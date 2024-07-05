Сборная Испании одержала победу над Германией и вышла в 1/2 финала Евро

Сборная Испании выиграла у команды Германии в матче 1/4 финала плей-офф Евро-2024 (2:1).
На 51-й минуте Даниэль Ольмо открыл счёт. На 89-й немецкая команда отыгралась — мяч забил Флориан Вирц. Победным для испанцев голом отметился Микель Мерино на 119-й. На 120+6-й за вторую жёлтую карточку был удалён Даниэль Карвахаль.
В полуфинале Испания встретится с победителем пары Португалия — Франция.
Свистеть так рьяно в одну сторону, давая Кросу карт-бланш на любой фол - некрасиво..., что делает Испанию еще более симпатичней своих сегодняшних визави.
По игре же сошлись чуть ли не лучшая физика турнира и безупречная техника. Ассист 16-летнего школьника на Ольмо просто шикарен, равно как и скидка Киммиха на вездесущего Вирца. Ну а дальше..., дальше точность испанцев низложила Маншафт, что по сюжету матча и его результату - есть высшая Справедливость.
Свистеть так рьяно в одну сторону, давая Кросу карт-бланш на любой фол - некрасиво..., что делает Испанию еще более симпатичней своих сегодняшних визави.
По игре же сошлись чуть ли не лучшая физика турнира и безупречная техника. Ассист 16-летнего школьника на Ольмо просто шикарен, равно как и скидка Киммиха на вездесущего Вирца. Ну а дальше..., дальше точность испанцев низложила Маншафт, что по сюжету матча и его результату - есть высшая Справедливость.
Честно жаль было кого то терять из этих сборных.
Но герой матча клоун Энтони Тейлор!! Не засчитанный пенальти на Кукурелье, явный толчок от Крооса и не выданный ему вторая желтая карточка, грубая игра Киммиха, дополнительные выдуманные минуты во второй половине 15 минутного тайма?! Очень много вопросов к нему.
А вообще может именно из за него и была красивая и огненная игра)))
Честно жаль было кого то терять из этих сборных.
Но герой матча клоун Энтони Тейлор!! Не засчитанный пенальти на Кукурелье, явный толчок от Крооса и не выданный ему вторая желтая карточка, грубая игра Киммиха, дополнительные выдуманные минуты во второй половине 15 минутного тайма?! Очень много вопросов к нему.
А вообще может именно из за него и была красивая и огненная игра)))