстати. А что бы сказал тот же господин Лапочкин и иже с ними, когда мы в матчах неоднократно были свидетелями того, как мяч, отскочив от земли, попадал в отставленную руку игрока, причём совершенно в безобидной ситуации, когда не было угрозы воротам, а пенальти назначались ? И никто не спорил. Прошу, господа специалисты. Что вы на это скажете.
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:03
Спасибо. Так за Германию болел. Не судьба. Сынишку в хоккей хочу отдать, «NY Rangers”. Они сказали после пяти лет. Ему пока два годика. Заскриньте, он как минимум будущий Павел Буре, а так, будущий Президент!!!!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:57
А ты посмотри еще раз и не спрашивай меня. Более того, когда мяч летел в ворота, испанец пытался прижать руку, но получилось обратное действие, то-есть, преднамеренное движение рукой -а значит пенальти.

Володя, предлaгаю, на время оставить общение. Мои комменты тебя раздражают, а значит не надо общаться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 23:56
Спасибо.
Capral
Capral ответ soccer player 1 (раскрыть)
вчера в 23:51
Привет, Дружище!!!!!!!
Рад за тебя!!! У меня тоже, Картина-ТВ и стоит она 16-50 в месяц. Там много каналов, разных стран, но политические убрали. А так- смотреть можно!!! Ну, что же- приятного просмотра!!!!!!!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:50, ред.
По поводу второго голешника... Щас смотрел вью Аршавина, который в студии Матч ТВ объяснял это троим дуракам во главе с Черданцем..., но безуспешно.))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:46
А никак. Я же после 1го тайма написал, что оборона немцев проваливается, а Рюдигер ошибается. Но это не только ошибка защитника, который потерял позицию и игрока- это еще и неуверенная игра Нойера, который вместо того, чтобы выйти на мяч, на линии его вратарской- жевал сопли... Испанский вратарь свою команду спасал, немецкий нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
))) Как тебе второй голешник испанцев, Вить ?

Про полтора тайма ты загнул канеш., но последние минут 15 да, хорошо немцы стали бегать...
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:42
Дядь Вить, здравствуйте. Только что, я по телефону подключил Картина ТВ. 180 $ в год. Прикиньте, их главный офис в Германии. Теперь я могу смотреть игры, в прямом эфире))) в Штатах!!! Вот я заработался, радуюсь как ребенок, тако мелочи)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:39
Немцы просели, которые полтора тайма возили Испанию рожей об газон и создали кучу моментов???!!! Испания, всей командой отошла в свою штрафную и отбивалась, потому что сил на прессинг уже не было. А тут еще, МРАЗЬ английская, продожная подсудил. Так кто просел?! Просел Нагель, который с первых минут выбрал омерзительную трусливую тактику и только после забитого гола побежал вперёд. Как можно на белое говорить чёрное?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:38
Юра! Ты как читаешь комменты ?!
Я с тобой спорю по поводу пеналя за руку "пуделя" ? Я лишь говорю, что Тейлор также не дал пеналь в ворота немцев!!
Kosmos58
Kosmos58 ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 23:32
Жаль этого костолома? Да он ещё в первом тайме должен быть удалён! О судье: это ж как нужно любить Германию, чтоб добавить добавленному ещё 4 минуты!!!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 23:29
минут через 5 после начала сказал - этот рефери с первых минут потерял берега, такое обычно заканчивается беспределом, либо грубейшей ошибкой
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:27
Пусть "немцы просели перед скоростью и техникой испанцев". Пусть. Какое отношение это "проседание" имеет к явному пенальти ? Никакого. Вы же прекрасно знаете и понимаете, о чём идёт речь, а именно, что часто выигрывают не владеющие преимуществом, а те, кто забивает на мяч больше. А здесь были ставки выше - полуфинал ЧЕ.
Kosmos58
Kosmos58 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:24
Красиво излагаешь!
Знатог
Знатог
вчера в 23:19
Испанцы оч хорошо играли в защите, что нетипично для них. много ударов блокировали. Вратарь четко играл. Если бы не хорошая защита счет мог быть как с Бразилией в 2014. Немцам с голом повезло, мяч каким-то чудом проскочил мимо двух испанцев и попал в штангу удачный отскок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
Я скажу тебе "Что".
Испания переиграла немцев. Переиграла во всем, что касается содержания игры. И оставь этот пеналь на совесть Тейлору, который также не поставил 100 процентный пенальти за снос Мораты..., о чем я тут уже написал одному из болел Маншафт, который до сих пор мне не ответил...
Поэтому упарываться в косяк английского свистуна, когда немцы просели перед скоростью и техникой испанцев..., ну такое.
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 23:14
Конечно можно было, но как, если тебе не ставят железобетонный пенальти?
Capral
Capral
вчера в 23:13
Сенатов

Что их удерживает? Так ведь я написал))).
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:12
Немцы сами виноваты. Этих испанцев можно было проходить.
labasy
labasy
вчера в 23:09
Здесь Нагелсман тактический проиграл, зачем в опорную поставил двух стариков, не знаю, для испанской молодежи это просто было подарок, жаль Педри сломался, но Ольмо красавчик, держал нить игру, а вот Руис потерялся, вингеры испанцев мощные, среди всех команд в евро, они молодцы.
По игре испанцы точно выиграли, но следующим матче будет сложно, так как оборона тихий ужас.
Пенальти скорее был, чём нет, но при приёме мяча Фюлкург был в офсайде, поэтому дальнейшие развитие не имела места.
На счёт арбитра, кто то писал, что английские судьи не умеет судить, даже в АПЛ бывает скандалы, жаль что на такую игру поставили их, там Кросс действительности должен быть удален ещё в первом тайме. За какую заслугу поставили Хаваерца играть не знаю, Челси продал как мог, и теперь Арсенал не может его продать
Игра норм, держал в интригу до конца
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:08
Капралу. Да не надо с нескольких ракурсов. Достаточно одного, потому что никто не спорит, и все согласны, что мяч попал в руку. Наши оппоненты, предположу, согласны с нами, но что-то удерживает их от признания истины. А вот что ?
Capral
Capral
вчера в 23:03
Сейчас по ZDF, с нескольких ракурсов показали игру рукой- ЧИСТЫЙ, 1000% ПЕНАЛЬТИ!!!!!!! На полмeтра отставленная рука!!!!!!! Какие вопросы???!!!
Migelito
Migelito ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 22:59
Для них и матч то сам отвратительный получился...Ну да, там же месси не играл))
Capral
Capral
вчера в 22:51
Я читаю отдельных пользователей и просто поражаюсь. Вы, коллеги, сейчас не за спортивную составляющую болеете за Испанию, а чисто за политику. Но хочу вас огорчить, Испания- не меньше вредит "вам", чем Германия. Это уж поверьте мне, который имеет самую правдивую информацию из этой страны...

А непоставленный, 1000% пенальти в ворота испанцeв, аукнется им, и очень скоро...
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:50
Жаль Германию, играли на равных. Матч достойный финала
DAD81
DAD81
вчера в 22:49
Судейка сегодня, в лучших традициях Грэма Пола. Только тот три желтые дал, а этот не дал. ((( Здоровья Педри!
Grizly88
Grizly88 ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 22:46
Согласен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:40
Испанию с Победой !!!
Испанцы именно играют в футбол...а не работают в него....как немцы
Кукурелье отдельный респект...сыграть рукой так чтоб тебе за это ничего не было - высший пилотаж....
Красивый победный гол...красивая развязка...
Немцы могли бы и побольше поярчить на домашнем чемпионате...но видать это потолок Нагельсманна...с этим поколением игроков....
Германцам бы пораньше напрячься стоило бы....когда Мистер-Трофей Кейн в страну въехал....но...
Как бы там ни было...Испания в полуфинале....и надо признать по праву...одно жаль...без фартового в этом сезоне Карвахаля....
Смотрим и ждём сюрпризов в остальных четвертьфиналах....!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:38
Тяжелейший матч против сильного соперника провели испанцы, но молодцы, что вырвали победу, не стали доводить до серии пенальти. В некоторых эпизодах конечно повезло, немцы много моментов не реализовали. Хаверц и Фюллькруг запороли все что можно, но это уже их проблемы. Была настоящая бойня на поле, очень много карточек нахватали, что создаст проблемы тренеру в полуфинале при выборе состава. Карвахаль, Ле Норман и Мората пропустят матч против Франции из-за дисквалификации плюс еще Педри получил травму, но к счастью у команды есть глубина состава. Сегодня вышедшие на замену игроки сделали результат и показали, что на них можно рассчитывать. Кроос провалил свой последний матч в карьере. Давай до свиданья!
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